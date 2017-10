Die Taufe: Schritt für Schritt zur perfekten Tauffeier

Das erste große Fest im Leben eines Kindes, ist in den meisten Fällen die Taufe. Die Aufnahme in die christliche Gemeinde wird oft groß gefeiert und bedeutet für uns Eltern jede Menge Organisation. Neben dem geschicktesten Termin, muss die Location passen, darf bloß niemand aus Versehen keine Einladung erhalten, und der Gottesdienst kann in vielen Fällen auch noch mitgestaltet werden. Da einen klaren Kopf zu bewahren, und den Überblick nicht zu verlieren, ist nicht ganz so einfach. Doch mit ein paar kleinen Tipps, gelingt euch diese erste große Aufgabe mit Bravour.

Tauftermin und Uhrzeit planen

Ihr habt euch also dazu entschieden, euren kleinen Liebling taufen zu lassen. Der nächste absolut essentielle Schritt ist nun die Wahl des perfekten Tauftermins. Denn immerhin sollte keine wichtige Person in Urlaub sein, und auch die Vorlaufzeit muss ausreichend sein, um alle weiteren Vorbereitungen ganz in Ruhe abarbeiten zu können. Mögliche Termine erfragt ihr ganz einfach im Pfarramt. Die meisten Pfarren richten Taufen meist lediglich Freitags bzw. Samstags aus. Die Auswahl möglicher Daten beschränkt sich also oft auf diese Tage.

Tipp: Ein Samstag ist sicherlich (wenn möglich) die bessere Wahl. Die meisten Taufgäste müssen an diesem Tag nicht arbeiten. Einerseits also aus rein terminlichen Gründen die handzahmere Lösung, aber auch die innere Ruhe der Gäste ist spürbar intensiver, wenn sie nicht gehetzt von der Arbeit zur Feier eilen müssen.

Gästeliste – Räumlichkeiten – Einladungen

Wenn Termin und Uhrzeit stehen, ist das Fundament der Tauffeier schon gegossen. Jetzt geht die Planung aber stramm weiter. Wo möchtet ihr mit Familie und Freunden feiern? Eine wichtige Entscheidung – denn je nach Gästeliste kann mancher Ort vielleicht einfach nicht passen:

Gästeliste:

Somit hat die Gästeliste an diesem Punkt absoluten Vorrang. Denn nur wenn man weiß, wie viele Menschen zu einer Feier kommen werden, kann man die Räumlichkeiten dementsprechend planen. Wie weit man den Radius für eine Taufe in der Familie und im Freundeskreis zeichnen möchte, bleibt am Ende natürlich jedem Elternpaar selbst überlassen. Die einen mögen eher den Gedanken einer ganz intimen Feier mit Paten und Großeltern – generell dem engen Kreis der Familie. Andere Paare haben vielleicht das dringende Bedürfnis, zumindest den engeren Freundeskreis mit zur Taufe einzuladen.

Beide Fälle sind absolut legitim – dabei gibt es kein Richtig oder Falsch. Lediglich eine Reizüberflutung der eigentlichen Taufe sollte vermieden werden. Denn da ist ja auch noch das Baby …

Räumlichkeiten:

Mit der finalen Gästeliste kann man sich nun auf die Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit begeben. Bei einer eher intimen Feier, werden einige Täuflings-Eltern sicherlich schon in den eigenen vier Wänden fündig. Aber auch hier kann es gute Gründe geben, um die Feier dann doch noch an einen externen Ort zu verlegen. Werden viele Kinder kommen, kann es gut sein, dass die eigene Wohnung vollkommen unpassend ist. Denn auch, wenn alle zum Essen an den Tisch passen, ist vielleicht nicht genügend Platz, damit die Kinder sich ein wenig austoben können.

Ein weiterer wichtiger Punkt, welcher an die Gästeliste geknüpft ist: gibt es vielleicht ältere Gäste, die nicht mehr gut Treppen steigen können, oder auf einen Rollstuhl- bzw. Rollator- befahrbaren Zugang angewiesen sind?

Nicht zuletzt sollte man bedenken, dass es auch bei einer Tauffeier bis in die späteren Stunden gemütlich werden kann. Wie ist das Verhältnis zu den Nachbarn? Kann das Ärger geben? Im Zweifelsfall sollte man nicht das eigene Zuhause wählen, um wirklich ungestört den Tag genießen zu können: