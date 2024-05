Teile diesen Beitrag Messenger Pinterest WhatsApp Share



Die Kunden von ROSSMANN werden über den Rückruf eines Kinderstifte-Sets informiert. Betroffen ist ein Set für Kinder der Marke IDEENWELT. Die Regenbogen Punktmarker überschreiten den Grenzwert für Isothiazolinone.

Isothiazolinone sind ein Biozid. Dieser Stoff wird in vielen Produkten als Konservierungsmittel eingesetzt. Unter anderem in Reinigungs- und Waschmitteln. Aber auch in Kosmetika und in Farben auf Wasserbasis.

Bei bereits sensibilisierten Personen, kann die Substanz eine Kontaktallergie auslösen. Daher gibt es fest vorgeschriebene Grenzwerte. Insbesondere für Kinderprodukte. Dieser Grenzwert wurde hier überschritten. Vor der weiteren Verwendung wird dringend abgeraten.

Produktdetails zum Rückruf:

Regenbogen Punktmarker (Dotmarker) der Marke IDEENWELT. Die zugehörige EAN lautet 4068134001078.

Kund/innen können das Marker-Set ganz unkompliziert in jeder ROSSMANN Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird in jedem Fall erstattet. Auch ohne Vorlage eines Kassenbelegs.