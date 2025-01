(DJD). Chronische, quälende Schmerzen in Nacken, Rücken, Armen und Beinen, bleierne Erschöpfung, Konzentrations- und Schlafstörungen: Fibromyalgie ist eine belastende Erkrankung, die die Lebensqualität stark einschränken und den Alltag für Betroffene zu einer großen Hürde machen kann.

Schätzungen zufolge sind in Deutschland circa drei Prozent der Bevölkerung betroffen – deutlich mehr Frauen als Männer. Die genauen Ursachen sind bis heute nicht erforscht, diskutiert wird unter anderem eine Störung der Schmerzverarbeitung im Gehirn. Aufgrund der diffusen Symptome und unbekannten Ursachen dauert es oft Jahre, bis Erkrankte die Diagnose Fibromyalgie erhalten.

Signifikante Linderung der Symptome

Das unklare Krankheitsbild hat Auswirkungen auf die Behandlung: Fibromyalgie ist nicht heilbar, und es gibt auch keine symptomatische Therapie, die allen Betroffenen hilft. Leichtes Training hat nachweislich positive Effekte, einem Teil der Patienten verschaffen bestimmte, sonst gegen Depressionen oder Epilepsie eingesetzte Medikamente Linderung, auch kognitive Verhaltenstherapie kann nützen. Klassische Schmerzmittel werden dagegen in der Regel nicht empfohlen.

Exopulse Mollii Suit der Firma Ottobock (Bild: © djd / Ottobock)

Oft ist die Suche nach einer individuell wirksamen Behandlung schwierig und langwierig. Doch eine neue klinische Studie macht Betroffenen nun Hoffnung auf Linderung und ein wieder aktiveres, selbst bestimmtes Leben: Mit Hilfe von Neuromodulation kann der Spezialanzug Exopulse Mollii Suit der Firma Ottobock die Nervenaktivität verändern beziehungsweise modulieren. Bei täglichem Tragen des Anzugs für eine Stunde zeigten in der Studie 78 Prozent der Probandinnen und Probanden nach vier Wochen eine deutliche Besserung des klinischen Gesamteindrucks. Die Schmerzintensität sank signifikant um bis zu 25 Prozent. Energie, Beweglichkeit und Stimmung verbesserten sich deutlich.

Auch bei Multipler Sklerose anwendbar

Der Spezialanzug, der in qualifizierten Sanitätsfachgeschäften erhältlich ist, besteht aus einer Jacke und einer Hose, in die kleine Elektroden eingearbeitet sind. Ihre sanften elektrischen Impulse tragen dazu bei, die von den Nerven an das Gehirn gesendeten Schmerzsignale zu unterbrechen oder zu verändern.

Mehr Informationen sowie der Weg zur Verordnung finden sich unter www.ottobock.de . Neuromodulation ist übrigens nicht nur bei Fibromyalgie anwendbar: Auch bei Menschen mit Multipler Sklerose, Zerebralparese oder nach Schlaganfällen kann der Anzug helfen, Spastiken und damit verbundene Schmerzen zu lindern und die Beweglichkeit zu verbessern.