Rossmann ruft aktuell zwei Produkte der Eigenmarke enerBiO zurück. Betroffen sind Maiswaffeln „Salted Caramel“ und Dinkelwaffeln „Natur“. In beiden Fällen geht es um erhöhte Werte von Schimmelpilzgiften. Kundinnen und Kunden sollen die betroffenen Produkte nicht mehr verzehren und in eine Rossmann-Filiale zurückbringen.
Bei Rossmann gibt es derzeit gleich zwei Rückrufe im Snack- und Waffelbereich. Für Familien ist das besonders relevant, weil solche Produkte häufig als kleiner Snack für zwischendurch gekauft werden. Betroffen sind nach Angaben des Unternehmens enerBiO Maiswaffeln Salted Caramel sowie enerBIO Dinkel Waffeln Natur. In beiden Fällen rät Rossmann ausdrücklich vom Verzehr ab.
Diese Produkte sind vom Rückruf betroffen
enerBiO Maiswaffeln Salted Caramel
Zurückgerufen werden enerBiO Maiswaffeln Salted Caramel mit der EAN 4068134162755. Betroffen sind Packungen mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten:
- 10.02.2027
- 12.02.2027
- 16.02.2027
- 18.02.2027
Das Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich laut Rossmann auf der Rückseite der Verpackung unterhalb des Barcodes. Als Grund für den Rückruf nennt das Unternehmen eine Überschreitung des Höchstgehalts von Aflatoxin B1. Dabei handelt es sich um ein Schimmelpilzgift, das bei regelmäßigem Verzehr insbesondere krebserregend wirken kann. Rossmann bittet Kundinnen und Kunden, betroffene Packungen nicht mehr zu essen und außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.
enerBIO Dinkel Waffeln Natur
Ebenfalls zurückgerufen werden enerBIO Dinkel Waffeln Natur mit der EAN 4305615676876. Hier sind laut Rossmann alle Packungen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 18.01.2027 betroffen.
Der Grund: In dem für die Waffeln verwendeten Dinkel wurden erhöhte Gehalte von Ochratoxin A oberhalb des Höchstgehalts festgestellt. Auch Ochratoxin A ist ein Schimmelpilzgift, das bei regelmäßigem Verzehr gesundheitlich problematisch sein kann. Rossmann bittet darum, die betroffenen Produkte nicht mehr zu verzehren und in eine Verkaufsstelle zurückzubringen.
Was sind Aflatoxin B1 und Ochratoxin A?
Aflatoxin B1 und Ochratoxin A gehören zu den sogenannten Mykotoxinen. Das sind Giftstoffe, die von bestimmten Schimmelpilzen gebildet werden können. Sie können unter anderem in Getreide, Nüssen, Reis, Mais oder anderen pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen, wenn Rohstoffe ungünstig belastet sind.
Aflatoxin B1 wird von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit als eines der stärksten genotoxischen und krebserregenden Aflatoxine beschrieben. Auch Ochratoxin A wird gesundheitlich kritisch bewertet; die EFSA verweist unter anderem auf mögliche genotoxische Wirkungen und Risiken für die Niere.
Wichtig ist aber: Ein Rückruf bedeutet nicht automatisch, dass nach einmaligem Verzehr akute Beschwerden auftreten müssen. Bei solchen Stoffen geht es vor allem darum, eine weitere oder regelmäßige Aufnahme zu vermeiden. Deshalb sollten betroffene Packungen auf keinen Fall verzehrt werden.
Was sollten Kundinnen und Kunden jetzt tun?
Wer die genannten Produkte zu Hause hat, sollte die Verpackung genau prüfen. Entscheidend sind Produktname, EAN und Mindesthaltbarkeitsdatum.
Rossmann bittet darum, die Produkte in eine Verkaufsstelle zurückzubringen. Der Kaufpreis wird nach Angaben des Unternehmens erstattet, auch ohne Vorlage eines Kassenbons. Für Rückfragen verweist Rossmann auf den Kundenservice unter 0800 76 77 62 66, erreichbar montags bis samstags von 8.00 bis 20.00 Uhr.
Sind auch Reiswaffeln betroffen?
Nach den aktuellen Rossmann-Meldungen sind keine Reiswaffeln genannt. Betroffen sind konkret Maiswaffeln Salted Caramel und Dinkel Waffeln Natur der Marke enerBiO. Da solche Produkte im Alltag schnell unter „Waffeln“ oder „Snackwaffeln“ zusammengefasst werden, kann es hier leicht zu Verwechslungen kommen.
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