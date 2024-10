Es kann die unterschiedlichsten Gründe geben, warum Lebensmittel oder Alltagsprodukte zurückgerufen werden. Mal stellt sich heraus, dass es eine Materialschwäche gab. Dinge können dann brechen oder halten dem Gebrauch nicht stand. Manchmal passiert es, dass sich Krankheitserreger oder Fremdstoffe in Lebensmittel einschleichen. In diesem Fall ruft die Firma Coca-Cola in Österreich Millionen Flaschen zurück, weil sich Metallsplitter darin befinden könnten.

Kurzfassung des Rückrufs im Video

Rückruf von Coca-Cola, Fanta, Sprite und Mezzo-Mix

Der Rückruf in Österreich hat enorme Ausmaße. Insgesamt werden laut “Kronen Zeitung” um die 26 Millionen Flaschen zurückgerufen. Betroffen sind nicht nur alle Varianten des Getränks Coca-Cola, sondern auch von Fanta, Sprite und Mezzo-Mix.

Coca-Cola: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Zero Zucker und Zero Koffein

Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Zero Zucker und Zero Koffein Fanta: Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Lemon Zero, Fanta Exotic Zero

Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Lemon Zero, Fanta Exotic Zero Sprite: Sprite, Sprite Zero

Sprite, Sprite Zero MezzoMix

Laut offizieller Infos der österreichischen “Kronen Zeitung”, soll in der Produktion der Coca Cola HBC Austria GmbH, ein Sieb kaputt gegangen sein. Durch diesen unbemerkten Defekt, konnten Metallteile des Siebs in die frisch abgefüllten Erfrischungsgetränke gelangen. Der Hersteller bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei den Verbrauchern.

Betroffen sind alle oben genannten Getränke und Sorten, jeweils in 0,5 Liter PET-Flaschen, mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) zwischen dem 4. Februar 2025 und dem 12. April 2025.

Rückruf für Verbraucher, Handel und Gastronomie

Aufgrund der vielen unterschiedlichen Sorten und dem zeitlichen Ausmaß (knapp zwei Monate der Produktion), müssen nun um die 26 Millionen Flaschen der zurückgerufenen Getränke gefunden und vernichtet werden. Das betrifft in erster Linie private Verbraucher und Käufer/innen. Aber auch der Handel und die Gastronomie sind landesweit verpflichtet, ihre Bestände bis auf die letzte Flasche zu kontrollieren, damit ab sofort kein einziges betroffenes Getränk mehr in durstige Hände fällt.

Bereits gekaufte Flaschen können auch ohne Vorlage eines Kassenbons im Handel zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.