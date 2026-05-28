„Verbring mal vier Stunden mit uns“: André Dietz kritisiert Merz wegen Inklusions-Debatte

Wenn über Inklusion gesprochen wird, geht es nicht um Zahlen. Es geht um Familien.
André Dietz ist vielen als Schauspieler aus Serien wie „Alles was zählt“ bekannt. In den vergangenen Tagen wurde er aber nicht wegen einer Rolle laut, sondern als Vater. Als Vater einer Tochter mit schwerer Behinderung. Als jemand, der sehr genau weiß, was Pflege, Assistenz, Organisation und Teilhabe im Familienalltag bedeuten.
In einem Instagram-Video richtet sich Dietz direkt an Bundeskanzler Friedrich Merz. Hintergrund sind politische Diskussionen um steigende Kosten in der Jugendhilfe und Eingliederungshilfe sowie mögliche Einschnitte bei Leistungen für Menschen mit Behinderung. Dietz reagiert darauf emotional, wütend und sehr persönlich.
André Dietz äußert sich in einem öffentlichen Instagram-Video deutlich zur Debatte um Inklusion, Pflege und Eingliederungshilfe. (Bild: © André Dietz / Instagram)Video auf Instagram ansehen
Sein zentraler Appell an Friedrich Merz: „Verbring mal vier Stunden mit uns.“
Ein kurzer Satz. Aber einer, der ziemlich deutlich macht, worum es vielen betroffenen Familien gerade geht: Sie haben das Gefühl, dass über ihre Kinder, ihre Belastung und ihre Rechte gesprochen wird, ohne dass die Realität dahinter wirklich gesehen wird.
Warum André Dietz so deutlich wird
André Dietz und seine Frau Shari haben vier Kinder. Ihre Tochter Mari lebt mit dem Angelman-Syndrom, einer seltenen genetischen Erkrankung, die mit schweren Entwicklungsstörungen, geistigen und körperlichen Einschränkungen sowie einem hohen Unterstützungsbedarf einhergehen kann.
Für Familien bedeutet das nicht nur ein bisschen mehr Organisation im Alltag. Es bedeutet oft: Pflege, Begleitung, Therapien, Anträge, Widersprüche, Gespräche mit Schulen, Kitas, Ämtern, Diensten und Krankenkassen. Es bedeutet Nächte mit wenig Schlaf, Tage mit ständiger Verantwortung und die dauerhafte Frage, wie ein Kind gut begleitet werden kann, ohne dass die gesamte Familie zerbricht.
Genau aus dieser Perspektive kritisiert Dietz die politische Debatte. Er reagiert unter anderem auf die Überlegung, ob eine einzelne Betreuungsperson mehrere Menschen mit Behinderung begleiten könne. Für viele Familien klingt das zunächst nach einer technischen Verwaltungsfrage. In der Praxis kann dahinter aber eine entscheidende Frage stehen: Bekommt ein Kind genau die Unterstützung, die es braucht – oder wird Hilfe so zusammengelegt, dass sie am Ende nicht mehr wirklich passt?
Dietz bringt seine Kritik auf den Punkt: „Wenn man bei Pflege und Inklusion die Gelder kürzt, spart man nichts.“ Denn die Arbeit verschwindet nicht. Der Bedarf verschwindet nicht. Die Behinderung verschwindet nicht. Es wird nur verschoben.
Was „Eingliederungshilfe“ für Familien überhaupt bedeutet
Der Begriff klingt bürokratisch. Eingliederungshilfe. Dahinter stehen aber ganz konkrete Hilfen, ohne die viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung nicht gleichberechtigt am Alltag teilnehmen könnten.
Dazu können zum Beispiel gehören:
- Schulbegleitung
- Assistenz im Alltag
- Unterstützung beim Wohnen
- Hilfen zur Mobilität
- Begleitung in Freizeit und sozialem Leben
- Leistungen, die Teilhabe an Bildung, Arbeit und Gesellschaft ermöglichen
Für Kinder mit Behinderung kann eine passende Assistenz bedeuten, überhaupt zur Schule gehen zu können. Für Eltern kann sie bedeuten, arbeiten zu können, durchzuatmen oder wenigstens für ein paar Stunden nicht allein zuständig zu sein. Für Geschwister kann sie bedeuten, dass nicht ihr gesamtes Familienleben von Überforderung und ständiger Rücksichtnahme geprägt wird.
Genau deshalb reagieren viele Familien so empfindlich auf Sparvorschläge in diesem Bereich. Es geht nicht um Luxus. Es geht nicht um Bequemlichkeit. Es geht um Teilhabe, Sicherheit und Würde.
Was Friedrich Merz gesagt hat
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte bei einer Rede über die steigenden Kosten in Jugendhilfe und Eingliederungshilfe gesprochen. Er sagte, jährliche Steigerungsraten von bis zu zehn Prozent seien „nicht länger akzeptabel“. Man müsse Wege suchen, wie den „zu Recht Bedürftigen“ ebenso Rechnung getragen werde wie der Leistungsfähigkeit öffentlicher Haushalte.
Politisch kann man natürlich über Finanzierung, Bürokratie und bessere Strukturen sprechen. Das ist sogar notwendig. Viele Familien würden vermutlich sofort unterschreiben, dass die Systeme oft zu kompliziert, zu langsam und zu zermürbend sind.
Aber die entscheidende Frage lautet: Wird wirklich Bürokratie abgebaut? Oder werden am Ende Leistungen gekürzt, die Kinder und Erwachsene mit Behinderung dringend brauchen?
Genau an dieser Stelle wird die Debatte gefährlich. Denn wenn unter dem Stichwort „Effizienz“ am Ende individuelle Ansprüche geschwächt, Schulbegleitungen zusammengelegt oder Wunsch- und Wahlrechte eingeschränkt werden, trifft das nicht irgendeinen abstrakten Haushaltsposten. Es trifft konkret Familien.
Warum „Pooling“ nicht automatisch harmlos ist
Ein Begriff taucht in der Debatte immer wieder auf: Pooling. Gemeint ist, dass Leistungen gebündelt werden. Also zum Beispiel nicht jedes Kind mit Unterstützungsbedarf eine eigene Begleitung bekommt, sondern eine Person mehrere Kinder gleichzeitig unterstützt.
Das kann in einzelnen Situationen sinnvoll sein. Wenn mehrere Kinder ähnliche, überschaubare Unterstützung brauchen, gut aufeinander abgestimmt sind und die Qualität der Hilfe nicht leidet, kann gemeinsames Unterstützen funktionieren. Aber als pauschale Sparidee ist das hochproblematisch.
Denn Behinderung ist nicht standardisiert. Kinder mit Autismus, schweren körperlichen Einschränkungen, Epilepsie, geistiger Behinderung, Kommunikationsproblemen oder hohem Pflegebedarf, brauchen sehr unterschiedliche Formen von Begleitung. Manche benötigen durchgehend eine vertraute Person. Manche brauchen Hilfe in Stresssituationen, bei der Kommunikation, beim Essen, bei Toilettengängen, bei medizinischen Besonderheiten oder beim Schutz vor Überforderung.
Wenn eine Assistenz gleichzeitig mehrere Kinder betreuen soll, kann das im schlechtesten Fall bedeuten: Sie ist genau dann nicht da, wenn ein Kind sie dringend braucht.
Für Eltern ist das keine theoretische Frage. Es ist die Frage, ob ihr Kind sicher durch den Schulalltag kommt.
Die Last landet dann wieder zu Hause
André Dietz sagt sinngemäß: Wenn bei Pflege und Inklusion gespart wird, wird die Last auf Familien und Menschen mit Behinderung verlagert.
Das ist der Punkt, den viele Außenstehende unterschätzen.
Wenn eine Leistung gestrichen oder reduziert wird, entsteht nicht plötzlich weniger Bedarf. Dann übernimmt jemand anderes. Meistens sind das die Eltern. Sehr oft die Mütter. Manchmal Großeltern. Und nicht selten auch Geschwister, die viel zu früh lernen, dass in ihrer Familie alles um den Unterstützungsbedarf eines Kindes kreist.
Das ist kein Vorwurf an behinderte Kinder. Ganz im Gegenteil. Es ist ein Vorwurf an ein System, das Familien erst mit großen Worten Inklusion verspricht und sie dann mit der Umsetzung alleinlassen könnte.
Gerade Geschwisterkinder geraten dabei schnell aus dem Blick. Sie lieben ihr behindertes Geschwisterkind. Sie wachsen oft mit enorm viel Empathie auf. Aber sie tragen auch mit. Sie warten. Sie stecken zurück. Sie spüren die Anspannung der Eltern. Und sie merken sehr genau, wenn Unterstützung wegbricht.
Dietz spricht genau diesen Punkt an: Es trifft nicht nur das Kind mit Behinderung. Es trifft die ganze Familie.
Noch ist nicht alles beschlossen – aber die Sorge ist real
Wichtig ist: Nicht jeder diskutierte Vorschlag ist bereits Gesetz. Es geht derzeit um politische Debatten, Arbeitspapiere, Sparvorschläge und mögliche Reformen.
Aber die Sorge der Verbände und Familien ist trotzdem berechtigt. Denn in den vergangenen Monaten wurden konkrete Ideen öffentlich, die tief in Leistungen der Kinder-, Jugend- und Eingliederungshilfe eingreifen könnten. Sozialverbände, Behindertenbeauftragte und die Lebenshilfe warnen deshalb deutlich vor Kürzungen, Pauschalierungen und Einschränkungen individueller Rechtsansprüche.
Dass die Bundestagspetition der Lebenshilfe gegen Kürzungen bei der Eingliederungshilfe mehr als 100.000 Mitzeichnungen erreicht hat, zeigt: Das Thema bewegt nicht nur einzelne Betroffene. Es trifft einen Nerv.
Inklusion betrifft nicht „die anderen“
Vielleicht ist das die wichtigste Botschaft in dieser Debatte: Inklusion ist kein Randthema.
Jede Familie kann plötzlich betroffen sein. Durch eine Diagnose bei einem Kind. Durch einen Unfall. Durch Krankheit. Durch Pflegebedürftigkeit. Durch das Älterwerden der eigenen Eltern. Durch eine Situation, die das Leben von heute auf morgen verändert.
Solange man nicht betroffen ist, klingt Eingliederungshilfe nach einem Fachbegriff. Sobald man betroffen ist, kann sie der Unterschied sein zwischen Teilhabe und Isolation. Zwischen Schule und Ausschluss. Zwischen Familienalltag und Dauerkrise.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗
Wichtiger Hinweis zu Gesundheits-Themen:
Wir recherchieren und prüfen unsere Beiträge intensiv und sorgfältig. Dabei nutzen wir ausschließlich vertrauenswürdige Quellen. Trotzdem seid euch bitte bewusst, dass letztlich weder gute Ratschläge oder Informationen, eine Betreuung durch medizinisches Fachpersonal ersetzen können. In akuten medizinischen Situationen, oder bei Verdacht darauf, wendet euch bitte an einen Arzt / eine Ärztin, an eure Hebamme / euren Entbindungspfleger, oder an eure Apothekerin / euren Apotheker des Vertrauens, damit man euch ganz individuell unterstützen kann.