Wer in den letzten Wochen Schokoladenstreusel bei Lidl gekauft hat, sollte jetzt einen Blick in den Vorratsschrank werfen: Die Drageefabrik Stolze GmbH ruft aktuell das Produkt „Belbake Schokoladenstreusel (mindestens 32 % Kakao), 400 g“ zurück. Grund für den Rückruf ist der Nachweis von Salmonellen im Rahmen einer Eigenuntersuchung. Betroffene Packungen sollten nicht mehr verzehrt werden.
Dieses Produkt ist betroffen
|Produkt
|Belbake Schokoladenstreusel, mindestens 32 % Kakao
|Inhalt
|400 g
|Marke
|Belbake
|Verkauf
|Lidl Deutschland
|Mindesthaltbarkeitsdatum
|21.04.2027
|Chargen
|1326.01 bis 1326.14
|Grund des Rückrufs
|Salmonellen
Betroffen sind ausschließlich Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21.04.2027 und den Chargen 1326.01 bis 1326.14. Andere Produkte der Marke Belbake sowie weitere bei Lidl verkaufte Produkte des Lieferanten Drageefabrik Stolze GmbH sind nach Angaben zum Rückruf nicht betroffen.
In diesen Bundesländern wurden die Schokoladenstreusel verkauft
Die betroffenen Schokoladenstreusel wurden bei Lidl in Deutschland in mehreren Bundesländern verkauft. Genannt werden:
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Hessen
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
Auch wenn ihr nicht mehr genau wisst, wo die Packung gekauft wurde, solltet ihr MHD und Charge sicherheitshalber direkt auf der Verpackung prüfen.
Was sollen Kundinnen und Kunden jetzt tun?
Wenn ihr eine betroffene Packung zu Hause habt, solltet ihr die Schokoladenstreusel nicht mehr verwenden — auch nicht zum Backen, Verzieren oder für Desserts.
Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird laut Lidl auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Für weitere Informationen verweist Lidl auf die Kundenhotline 00800 5435 5435.
Warum Salmonellen gefährlich sein können
Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen auslösen. Typische Beschwerden sind unter anderem plötzlicher Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen, allgemeines Unwohlsein, gelegentlich Erbrechen und häufig auch leichtes Fieber. Besonders bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, älteren Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem können schwerere Verläufe auftreten.
Wer die betroffenen Schokoladenstreusel gegessen hat und starke oder anhaltende Beschwerden entwickelt, sollte ärztlichen Rat einholen und auf den möglichen Kontakt mit Salmonellen hinweisen.
Rückruf ernst nehmen
Schokoladenstreusel landen schnell auf Kuchen, Muffins, Eis oder Desserts — und damit oft auch auf dem Teller von Kindern. Deshalb ist dieser Rückruf besonders wichtig für Familien: Bitte prüft eure Vorräte und verwendet betroffene Packungen nicht weiter.
Kurz gesagt: Packung prüfen, MHD und Chargennummer vergleichen — und betroffene Schokoladenstreusel nicht mehr verzehren.
Quellen: Lidl Deutschland / Lebensmittelwarnung.de / infektionsschutz.de
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