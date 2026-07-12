Ein langer Nachmittag im Freibad, ein Fußballspiel bei großer Hitze oder ein Ausflug ohne ausreichende Pausen: Manchmal merken Eltern erst später, dass Sonne und Wärme für ihr Kind zu viel waren. Plötzlich kommen Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen hinzu. Doch handelt es sich um einen Sonnenstich, eine Hitzeerschöpfung oder sogar um einen Hitzschlag?
Die Begriffe werden häufig durcheinandergebracht. Dabei gibt es wichtige Unterschiede – vor allem bei der Frage, wie dringend gehandelt werden muss. Ein Sonnenstich betrifft in erster Linie den Kopf und kann sich erst Stunden nach dem Aufenthalt in der Sonne bemerkbar machen. Bei einem Hitzschlag ist dagegen der gesamte Körper überhitzt. Er ist immer ein medizinischer Notfall.
Wichtig ist aber auch: Ihr müsst die genaue Ursache nicht zweifelsfrei bestimmen können. Wirkt euer Kind verwirrt, ist es kaum ansprechbar, krampft es oder fühlt sich sein ganzer Körper ungewöhnlich heiß an, solltet ihr sofort die 112 wählen.
Sonnenstich oder Hitzschlag: Das ist der entscheidende Unterschied
Ein Sonnenstich entsteht, wenn intensive Sonnenstrahlung über längere Zeit direkt auf den ungeschützten Kopf und Nacken trifft. Die Wärme reizt dabei die empfindlichen Hirnhäute. Typisch sind deshalb vor allem Beschwerden im Kopf- und Nackenbereich.
Bei einem Hitzschlag versagt dagegen die Wärmeregulation des gesamten Körpers. Der Körper produziert oder nimmt mehr Wärme auf, als er abgeben kann. Die Körpertemperatur steigt gefährlich an und wichtige Organe können geschädigt werden.
Für einen Sonnenstich ist direkte Sonne auf Kopf und Nacken erforderlich. Ein Hitzschlag kann dagegen auch ohne pralle Sonne entstehen – beispielsweise in einem aufgeheizten Auto, in einem stickigen Raum, durch zu warme Kleidung oder beim Sport in schwüler Hitze.
Die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick:
- Sonnenstich: vor allem Kopf und Nacken betroffen, Körpertemperatur meist normal oder nur leicht erhöht, Beschwerden häufig zeitverzögert.
- Hitzschlag: gesamter Körper überhitzt, meist sehr hohe Körpertemperatur, häufig Verhaltens- und Bewusstseinsveränderungen, immer ein Notfall.
- Hitzeerschöpfung: Flüssigkeits- und Salzverlust durch Hitze und starkes Schwitzen, kann sich zu einem Hitzschlag entwickeln.
Sonnenstich bei Kindern: Diese Symptome sind typisch
Kinder bekommen leichter einen Sonnenstich als Erwachsene. Besonders gefährdet sind Babys und Kleinkinder, da sie häufig noch wenig Kopfhaar haben und ihr Körper Wärme schlechter regulieren kann.
Mögliche Anzeichen eines Sonnenstichs sind:
- ein heißer und eventuell geröteter Kopf
- Kopfschmerzen
- Nackenschmerzen oder ein steifer Nacken
- Schwindel
- Übelkeit und Erbrechen
- Ohrensausen
- Unruhe oder Gereiztheit
- ungewöhnliche Müdigkeit
- Benommenheit
- ein unsicherer oder taumelnder Gang
Der übrige Körper kann sich bei einem Sonnenstich normal warm oder sogar eher kühl anfühlen. Auch die Körpertemperatur ist häufig nicht deutlich erhöht. Leichtes Fieber ist allerdings möglich – gerade bei kleinen Kindern.
Verlasst euch deshalb nicht auf ein einzelnes Symptom. Ein roter Kopf allein beweist beispielsweise noch keinen Sonnenstich. Umgekehrt kann ein Sonnenstich auch vorliegen, wenn eine Rötung auf der Haut kaum zu erkennen ist.
