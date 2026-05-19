Deutscher Diversity-Tag: Warum Vielfalt mehr ist als ein schönes Wort

Einmal im Jahr steht in Deutschland ein Thema besonders sichtbar im Mittelpunkt, das eigentlich an jedem Tag wichtig ist: Vielfalt. Der Deutsche Diversity-Tag macht darauf aufmerksam, dass Menschen unterschiedlich leben, lieben, glauben, arbeiten, lernen, sprechen, aussehen, denken und fühlen – und dass genau diese Unterschiedlichkeit kein Problem ist, sondern eine Stärke sein kann.
2026 findet der Deutsche Diversity-Tag am 19. Mai statt. Der Aktionstag hat aber kein festes Datum, das jedes Jahr gleich bleibt. Die Charta der Vielfalt legt den Termin jährlich fest; in den vergangenen Jahren lag er meist im Mai oder Anfang Juni.
Was ist der Deutsche Diversity-Tag?
Der Deutsche Diversity-Tag, kurz DDT, ist ein bundesweiter Aktionstag für Vielfalt in der Arbeitswelt. Unternehmen, Behörden, Hochschulen, soziale Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen können an diesem Tag zeigen, wie sie sich für ein wertschätzendes, respektvolles und möglichst vorurteilsfreies Miteinander einsetzen. Initiiert wird der Aktionstag vom Charta der Vielfalt e. V.; nach Angaben des Vereins macht der Tag Diversity in Unternehmen und Institutionen sichtbar und bietet eine Plattform für öffentliches Engagement.
Der erste Deutsche Diversity-Tag fand am 11. Juni 2013 statt. Damals beteiligten sich rund 240 Unternehmen und Institutionen mit mehr als 360 Aktionen in ganz Deutschland.
Wer steckt hinter dem Aktionstag?
Hinter dem Deutschen Diversity-Tag steht der Charta der Vielfalt e. V.. Der Verein beschreibt sich selbst als Deutschlands größte Initiative für Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz. Seit 2006 setzt er sich für eine Arbeitswelt ein, in der Menschen mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen, Lebenswegen und Fähigkeiten wertgeschätzt werden. Mehr als 6.500 Unternehmen und Institutionen haben die Charta bisher unterzeichnet; laut Verein repräsentieren sie zusammen 14,7 Millionen Arbeitnehmende in Deutschland.
Die Unterzeichnung der Charta ist eine Selbstverpflichtung. Organisationen erklären damit, dass sie eine Kultur fördern wollen, die von Respekt und Wertschätzung geprägt ist. Dazu gehört auch, Vielfalt nicht nur als hübsches Wort für die Außendarstellung zu nutzen, sondern im Arbeitsalltag wirklich ernst zu nehmen.
Worum geht es bei Diversity eigentlich?
Diversity bedeutet Vielfalt. Gemeint ist damit nicht nur die Frage, woher ein Mensch kommt. Die Charta der Vielfalt nennt sieben Vielfaltsdimensionen:
- Alter
- Migrationsgeschichte und Nationalität
- Geschlecht und geschlechtliche Identität
- Körperliche und geistige Fähigkeiten
- Religion und Weltanschauung
- Sexuelle Orientierung
- Soziale Herkunft
Das zeigt: Vielfalt betrifft fast alle Lebensbereiche. Es geht um Menschen mit Behinderung ebenso wie um Menschen mit unterschiedlichen Familiengeschichten, Bildungswegen, Religionen, Körpern, Sprachen, Altersgruppen oder Lebensmodellen. Und es geht um die Frage, ob sie im Alltag die gleichen Chancen bekommen, gesehen, ernst genommen und fair behandelt zu werden.
Warum ist der Deutsche Diversity-Tag wichtig?
Der Aktionstag soll sichtbar machen, dass Vielfalt nicht automatisch zu Teilhabe führt. Nur weil Menschen unterschiedlich sind, heißt das noch nicht, dass sie überall die gleichen Möglichkeiten haben. Manche erleben Ausgrenzung, Vorurteile oder Barrieren – im Job, in der Schule, im Verein, auf dem Wohnungsmarkt oder im ganz normalen Alltag.
Gerade deshalb ist der Deutsche Diversity-Tag mehr als ein bunter Hashtag. Er erinnert daran, dass ein respektvolles Miteinander gestaltet werden muss. Das beginnt bei Sprache, geht über barrierefreie Räume und faire Bewerbungsverfahren bis hin zu einer Arbeitskultur, in der niemand das Gefühl haben muss, einen Teil der eigenen Identität verstecken zu müssen.
