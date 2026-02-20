Asbest in Spielsand & sandgefülltem Spielzeug: Rückrufe & Tipps für Eltern

In den letzten Tagen wurden in Deutschland mehrere Spielzeuge zurückgerufen, weil die Füllung einzelner Produkte Spuren von Asbest enthalten kann. Parallel stehen verschiedene gefärbte Spiel-, Bastel- und Dekosande unter Verdacht, Asbestfasern zu enthalten. Für Eltern ist das gerade schwer zu überblicken – darum haben wir hier die wichtigsten Infos, Verhaltenstipps und Anlaufstellen gesammelt.
Warum das Thema ernst ist
Asbestfasern sind gefährlich, wenn sie eingeatmet werden – das Risiko entsteht vor allem dann, wenn Material staubt, aufgewirbelt wird oder (bei Figuren) Füllung austritt, weil das Spielzeug beschädigt ist. Auch wenn nicht jedes Sand-Produkt automatisch betroffen ist: Bei Rückrufen gilt immer Vorsicht vor Schnelligkeit.
Sofort-Check: Betrifft uns das?
Schau besonders nach, wenn du eines davon zu Hause hast:
- Dehnbare Figuren / „Stretch“-Figuren, die sich weich anfühlen und sandähnlich gefüllt sein können (bei Beschädigung kann Füllung austreten).
- Gefärbter Spiel-, Bastel- oder Dekosand (auch „Magic Sand“, „Kinetischer Sand“, Sand-Maltsets, Montessori-Sandtische).
Was du jetzt tun solltest
1) Nutzung sofort stoppen
Wenn dein Produkt in einer Rückrufliste auftaucht oder du starke Zweifel hast: nicht weiter spielen lassen.
2) Nichts aufwirbeln
Kein „Ausschütteln“, kein Pusten, kein trockenes Fegen. Ziel ist: Staub vermeiden.
3) Sicher verpacken
Ist eine Figur beschädigt oder Sand schon offen: alles vorsichtig in einen dichten Beutel/Zip-Beutel geben und gut verschließen.
4) Rückgabe/Erstattung nutzen
Bei den bekannten Rückrufen ist die Rückgabe in der Regel auch ohne Kassenbon möglich (Details stehen in den offiziellen Hinweisen).
5) Reinigung: nass statt trocken
Wenn Sand/Material auf Oberflächen geraten ist: feucht wischen (statt trocken zu saugen oder zu fegen). Bei textilen Flächen im Zweifel besonders vorsichtig sein.
Wo du verlässliche Updates findest:
- ALDI SÜD Produktrückrufe (offizielle Händlerseite)
- Action: „Wichtige Produktinformation“ (offizielle Händlerseite, inkl. EAN-Liste)
- lebensmittelwarnung.de (öffentliche Meldungen der Behörden/Bundesländer)
- Verbraucherzentrale NRW: Überblick & Tipps
- Stiftung Warentest: Einordnung & Überblick
Betroffene Produkte – aktueller Stand (Februar 2026)
Derzeit sind mehrere Spielzeuge und Sand-Bastelsets von Rückrufen oder Warnmeldungen betroffen. Wir unterscheiden hier klar zwischen offiziell bestätigten Rückrufen und weiteren gemeldeten Produkten, die aktuell in Verbraucher- und Medienberichten genannt werden.
🛑 Offiziell bestätigte Rückrufe
• HTI „Stretcherz“ – 4er Pack (Electro Squad / Skull Squad)
Dehnbare Figuren mit sandähnlicher Füllung
Händler: ALDI SÜD
Status: Offizieller Rückruf
→ Offizieller Rückruf bei ALDI SÜD
→ Behördenportal lebensmittelwarnung.de
• „Stretch Squad“ (Einzelpack & 4er-Set)
Dehnbare Figuren mit sandähnlicher Füllung
Händler: Action
Status: Offizieller Rückruf
→ Offizielle Produktinformation bei Action
• „Moxy – Make Your Own Sand Painting“ (verschiedene Bastelsets)
Bastel-Sandsets
Händler: Diverse Händler / Import
Status: Offizieller Rückruf
→ Hinweis bei Produktwarnung.eu
→ Behördenportal lebensmittelwarnung.de
⚠️ Weitere gemeldete Produkte / Verdachtsfälle
Diese Produkte werden derzeit in mehreren Verbraucher- und Medienberichten genannt. Nicht in allen Fällen liegt ein flächendeckender offizieller Rückruf vor. Eltern sollten hier besonders aufmerksam prüfen.