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Warum ein Sonnenstich oft erst abends auffällt
Das Tückische an einem Sonnenstich ist, dass die Beschwerden nicht unbedingt während des Aufenthalts in der Sonne beginnen. Sie können mit einer Verzögerung von etwa zwei bis zwölf Stunden auftreten.
Ein Kind spielt am Nachmittag scheinbar unbeschwert im Freibad und klagt erst nach dem Abendessen über Kopfschmerzen. Manche Kinder werden nachts unruhig, müssen sich übergeben oder wachen mit starken Nackenschmerzen auf.
Denkt deshalb auch dann an die vorausgegangene Sonnenbelastung, wenn euer Kind zum Zeitpunkt der ersten Beschwerden längst wieder zu Hause ist.
Das bedeutet aber nicht, dass Kopfschmerzen, Erbrechen oder Nackensteifigkeit nach einem Sommertag automatisch durch einen Sonnenstich verursacht werden. Ähnliche Beschwerden können auch bei Infekten oder anderen Erkrankungen auftreten. Besonders starke Kopfschmerzen, Fieber, Nackensteifigkeit und Bewusstseinsveränderungen, müssen dringend medizinisch abgeklärt werden.
Hitzschlag bei Kindern: Diese Warnzeichen müsst ihr ernst nehmen
Ein Hitzschlag ist die schwerste Form einer Hitzeerkrankung. Der Körper schafft es nicht mehr, seine Temperatur ausreichend zu senken. Innerhalb kurzer Zeit können Gehirn, Kreislauf, Nieren und weitere Organe geschädigt werden.
Typische Anzeichen eines Hitzschlags sind:
- eine sehr hohe Körpertemperatur
- ein am ganzen Körper heißes Kind
- starke Kopfschmerzen
- Übelkeit und Erbrechen
- schneller Puls
- schnelle oder flache Atmung
- große Unruhe
- Verwirrtheit
- auffällig verändertes Verhalten
- Sprach- oder Koordinationsprobleme
- Taumeln
- Krampfanfälle
- Benommenheit oder Bewusstlosigkeit
Häufig wird eine Körpertemperatur von mehr als 40 Grad als typisches Zeichen genannt. Darauf solltet ihr jedoch nicht warten. Die Messung an Stirn, Ohr oder unter der Achsel kann ungenau sein. Außerdem kann die Temperatur bereits etwas gesunken sein, wenn das Kind vorher gekühlt wurde.
Verwirrtheit, eine deutlich verminderte Ansprechbarkeit oder Krampfanfälle sind bei vorausgegangener Hitzeeinwirkung auch ohne gemessene 40 Grad hochverdächtig. Dann gilt: 112.
Kann ein Kind bei einem Hitzschlag noch schwitzen?
Heiße, gerötete und trockene Haut ohne Schweiß gilt als klassisches Anzeichen eines Hitzschlags. Fehlender Schweiß kann darauf hindeuten, dass die körpereigene Kühlung zusammengebrochen ist.
Allerdings schließt Schwitzen einen Hitzschlag nicht sicher aus. Vor allem bei einem sogenannten Belastungshitzschlag, der durch Sport oder heftiges Toben in der Hitze entsteht, können betroffene Kinder weiterhin stark schwitzen.
Achtet deshalb stärker auf den Gesamtzustand: Ist euer Kind ungewöhnlich verwirrt? Kann es noch sicher stehen und gehen? Reagiert es normal auf euch? Atmet es auffällig schnell? Fühlt sich der gesamte Körper sehr heiß an? Diese Zeichen sind wichtiger, als die Frage, ob die Haut trocken oder verschwitzt ist.
Hitzeerschöpfung: Das Warnstadium vor dem Hitzschlag
Nicht jedes Kind, das bei Hitze erschöpft wirkt, hat bereits einen Hitzschlag. Häufig handelt es sich zunächst um eine Hitzeerschöpfung. Sie entsteht meist, wenn ein Kind stark geschwitzt, zu wenig getrunken oder sich bei hohen Temperaturen zu sehr angestrengt hat. Dabei verliert der Körper Flüssigkeit und Mineralsalze.
