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Vielleicht kennt ihr diese Frage: Ihr seid draußen unterwegs, euer Kind schaut nach oben und fragt plötzlich: „Warum ist der Himmel eigentlich blau?“

Und dann steht man da. Denn die Antwort klingt erst einmal einfach — ist aber in Wahrheit ziemlich spannend. Der Himmel ist nämlich nicht blau, weil dort oben eine blaue Decke hängt. Und auch nicht, weil das Weltall blau wäre. Der Himmel sieht blau aus, weil Sonnenlicht auf die Luft um uns herum trifft.

Genauer gesagt: Das Licht der Sonne wird in der Atmosphäre verteilt. Und dabei wird der blaue Anteil des Lichts besonders stark in alle Richtungen gestreut. Deshalb sehen wir über uns einen blauen Himmel.

Sonnenlicht ist nicht einfach nur weiß

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Auf den ersten Blick sieht Sonnenlicht weiß oder hellgelb aus. In Wirklichkeit besteht es aber aus vielen Farben. Ihr könnt euch das ein bisschen wie bei einem Regenbogen vorstellen: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett stecken alle im Sonnenlicht.

Wenn Sonnenlicht durch die Atmosphäre der Erde kommt, trifft es dort auf winzige Luftteilchen. Diese Teilchen sind so klein, dass wir sie nicht sehen können. Trotzdem beeinflussen sie das Licht.

Dabei passiert etwas Spannendes: Die verschiedenen Farben des Lichts werden nicht alle gleich stark verteilt. Blaues Licht wird viel stärker gestreut als rotes oder gelbes Licht.

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Was bedeutet „Licht wird gestreut“?

„Streuen“ bedeutet hier: Das Licht fliegt nicht einfach geradeaus weiter, sondern wird in viele Richtungen abgelenkt.

Stellt euch vor, jemand wirft eine Handvoll kleiner Glitzerteilchen in die Luft. Plötzlich funkelt es überall. So ähnlich kann man sich das mit dem blauen Licht vorstellen. Die Luft verteilt es in alle Richtungen, sodass es von überall am Himmel zu uns zurückkommt.

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Darum sehen wir nicht nur in Richtung Sonne Licht, sondern überall über uns einen blauen Himmel.

Warum gerade blau?

Licht besteht aus Wellen. Manche Lichtfarben haben längere Wellen, andere kürzere. Blaues Licht hat eine kürzere Wellenlänge als rotes Licht. Diese kürzeren Wellen werden von den Luftteilchen besonders stark gestreut.

Deshalb wird der blaue Anteil des Sonnenlichts in der Atmosphäre besonders gut verteilt. Und genau dieses verteilte blaue Licht sehen wir, wenn wir an einem klaren Tag nach oben schauen.

Einfach gesagt: Rotes Licht fliegt eher geradeaus weiter.

Blaues Licht wird stärker in alle Richtungen verteilt.

Deshalb wirkt der Himmel blau.

Aber warum ist der Himmel dann nicht violett?

Das ist eine richtig gute Frage. Denn violettes Licht hat sogar noch kürzere Wellen als blaues Licht und wird eigentlich ebenfalls stark gestreut.

Trotzdem sehen wir den Himmel meistens blau und nicht violett. Das hat mehrere Gründe. Unsere Augen sind für blaues Licht empfindlicher als für violettes Licht. Außerdem ist im Sonnenlicht nicht gleich viel von jeder Farbe enthalten. Ein Teil des violetten Lichts wird zudem in der Atmosphäre abgeschwächt. Für unsere Augen bleibt deshalb vor allem dieser typische blaue Eindruck übrig.

Warum ist der Himmel morgens und abends oft rot?

Beim Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang steht die Sonne sehr tief. Ihr Licht muss dann einen viel längeren Weg durch die Atmosphäre zurücklegen als mittags.

Auf diesem langen Weg wird das blaue Licht schon vorher stark zur Seite gestreut. Übrig bleiben vor allem die rötlichen und orangenen Lichtanteile, die besser durch die Luft kommen. Deshalb sehen Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge oft so warm und rot aus. Das ist also kein anderes Sonnenlicht — es nimmt nur einen längeren Weg durch die Luft.

Warum ist der Himmel im Weltall schwarz?

Im Weltall gibt es fast keine Luft. Dort fehlen also die winzigen Teilchen, die das Sonnenlicht streuen könnten. Deshalb wird das Licht dort nicht überall verteilt.