Das Motto des Deutschen Diversity-Tags 2026 lautet: „Wenn Vielfalt gewinnt, gewinnen wir alle.“ Der dazugehörige Hashtag ist #DDT26.
Wie kann man beim Deutschen Diversity-Tag mitmachen?
Mitmachen können vor allem Organisationen: Unternehmen, Kitas, Schulen, Hochschulen, Behörden, Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen oder Initiativen. Die Aktionen können vor Ort, digital oder hybrid stattfinden.
Die Charta der Vielfalt nennt zum Beispiel Workshops, Mitmachaktionen, Quizformate, Austauschformate, Social-Media-Aktionen, Ausstellungen, Lernangebote oder interne Projekttage als mögliche Ideen.
Auf der Webseite des Deutschen Diversity-Tags stellt die Charta der Vielfalt außerdem Materialien, Social-Media-Vorlagen, ein Medienkit, Aktionsideen und ein Vielfaltsquiz bereit. Wer eine Aktion plant, kann sie über den Hashtag #DDT26 sichtbar machen und sich mit anderen Organisationen austauschen.
Auch die Unterzeichnung der Charta ist eine Möglichkeit, sich langfristiger zu positionieren. Dafür legen Organisationen ein Profil an, wählen ein Unterzeichnungspaket, absolvieren ein E-Learning und unterzeichnen anschließend die Urkunde. Für gemeinnützige Organisationen gibt es ein kostenfreies Inspire-Paket, sofern ein entsprechender Nachweis vorliegt.
Und was hat das mit Familien zu tun?
Auf den ersten Blick klingt der Deutsche Diversity-Tag nach einem Thema für Unternehmen und Personalabteilungen. Aber Vielfalt beginnt viel früher: in Familien, in Kitas, in Schulen, auf Spielplätzen, in Sportvereinen und in Freundeskreisen.
Kinder merken sehr genau, wie Erwachsene über andere Menschen sprechen. Sie merken, ob Unterschiede abgewertet oder selbstverständlich mitgedacht werden. Sie merken, ob ein Kind wegen seines Namens, seiner Hautfarbe, seiner Kleidung, seiner Behinderung, seiner Familiensituation oder seiner Sprache ausgeschlossen wird. Und sie merken auch, ob Erwachsene eingreifen, erklären und Haltung zeigen.
Für Eltern kann der Deutsche Diversity-Tag deshalb ein guter Anlass sein, mit Kindern über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu sprechen. Nicht belehrend, nicht kompliziert, sondern alltagsnah:
- Warum sieht Familie nicht bei allen gleich aus?
- Warum brauchen manche Menschen Hilfsmittel?
- Warum sprechen manche Kinder mehrere Sprachen?
- Warum ist es verletzend, jemanden wegen seines Aussehens oder seiner Herkunft auszulachen?
Solche Gespräche müssen nicht perfekt sein. Wichtig ist, dass Kinder lernen: Menschen sind verschieden. Und niemand ist weniger wert, nur weil er oder sie anders ist als man selbst.
Vielfalt ist kein Sonderthema
Der Deutsche Diversity-Tag macht Vielfalt für einen Tag besonders sichtbar. Aber sein eigentliches Ziel reicht weiter: Vielfalt soll nicht nur einmal im Jahr gefeiert werden, sondern im Alltag selbstverständlich werden.
Das heißt nicht, dass alle immer einer Meinung sein müssen. Es heißt auch nicht, dass Unterschiede verschwinden sollen. Im Gegenteil: Eine offene Gesellschaft hält Unterschiedlichkeit aus, nimmt Menschen ernst und fragt danach, welche Barrieren noch im Weg stehen.
Für Familien, Schulen, Kitas, Vereine und Arbeitsplätze ist das eine große Aufgabe. Aber auch eine sehr konkrete: zuhören, Vorurteile hinterfragen, niemanden ausgrenzen, Räume zugänglicher machen, unterschiedliche Lebensrealitäten zeigen und Kindern vorleben, dass Respekt nicht davon abhängt, ob jemand genau so ist wie wir selbst.
LESETIPP: Besondere Tage und Aktionstage in Deutschland
Fragen zum Diversity-Tag
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