Typische Anzeichen sind:
- starkes Schwitzen
- blasse, kühle oder klamme Haut
- großer Durst
- trockene Lippen
- Schwäche und Abgeschlagenheit
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Übelkeit
- Muskelkrämpfe
- schneller Puls
- Konzentrationsprobleme
- Gereiztheit
Bringt euer Kind sofort an einen kühlen Ort und beendet jede körperliche Aktivität. Öffnet oder entfernt überflüssige Kleidung und kühlt den Körper mit feuchten Tüchern oder einer kühlen Dusche. Ist das Kind vollständig wach und kann es problemlos schlucken, könnt ihr ihm Wasser, eine dünne Saftschorle oder ein geeignetes Elektrolytgetränk anbieten.
Der Zustand sollte sich durch Ruhe, Kühlung und Flüssigkeit deutlich bessern. Bleibt das Kind auffällig schlapp, muss es wiederholt erbrechen oder verschlechtert sich sein Zustand, solltet ihr medizinische Hilfe holen. Eine Hitzeerschöpfung kann in einen Hitzschlag übergehen.
Erste Hilfe bei einem Sonnenstich
Vermutet ihr bei eurem Kind einen Sonnenstich, solltet ihr folgendermaßen vorgehen:
1. Sofort raus aus der Sonne
Bringt euer Kind an einen kühlen, schattigen und möglichst ruhigen Ort. Ein kühler Innenraum ist besser als ein weiterhin heißer Platz unter einem Sonnenschirm.
2. Kopf und Oberkörper erhöht lagern
Lasst das Kind ruhig liegen und lagert Kopf und Oberkörper leicht erhöht. Vermeidet unnötiges Herumlaufen und weitere körperliche Anstrengung.
3. Kopf und Nacken kühlen
Legt kühle, feuchte Tücher auf Stirn und Nacken. Wechselt sie regelmäßig, sobald sie warm werden. Eis oder gefrorene Kühlpacks gehören nicht direkt auf die Haut.
4. Enge Kleidung öffnen
Öffnet enge Kragen und entfernt überflüssige Kleidung, damit sich keine zusätzliche Wärme staut.
5. Nur bei sicherem Bewusstsein trinken lassen
Ist euer Kind vollständig wach, reagiert normal und kann sicher schlucken, könnt ihr ihm kleine Schlucke Wasser oder Schorle anbieten. Bei Benommenheit, Bewusstseinsstörungen oder starkem Erbrechen darf nichts eingeflößt werden.
6. Nicht allein lassen
Beobachtet euer Kind aufmerksam. Prüft immer wieder, ob es normal auf euch reagiert und ruhig atmet. Bei zunehmender Schläfrigkeit, Verwirrtheit, Krampfanfällen oder Bewusstlosigkeit ruft ihr sofort die 112.
Ein vermuteter Sonnenstich sollte bei Kindern grundsätzlich zeitnah medizinisch abgeklärt werden. Das gilt ganz besonders für Babys und Kleinkinder.
Erste Hilfe bei einem Hitzschlag
Bei Verdacht auf einen Hitzschlag zählt jede Minute. Geht möglichst in dieser Reihenfolge vor:
1. Sofort die 112 wählen
Sagt am Telefon, dass ihr einen Hitzschlag bei einem Kind vermutet. Nennt Alter, Zustand, gemessene Temperatur – falls vorhanden – und den genauen Aufenthaltsort. Folgt anschließend den Anweisungen der Leitstelle. Sind mehrere Erwachsene vor Ort, kann eine Person telefonieren, während eine andere bereits mit der Kühlung beginnt.
2. Das Kind aus der Hitze bringen
Bringt es in einen kühlen Raum oder zumindest in den Schatten. Entfernt überflüssige und einengende Kleidung.
3. Den gesamten Körper aktiv kühlen
Befeuchtet die Haut mit kühlem Wasser und fächelt Luft zu. Ihr könnt auch kühle, nasse Tücher auflegen und regelmäßig erneuern. Eingewickelte Kühlpacks können zusätzlich an Nacken oder Achseln gelegt werden. Eis darf nicht direkt auf die Haut. Die Kühlung darf nicht bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes aufgeschoben werden.
