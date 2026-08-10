Wenig Geld, hohe Kosten: Der Ausweg aus der Schuldenspirale

Der Weg in die Schuldenspirale lässt sich selten an einer großen Fehlentscheidung festmachen. Es sind meist kleinere Vorkommnisse, die sich aufsummieren und einen Kreislauf in Gang setzen, bei dem sich die finanzielle Belastung stetig erhöht. Drei Ratenzahlungen hier, ein paar Monate Dispo dort, das Thema Vorsorge noch einmal vertagt.
Kommt dir das bekannt vor? Auch wenn einzelne Posten harmlos wirken, ist es die Gesamtsumme irgendwann nicht mehr. Reicht das monatliche Einkommen nicht mehr aus, um das Defizit auszugleichen, gilt es sofort zu handeln.
Geringes Einkommen, wenig Souveränität?
Eine aktuelle Studie von Consors Finanz* zeigt, wo die Hürden und gleichzeitig die Hebel liegen, um Finanzen in den Griff zu bekommen – unabhängig von der Einkommenskategorie.
Wer weniger Budget zur Verfügung hat, kämpft gleichzeitig deutlich häufiger mit Unsicherheiten. Von den befragten Frauen mit einem Haushaltsnettoeinkommen unter 1.000 Euro schreiben sich nur 9,6 Prozent ausreichendes Finanz-Know-how zu. Bei einem Einkommen zwischen 4.000 und 5.000 Euro liegt dieser Wert bei 39,1 Prozent – fast viermal so hoch macht er deutlich, wie stark Einkommen und Finanzwissen zusammenhängen.
Wenn das Wissen fehlt, fehlt oft auch die Initiative: 37,2 Prozent der Frauen mit weniger als 1.000 Euro Haushaltsnettoeinkommen schieben Finanzthemen regelmäßig auf. In der Einkommensgruppe zwischen 4.000 und 5.000 Euro sind es nur 15,8 Prozent.
Bei der Vorsorge wird die Lücke am deutlichsten: Nur 14,5 Prozent der Frauen in der niedrigsten Einkommensgruppe haben einen Notgroschen angelegt – gegenüber 60,9 Prozent in der höheren. Wer am dringendsten einen finanziellen Puffer bräuchte, hat ihn am seltensten.
Weniger Geld als stille Kostenfalle
Doch die Studiendaten sind nur eine Seite. Im Alltag kommt noch etwas hinzu, das die Lage weiter verschärft: Wenig Geld zu haben ist teuer. Das klingt paradox, ist aber Alltag für viele. Wer sich keine Vorratspackung leisten kann, kauft teure Einzelportionen. Wer bei der Waschmaschine das günstigste Modell wählt, spart kurzfristig, hat aber vielleicht schon nach zwei Jahren ein kaputtes Gerät, höhere Stromkosten und unterm Strich mehr ausgegeben.
Wer keinen Notgroschen hat, für den wird jede Autoreparatur oder notwendige Anschaffung automatisch zur nächsten Ratenzahlung mit weiteren Zinskosten.
Und dann ist da der Dispo: Eigentlich als kurzfristige Überbrückung gedacht, wird er für viele zur Dauerlösung. Laut Studie liegt die regelmäßige Disponutzung bei Frauen in Haushalten mit 2.000 bis 3.000 Euro Nettoeinkommen bei 11,5 Prozent – der höchste Wert aller Einkommensgruppen. Dort also, wo das Budget vielleicht fast ausreicht – aber eben oft nur fast.
Bei Zinssätzen zwischen 10 und 15 Prozent schrumpft der finanzielle Spielraum mit jedem Monat weiter. Wenn du deinen Dispo regelmäßig nutzt, lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf die monatlichen Zinskosten.
Etwas muss sich ändern – aber wie?
Die ehrliche Antwort: Einen schnellen Ausweg gibt es nicht. Das ist bei Finanzen nicht anders als beim Vorsatz, sich gesünder zu ernähren oder regelmäßig Sport zu treiben. Wer sich vornimmt, ab morgen alles auf einmal zu ändern, scheitert in der Regel am dritten Tag. Besser sind kleine, realistische Schritte, die man auch tatsächlich einhalten kann.
Ein Abo statt fünf
Streaming, Premium-Funktionen in Spielen oder Apps, Lebensmittelboxen, Auto-Abos oder Fashion-Flatrates – Abomodelle sind längst Alltag. Wie selbstverständlich nutzen viele gleichzeitig Spotify, Netflix, Amazon, Sky, DAZN und Disney+, denn man will ja nichts verpassen. Zu den monatlichen Ausgaben wie Miete, Versicherung oder Handyvertrag gehören daher heute dutzendfach kleine Beträge, die kaum auffallen – bis man sie zusammenzählt.
