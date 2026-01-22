Kaum ist das Serienfinale von „Stranger Things“ bei uns in Deutschland gelaufen (ja, wirklich: die letzte Folge ging am 1. Januar 2026 online 😭), schwappt die nächste Nostalgie-Welle direkt hinterher: „Masters of the Universe“ steht in den Startlöchern – und das fühlt sich ein bisschen so an, als würde jemand die Tür zum Kinderzimmer von damals wieder aufstoßen.
Denn seien wir ehrlich: Für viele von uns waren die 80er nicht nur Schulterpolster, Kassettenrekorder und Neonfarben – sondern auch dieser ganz spezielle Moment, wenn Castle Grayskull im Regal stand, die Actionfiguren überall verteilt waren und man beim Spielen völlig ernsthaft die Welt retten musste. Und zwar jeden Nachmittag.
Vom Spielzeug-Regal zur Kultmarke
„Masters of the Universe“ war schon damals mehr als nur eine Toyline: Zu den Figuren kamen Mini-Comics, später richtige Comics, und natürlich die legendäre Zeichentrickserie, die Eternia endgültig zu einem festen Ort in unseren Köpfen gemacht hat.
Ob He-Man, Teela, Man-At-Arms oder Skeletor – diese Namen waren bei mir sofort wieder da, als ich den Teaser-Trailer zum Film zum ersten Mal gesehen habe. Und wenn nicht, dann spätestens mit diesem ikonischen Ausruf: „Bei der Macht von Grayskull…!“ (Gänsehaut inklusive.)
Und ja: Es gab schon mal einen Kinofilm
1987 gab’s bereits eine Realverfilmung – mit Dolph Lundgren als He-Man und Frank Langella als Skeletor. Ein Film, der heute irgendwo zwischen „herrlich trashig“ und „warum liebe ich das eigentlich so sehr?“ liegt.
Was wir über den neuen „Masters of the Universe“-Film wissen
Die frische Kino-Version soll am 5. Juni 2026 starten (USA) und kommt international über Sony. Der Deutschlandstart ist für den 04. Juli angekündigt.
Regie führt Travis Knight („Bumblebee“), und diesmal steht Nicholas Galitzine als Prinz Adam/He-Man im Mittelpunkt.
Die Story setzt offenbar nicht sofort auf „volle Eternia-Power“, sondern startet erst mal auf der Erde. Adam lebt dort (zumindest zeitweise) ein ziemlich normales Leben – bis ihn das Schicksal und das Schwert der Macht wieder einholen – und zurück nach Eternia ziehen, wo Skeletor längst seine Finger nach allem ausstreckt, was glänzt und wichtig aussieht.
Mit dabei sind unter anderem:
- Jared Leto als Skeletor
- Camila Mendes als Teela
- Idris Elba als Man-At-Arms
- Alison Brie als Evil-Lyn
Der erste Teaser-Trailer ist übrigens am 22. Januar 2026 erschienen – und der Vibe wirkt nach „großes Abenteuer mit Augenzwinkern“, statt superdüsterem Reboot-Grau. Hier oben im Beitrag könnt ihr ihn ansehen.
Gossip-Ecke: Kommt Dolph Lundgren zurück?
Und jetzt wird’s nerdig-schön: Es kursiert sogar das Gerücht, dass Dolph Lundgren (der He-Man von 1987) einen kleinen Auftritt haben könnte. Bestätigt ist das nicht – aber allein die Vorstellung ist für viele Fans schon ein kleines Herzchen im Kopf.
Warum das gerade jetzt so gut passt
„Stranger Things“ hat gezeigt, wie stark dieser 80er-Zauber immer noch wirkt – nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Kids, die plötzlich Songs, Styles und Monster feiern, die eigentlich „von früher“ sind. Und genau da dockt „Masters of the Universe“ perfekt an: ein bisschen Retro – jedoch in die heutige Zeit geholt, ein bisschen Fantasy, viel Eskapismus – und im besten Fall ein Film, bei dem Eltern heimlich genauso viel Spaß haben, wie ihre Kinder.
Und jetzt ihr: Wart ihr damals Team He-Man oder Skeletor? 🤫🤭