4. Nichts zu trinken geben, wenn das Kind benommen ist
Nur ein vollständig waches Kind, das sicher schlucken kann, darf kleine Schlucke trinken. Ist das Bewusstsein beeinträchtigt, besteht die Gefahr, dass Flüssigkeit in die Atemwege gelangt.
5. Bewusstsein und Atmung kontrollieren
Wird das Kind bewusstlos, prüft ihr die Atmung:
- Atmet es normal, bringt ihr es in die stabile Seitenlage.
- Atmet es nicht normal, beginnt ihr sofort mit der Wiederbelebung und folgt den Anweisungen der Rettungsleitstelle.
- Lasst das Kind zu keinem Zeitpunkt allein.
Kinderarzt, 116117 oder 112: Wohin solltet ihr euch wenden?
Nicht jede hitzebedingte Beschwerde erfordert einen Rettungswagen. Gleichzeitig solltet ihr bei möglichen Warnzeichen nicht aus Unsicherheit zu lange warten.
Sofort die 112 wählen
Ruft den Rettungsdienst, wenn:
- ihr einen Hitzschlag vermutet
- euer Kind verwirrt oder desorientiert wirkt
- es ungewöhnlich reagiert oder kaum ansprechbar ist
- es nicht sicher stehen oder gehen kann
- es krampft
- es bewusstlos wird
- seine Atmung auffällig schnell, flach oder unregelmäßig ist
- sich sein gesamter Körper sehr heiß anfühlt
- die Körpertemperatur extrem hoch ist
- sich der Zustand rasch verschlechtert
- ihr euch nicht sicher seid, ob eine lebensbedrohliche Situation vorliegt
Kinderarzt oder 116117 kontaktieren
Zeitnaher ärztlicher Rat ist wichtig, wenn:
- ihr einen Sonnenstich vermutet
- euer Kind wiederholt erbricht
- starke Kopf- oder Nackenschmerzen bestehen
- das Kind trotz Ruhe und Kühlung auffällig schlapp bleibt
- die Beschwerden nicht deutlich besser werden
- es sich um einen Säugling oder ein sehr kleines Kind handelt
- ihr die Beschwerden nicht sicher einschätzen könnt
Während der Sprechzeiten könnt ihr eure Kinderarztpraxis anrufen. Außerhalb der Sprechzeiten erreicht ihr den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116117. Die 116117 ist für dringende, aber nicht lebensbedrohliche Beschwerden zuständig. Für mögliche Notfälle ist die 112 die richtige Nummer.
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Sonnenstich und Hitzschlag bei Babys erkennen
Bei Babys sind Hitzeerkrankungen besonders schwer zu erkennen. Sie können weder Kopf- noch Nackenschmerzen benennen und reagieren häufig nur mit unspezifischen Verhaltensänderungen.
Mögliche Warnzeichen sind:
- ungewöhnliche Unruhe
- schrilles oder anhaltendes Weinen
- auffällige Müdigkeit oder Teilnahmslosigkeit
- Trinkschwäche oder Trinkverweigerung
- Erbrechen
- trockene Lippen oder ein trockener Mund
- deutlich weniger nasse Windeln
- heiße Haut am Rücken oder im Nacken
- schnelle Atmung
- ein sehr schneller Herzschlag
- eine ungewöhnlich schlaffe Körperhaltung
Bei einem Baby sollte die Schwelle zur medizinischen Abklärung besonders niedrig sein. Wirkt es apathisch, lässt es sich schlecht wecken, trinkt es nicht oder atmet es auffällig, solltet ihr nicht abwarten.
Voll gestillte Babys brauchen an heißen Tagen normalerweise kein zusätzliches Wasser. Bietet ihnen stattdessen häufiger die Brust an. Flaschenkinder können häufiger ihre gewohnte Säuglingsmilch bekommen. Säuglingsnahrung darf nicht stärker mit Wasser verdünnt werden, als vom Hersteller vorgesehen.
Diese Fehler solltet ihr vermeiden
Das Kind einfach schlafen lassen
Ruhe ist bei einem leichten Sonnenstich wichtig. Ein auffällig schläfriges oder schwer weckbares Kind sollte jedoch nicht einfach unbeobachtet schlafen gelassen werden. Zunehmende Schläfrigkeit kann eine Bewusstseinsstörung sein.
