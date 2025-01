Südtirol gehört zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Doch selbst hier gibt es noch Orte, die als echte Geheimtipps gelten. Ein solches Juwel ist die Region Alta Badia im Herzen der Dolomiten. Wir verraten, warum.

Stell dir vor, du befindest dich auf einer Hochebene inmitten der majestätischen Kulisse der schneebedeckten Dolomiten. Die sanfte Wärme der kräftigen italienischen Wintersonne kitzelt deine Wangen, während du jene kristallklare Bergluft einatmest, die nur auf über 2.000 Metern Höhe zu finden ist. Zwei Farben prägen die Landschaft, die dich umgibt: das glitzernde Weiß der frischen Schneedecke und das strahlende Blau des wolkenlosen Himmels. Deine Kids liefern sich juchzend eine kurze Schneeballschlacht, bevor die Ski an die Füße geschnallt werden und es die breiten, perfekt präparierten Pisten abwärts geht – oder vielleicht steht doch zunächst ein Abstecher zur Kidsslope, dem Movie Slalom oder in den Snowpark an?

Grenzenlose Möglichkeiten für endlose Energie

Mit Movimënt hat Alta Badia sein Skigebiet in eine einzigartige Erlebniswelt für die ganze Familie verwandelt. An jeder Ecke sprüht die Freude an Bewegung, ob für Anfänger, kleine Abenteurer oder echte Profis. Neben kindgerechten Skipisten und beaufsichtigten Spielbereichen erwarten Besucher zahlreiche Highlights: Durch Schneetunnels flitzen auf der Kidsslope , Steilkurven und Querwellen meistern auf der Funslope oder die eigenen Jump-Skills in einem der modernsten Snowparks Europas perfektionieren – die Movimënt-Parks bieten Ski-Action für jedes Niveau.

In Alta Badia finden sich alle Zutaten für einen Wintertraumurlaub: weitläufige Pisten, State-of-the-Art Liftanlagen und tägliches Kaiserwetter.

(© Movimënt)

Das Motto der Movimënt-Parks, „Never Ending Energy“, ist Programm: Adrenalinjunkies kommen auf der Funcross Biok voll auf ihre Kosten – hier sind Geschwindigkeit und Technik gefragt. Für die ganz Mutigen lockt die berühmte Ski-Weltcup-Abfahrt Gran Risa. Auch der Parallelslalom und der Movie Slalom sorgen für jede Menge Spaß und bieten die perfekte Gelegenheit, sich mit Freunden oder Geschwistern zu messen. Und an den zahlreichen Photopoints entstehen unvergessliche Erinnerungen an einen rundum gelungenen Familienurlaub , bei dem natürlich auch die Eltern nicht zu kurz kommen dürfen.

Abseits der Pisten warten noch viele weitere Winteraktivitäten für die ganze Familie – zum Beispiel Schlittenfahren, Winterwandern oder die Bärenhöhle mit ihren Naturquiz- und Multimedia-Spielen.

(© Movimënt)

Erholung und Entschleunigung inmitten der Dolomiten

Um dem Stress des Arbeitsalltags zu entfliehen, laden zahlreiche Spa-Oasen, türkische Dampfbäder und Saunen zum Entspannen ein. Familienfreundliche Unterkünfte wie das Movi Family Apart-Hotel sorgen dafür, dass die Kinder bestens unterhalten werden, während die Eltern in den Wellnessbereichen zur Ruhe kommen und abschalten können.

Doch wahre Entschleunigung beginnt oft schon beim ersten Anblick der majestätischen Dolomiten. Besonders magisch wird es während der „Enrosadira“, dem Alpenglühen, wenn die Strahlen der auf- oder untergehenden Sonne das bleiche Gestein in warme Rosé- und Goldtöne tauchen.

Ein weiterer unwiderstehlicher Grund für einen Winterurlaub in Alta Badia: kulinarische Hochgenüsse aus der Südtiroler Küche, begleitet von den besten italienischen Weinen.

(© Movimënt)

Ob man dieses Naturschauspiel auf der letzten Abfahrt des Tages genießt oder sich in einem Wellnessbereich mit Panoramablick entspannt – die behagliche Atmosphäre ist unvergleichlich. Alta Badia bietet so nicht nur sportliche Abenteuer in seinen Movimënt-Parks, sondern auch Momente tiefster Ruhe, die Körper und Geist gleichermaßen regenerieren. Ein Winterurlaub, der die Energiereserven ganz von selbst wieder auffüllt.

Im gesamten Skigebiet gibt es übrigens kostenfreies WLAN – und bei frühzeitigem Onlinekauf der Skipässe kann ordentlich gespart werden.

(© Movimënt)

Bestpreisangebote für die ganze Familie

Wer seinen Skipass online bis spätestens zwei Tage vor dem Startdatum kauft, kann sich über 5 % Rabatt freuen. Noch mehr Vorteile bietet die personalisierte My Dolomiti Card, die bei Wiederverwendung weitere Ersparnisse ermöglicht. So wird euer Winterurlaub in Alta Badia nicht nur unvergesslich, sondern auch besonders preiswert – perfekte Pisten, atemberaubende Landschaften und jede Menge Familienspaß inklusive.