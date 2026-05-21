Joolz ruft weltweit alle Joolz Aer2 Autositz Adapter Sets zurück. Betroffene Eltern und Betreuungspersonen sollen die Adapter ab sofort nicht mehr verwenden – auch dann nicht, wenn sie scheinbar korrekt am Buggy befestigt sind.
Der Hersteller Joolz informiert über einen Produktrückruf des Joolz Aer2 Autositz Adapter Sets. Nach Angaben des Unternehmens sind alle Joolz Aer2 Autositz Adapter Sets betroffen, die zwischen Juni 2025 und Mai 2026 verkauft wurden. Die betroffenen Adaptersets tragen eine aufgedruckte Identifikations- beziehungsweise Seriennummer, die mit „NL311-“ beginnt.
Der Rückruf betrifft ausdrücklich nur das Joolz Aer2 Autositz Adapter Set. Der Joolz Aer2 Buggy selbst ist nicht betroffen und kann laut Unternehmen weiterhin sicher genutzt werden – allerdings ohne das betroffene Autositz Adapter Set. Auch der Autositz selbst ist nicht Teil des Rückrufs.
Warum wird das Joolz Aer2 Autositz Adapter Set zurückgerufen?
Grund für den Rückruf ist ein mögliches Sicherheitsrisiko bei der Befestigung des Adaptersets am Joolz Aer2. Laut Joolz kann das Joolz Aer2 Autositz Adapter Set unter Umständen nicht ordnungsgemäß mit dem federbelasteten Stift am Joolz Aer2 einrasten und verriegeln.
Dadurch kann es passieren, dass sich der Adapter während der Nutzung vom Buggy löst. In der Folge könnte der darauf befestigte Autositz nach vorne kippen.
Joolz spricht in diesem Zusammenhang von einer möglichen „falschen Verriegelung“: Der Adapter kann also sicher befestigt wirken, obwohl er tatsächlich nicht korrekt verriegelt ist.
Nutzung sofort einstellen
Joolz weist ausdrücklich darauf hin, dass die Verwendung des Joolz Aer2 Autositz Adapter Sets ab sofort eingestellt werden sollte. Das gilt auch dann, wenn das Set scheinbar ordnungsgemäß am Joolz Aer2 befestigt ist.
Eltern sollten das Adapterset daher bitte auf keinen Fall weiter nutzen. Der Joolz Aer2 Buggy kann laut Hersteller weiterhin ohne die Adapter verwendet werden. Sobald neue Autositz Adapter verfügbar sind, kann der Buggy wieder in Kombination mit einem Autositz genutzt werden.
Welche Produkte sind betroffen?
Betroffen sind laut Pressemeldung:
Produkt: Joolz Aer2 Autositz Adapter Set
Seriennummer/Identifikationsnummer: beginnt mit „NL311-“
Verkaufszeitraum: Juni 2025 bis Mai 2026
Rückrufgebiet: weltweit, also alle Märkte, in denen das Joolz Aer2 Autositz Adapter Set im betroffenen Zeitraum verkauft wurde
Bei Unsicherheit, ob ein eigenes Produkt betroffen ist, verweist Joolz auf den Kundenservice.
Was sollen betroffene Kundinnen und Kunden jetzt tun?
Betroffene Eltern und Betreuungspersonen sollen die Nutzung des Adaptersets sofort beenden. Joolz kündigt an, innerhalb der nächsten Woche weitere Informationen bereitzustellen. Darin soll erklärt werden, wie eine Rückerstattung beantragt werden kann und wann eine überarbeitete Version des Joolz Aer2 Autositz Adapter Sets verfügbar sein wird.
Nach Angaben in der Pressemeldung werden weitere Informationen voraussichtlich am 27. Mai 2026 bereitgestellt.
Für die weitere Bearbeitung benötigt Joolz die Kontaktdaten, sowie die Seriennummer des Joolz Aer2 Autositz Adapter Sets. Diese Daten sollen über diesen Link an Joolz übermittelt werden.
Wann gibt es überarbeitete Adapter?
Ein überarbeitetes Joolz Aer2 Autositz Adapter Set soll laut Joolz voraussichtlich ab Anfang Juli 2026 verfügbar sein.
Kontakt zum Kundenservice
Bei Fragen oder Bedenken können sich betroffene Kundinnen und Kunden an den Joolz Kundenservice wenden:
E-Mail: csa@joolz.com
Weitere Informationen zu Joolz gibt es außerdem auf www.joolz.com sowie auf Instagram unter @myjoolz.
Joolz bedauert die Verunsicherung
Joolz erklärt in der Pressemeldung, dass dem Unternehmen bewusst sei, wie viel Vertrauen Eltern und Betreuungspersonen in seine Produkte setzen. Die durch die Situation möglicherweise entstandene Verunsicherung und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten würden sehr bedauert.
Das Unternehmen betont außerdem, dass bei Fragen der Produktsicherheit umsichtiges, verantwortungsvolles und transparentes Handeln unerlässlich sei. Die Angelegenheit werde sorgfältig aufgearbeitet, betroffene Kundinnen und Kunden sollen so schnell wie möglich unterstützt werden.
Über Joolz
Joolz ist ein niederländisches Unternehmen mit Hauptsitz in Amsterdam. Nach eigenen Angaben entwickelt Joolz seit fast 20 Jahren Produkte von Eltern für Eltern. Ziel des Unternehmens sei es, Kindern einen vielversprechenden Start ins Leben zu ermöglichen und Eltern auf die realen Herausforderungen der Elternschaft vorzubereiten.
Diese Philosophie zeige sich laut Joolz unter anderem in preisgekrönten Kinderwagen, dem Parent Hideout Blog und den Parent Hideout Events. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeitende, von denen nach eigenen Angaben viele selbst Eltern sind. Joolz beschreibt seine Produkte als smarte Lösungen für den Familienalltag, die Sicherheit, Komfort, intuitive Handhabung, Funktionalität, Qualität und preisgekröntes Design miteinander verbinden.
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