Fiebersenker gegen die Überhitzung geben
Ein Hitzschlag ist kein gewöhnliches Fieber. Medikamente wie Paracetamol oder Ibuprofen beheben die Überhitzung nicht. Bei Verdacht auf einen Hitzschlag sind Notruf und aktive Kühlung entscheidend. Auch bei einem vermuteten Sonnenstich solltet ihr Schmerz- oder Fiebermittel nicht vorschnell geben, sondern euch wegen der richtigen Behandlung ärztlich beraten lassen.
Getränke einflößen
Ein benommenes, verwirrtes oder bewusstloses Kind darf nichts trinken. Es könnte sich verschlucken und Flüssigkeit einatmen.
Auf trockene Haut warten
Ein Kind kann trotz Hitzschlag schwitzen. Das gilt besonders nach Sport und körperlicher Anstrengung.
Nur Sonnencreme verwenden
Sonnencreme schützt die Haut vor UV-Strahlung und Sonnenbrand. Sie verhindert aber keinen Sonnenstich. Dafür müssen Kopf und Nacken durch Schatten und eine geeignete Kopfbedeckung geschützt werden.
Zu lange nach der richtigen Diagnose suchen
Ob es sich exakt um einen Sonnenstich, eine schwere Hitzeerschöpfung oder einen Hitzschlag handelt, lässt sich zu Hause nicht immer sicher feststellen. Bei deutlichen Warnzeichen ist schnelles Handeln wichtiger als die perfekte Einordnung.
So könnt ihr Sonnenstich und Hitzschlag vorbeugen
Viele Hitzeerkrankungen lassen sich durch einfache Maßnahmen verhindern:
- Babys gehören nicht in die direkte Sonne.
- Lasst Kinder möglichst im Schatten spielen.
- Vermeidet Sport und wildes Toben während der heißesten Stunden.
- Plant Aktivitäten besser für den Morgen oder Abend.
- Achtet auf eine leichte, luftige Kopfbedeckung mit Nackenschutz.
- Zieht Kindern lockere und atmungsaktive Kleidung an.
- Bietet regelmäßig Getränke an, bevor großer Durst entsteht.
- Plant viele Trink- und Schattenpausen ein.
- Achtet bei schwülem Wetter besonders auf körperliche Anstrengung.
- Lasst ein Kind niemals allein in einem Auto zurück – auch nicht für wenige Minuten.
- Deckt Kinderwagen nicht vollständig mit einem Tuch ab. Darunter kann sich die Wärme stark stauen.
- Kontrolliert bei Babys den oberen Rücken beziehungsweise den Bereich unterhalb des Nackens. Die Haut sollte warm, aber nicht heiß und stark verschwitzt sein.
Ein Sonnenhut ist wichtig, ersetzt den Schatten aber nicht. Auch unter einer Kopfbedeckung kann sich Wärme stauen, wenn ein Kind über längere Zeit in der prallen Sonne spielt.
Häufige Fragen zu Sonnenstich und Hitzschlag bei Kindern
Medizinischer Hinweis: Dieser Beitrag hilft euch dabei, Warnzeichen zu erkennen und Erste Hilfe zu leisten. Er ersetzt keine persönliche medizinische Untersuchung. Bei einem möglichen Hitzschlag, Bewusstseinsstörungen, Krampfanfällen, auffälliger Atmung oder rascher Verschlechterung gilt immer: 112.
Stand: Juli 2026
Verwendete Quellen
- Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit: Gesundheitsrisiken von Hitze
- Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit: Empfehlungen bei Hitze für Babys und Kinder
- kindergesundheit-info.de: Sonnenstich und Hitzschlag bei Kindern
- LfGA NRW: Gesundheitsinformationen für Kinder und Familien
- Deutsches Rotes Kreuz: Erste Hilfe beim Sonnenstich
- Deutsches Rotes Kreuz: Erste Hilfe beim Hitzschlag
- Deutscher Rat für Wiederbelebung: Leitlinien 2025
- Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117 oder 112?
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