Wenn Astronautinnen und Astronauten aus dem Fenster schauen, sehen sie keinen blauen Himmel, sondern schwarzes Weltall — auch wenn die Sonne scheint. Der blaue Himmel ist also etwas ganz Besonderes. Er entsteht nur, weil unsere Erde eine Atmosphäre hat.

Warum wirkt der Himmel manchmal heller oder blasser?

Der Himmel sieht nicht jeden Tag gleich blau aus. Manchmal leuchtet er kräftig, manchmal wirkt er eher milchig oder grau-blau. Das liegt daran, dass nicht immer gleich viel Wasserdampf, Staub oder andere Teilchen in der Luft sind.

Wenn viele winzige Wassertröpfchen oder Staubteilchen in der Luft schweben, wird das Licht anders verteilt. Dann wirkt der Himmel heller, diesiger oder fast weißlich. An sehr klaren Tagen, besonders nach Regen oder bei frischer Luft, kann das Blau dagegen besonders kräftig sein.

So könnt ihr es Kindern einfach erklären

Wenn ihr eurem Kind die Frage beantworten möchtet, reicht oft eine kurze Erklärung: Die Sonne schickt Licht zur Erde. In diesem Licht sind viele Farben versteckt. Die Luft verteilt besonders das blaue Licht überall am Himmel. Deshalb sehen wir den Himmel blau. Für jüngere Kinder könnt ihr auch sagen: Die Luft macht das blaue Licht sichtbar. Das ist nicht die komplette Physik dahinter, aber als erste kindgerechte Erklärung völlig in Ordnung.

Kleines Experiment: Regenbogen im Sonnenlicht

Ihr könnt Kindern gut zeigen, dass Sonnenlicht aus vielen Farben besteht. Dafür braucht ihr nicht viel:

ein Glas Wasser,

ein weißes Blatt Papier,

Sonnenlicht oder eine starke Lampe.

Haltet das Glas so ins Licht, dass das Licht durch das Wasser auf das Papier fällt. Mit etwas Glück entstehen kleine bunte Farbstreifen. Das zeigt: Im scheinbar weißen Licht stecken viele Farben.

Noch einfacher geht es mit einem Prisma oder manchmal auch mit einer alten CD. Wenn Licht darauf fällt, können ebenfalls Regenbogenfarben sichtbar werden.

Fazit: Der blaue Himmel ist ein Licht-Trick der Natur

Der Himmel ist blau, weil Sonnenlicht auf die Atmosphäre trifft. Die Luft streut die verschiedenen Farben des Lichts unterschiedlich stark. Blaues Licht wird besonders gut verteilt — und deshalb sehen wir über uns meistens einen blauen Himmel.

Was so selbstverständlich aussieht, ist eigentlich ein wunderschöner Effekt aus Licht, Luft und unseren Augen. Und genau deshalb ist die Frage „Warum ist der Himmel blau?“ eine dieser Kinderfragen, bei denen auch Erwachsene noch einmal staunen dürfen.

Noch mehr spannendes Wissen:

Schnelle Fragen und Antworten zu den Himmelsfarben

Warum ist der Himmel blau? Der Himmel ist blau, weil Sonnenlicht in der Atmosphäre gestreut wird. Blaues Licht wird dabei stärker verteilt als rotes oder gelbes Licht. Dieses blaue Licht kommt aus vielen Richtungen zu unseren Augen, deshalb sehen wir den Himmel blau. Ist der Himmel wirklich blau? Nein, der Himmel selbst ist nicht wie eine Fläche blau gefärbt. Er wirkt blau, weil das Sonnenlicht durch die Luftteilchen in der Atmosphäre verteilt wird. Warum ist der Himmel beim Sonnenuntergang rot? Beim Sonnenuntergang muss das Sonnenlicht einen längeren Weg durch die Atmosphäre zurücklegen. Das blaue Licht wird dabei schon vorher stark gestreut. Übrig bleiben vor allem rote und orange Lichtanteile. Warum ist das Weltall schwarz? Im Weltall gibt es fast keine Luftteilchen, die das Sonnenlicht streuen könnten. Deshalb wird das Licht dort nicht wie in unserer Atmosphäre verteilt. Der Himmel erscheint also schwarz, obwohl auch dort Lichtteilchen überall dort die Gegend schwirren. Warum ist der Himmel manchmal grau? Wenn viele Wolken, Wassertröpfchen, Staub oder Dunst in der Luft sind, wird das Licht anders verteilt. Dann wirkt der Himmel grau, milchig oder weißlich statt kräftig blau.

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