• „Stretcherz Slammerz“
Dehnbare Figuren mit Sandfüllung
u. a. im Zusammenhang mit Woolworth genannt
• „PUFFERZ“ (Toi-Toys)
Sandgefüllte Stretch-Figuren
In Rückrufmeldungen erwähnt
• Hobbycraft Sand-Sets
Bastel-Sandsets
In Warnlisten aufgeführt
• Creafun „Sandmalerei-Bauernhof“
Bastel-Sandset
In Medienberichten als möglich betroffen genannt
• HEMA Spiel- & Bastelsand
Gefärbter Spielsand
In Produktwarn-Listen aufgeführt
🔎 Was Eltern jetzt tun sollten
Auch wenn das Thema verständlicherweise verunsichert: Wichtig ist jetzt vor allem ein ruhiger und strukturierter Umgang mit der Situation.
1. Produkt prüfen
Überprüft zunächst, ob das Spielzeug oder der Sand konkret in einer offiziellen Rückrufmeldung genannt wird. Maßgeblich sind Händlerseiten, das Behördenportal lebensmittelwarnung.de oder offizielle Pressemitteilungen der Hersteller.
2. Nutzung vorsorglich einstellen
Wird ein Produkt in einer Rückrufmeldung genannt oder besteht ein begründeter Verdacht, sollte es nicht weiter verwendet werden. Besonders bei beschädigten Figuren oder geöffnetem Sand ist Vorsicht geboten, da feines Material aufgewirbelt werden kann.
3. Kein Staub aufwirbeln
Sand oder Füllmaterial sollte nicht ausgeschüttelt, ausgeklopft oder trocken aufgesaugt werden. Falls Material ausgetreten ist, empfiehlt sich eine vorsichtige Reinigung mit einem feuchten Tuch, um Staubentwicklung zu vermeiden.
4. Rückgabe nutzen
Bei offiziell zurückgerufenen Produkten bieten Händler in der Regel eine Rücknahme oder Erstattung an – häufig auch ohne Kassenbon. Die Details stehen jeweils im Rückrufhinweis.
5. Ärztlichen Rat bei Unsicherheit einholen
Sollte ein Kind längere Zeit mit einem betroffenen Produkt gespielt haben und Unsicherheit bestehen, kann eine Rücksprache mit der Kinderärztin oder dem Kinderarzt sinnvoll sein. Akute gesundheitliche Beschwerden sind laut bisherigen Informationen jedoch nicht typisch.
🧭 Wichtig zur Einordnung
Nach aktuellem Stand betreffen die Rückrufe vor allem bestimmte importierte Bastel- und Sandprodukte sowie sandgefüllte Spielfiguren. Klassischer Spielsand aus dem Baumarkt oder für den heimischen Sandkasten ist nach derzeitigen Informationen nicht automatisch betroffen.
Die Situation entwickelt sich weiter. Eltern sollten daher in den kommenden Tagen die offiziellen Informationsseiten im Blick behalten.
Stand der Informationen
Wir wissen, wie verunsichernd solche Meldungen sein können – besonders, wenn es um Spielzeug geht. Deshalb sammeln wir hier nur überprüfbare Informationen und unterscheiden klar zwischen bestätigten Rückrufen und weiteren Meldungen.
Sobald neue offizielle Hinweise veröffentlicht werden, aktualisieren wir diesen Beitrag. Schau also gern wieder vorbei, wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest.