Aber auch auf viele kleine Abbuchungen verteilt, bleiben 70 Euro im Monat 70 Euro im Monat. Wenn das Geld an anderer Stelle knapp ist oder für den Notgroschen fehlt, drängt sich die Frage auf: Was davon nutze ich wirklich? Brauche ich diesen Monat fünf Streaming-Dienste oder reicht einer? Eine große Anzahl an laufenden Kosten ist gleichzeitig eine Chance, den Rotstift anzusetzen.
Vier von fünf Services kündigen kann nach einem Jahr zwischen 500 und 800 Euro auf deinem Sparkonto ergeben. Genug, damit eine kaputte Waschmaschine nicht zum finanziellen Notfall wird.
10 Euro sind ein Anfang
Wenn du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst: Starte mit 10 Euro im Monat. Entscheidend ist nicht die Summe, sondern der Mechanismus. Ein fester Betrag, der direkt nach dem Gehaltseingang automatisch beiseitegelegt wird, bevor er ausgegeben werden kann. Zwei Coffee-to-go im Monat oder der Anfang einer stabilen Sparroutine. Die Priorität macht den Unterschied.
Realistische Zwischenziele statt abstrakter Wünsche.
Wenn der erste Entschluss zur Besserung gefasst ist, klingt „In einem Jahr schuldenfrei sein“ nach einem Plan, ist aber für die meisten der direkte Weg in die Überforderung. Besser: „Diese Woche mache ich einen vollständigen Kassensturz.“ „Nächste Woche kündige ich zwei Abos.“ „Nächsten Monat richte ich einen Dauerauftrag über 20 Euro ein.“ Mit kleinen Änderungen gewöhnt man sich Schritt für Schritt die Routine an, die einen ans Ziel bringt. Eine To-do-Liste kann dir dabei helfen, den Plan nicht aus den Augen zu verlieren.
Wie bei Ernährung oder Sport gilt auch beim Thema Finanzen: Es geht nicht darum, am ersten Tag einen Marathon zu laufen. Es geht darum, regelmäßig die Schuhe anzuziehen.
Umschuldung: kein neues Geld, sondern Struktur
Wenn du bereits im Dispo steckst, mehrere Ratenzahlungen parallel bedienst oder den Überblick verloren hast, kann eine Umschuldung der richtige erste Schritt sein. Das Prinzip: Bestehende Verbindlichkeiten werden in einem einzigen Kredit zusammengefasst – mit niedrigerem Zinssatz, fester Monatsrate und klarer Laufzeit. Aus einem unkontrollierten Minus wird eine kalkulierbare monatliche Ausgabe mit einem festen Enddatum.
Wichtig ist dabei die Erwartungshaltung: Eine Umschuldung bringt kein neues Geld. Sie senkt die Zinslast und gibt den Schulden ein Enddatum. Nachhaltig hilft sie aber nur dann, wenn sie eine Maßnahme von vielen ist – nicht die einzige. Wer danach wieder den Dispo erneut ausreizt, steht zwei Jahre später an der gleichen Stelle.
Der erste Schritt muss nicht perfekt sein
Sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen, fühlt sich am Anfang oft an wie das erste Training nach langer Pause: unbequem, zäh, und man fragt sich, warum man es sich antut. Aber genau wie beim Sport gilt: Es wird leichter. Nicht weil die Herausforderung verschwindet, sondern weil Routine einsetzt.
Wenn du anfangen willst, brauchst du kein Coaching, keine teure App und kein perfektes System. Ein Blatt Papier, eine halbe Stunde und die Bereitschaft, hinzuschauen, reichen für den ersten Kassensturz. Ein Abo weniger reicht für den ersten Puffer. Ein offenes Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin reicht, um nicht mehr allein mit dem Thema zu sein.
Das Geld wird dadurch nicht mehr – aber dein Kopf wird freier. Und das ist der Anfang.
* Methodik
Die Consors Finanz‑Studie wurde in Deutschland unter Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren durchgeführt. Die Erhebung erfolgte vom 5. bis 9. Februar 2026 als eBUS‑Online‑Befragung in Zusammenarbeit mit Nielsen IQ. Die Stichprobengröße betrug n = 1.005. Darunter 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer.
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