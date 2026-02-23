Rückruf: Trinklernbecher von The Cotton Cloud

Der Hersteller The Cotton Cloud hat einen freiwilligen Rückruf diverser Trinklernbecher gestartet, weil bei manchen Modellen der Deckel reißen kann. Bei starkem Zug besteht die Gefahr, dass sich ein kleines Teil lösen könnte – das ist für Kleinkinder ein erhebliches Erstickungsrisiko, wenn Teile verschluckt werden.
Betroffene Produkte:
Rückgerufen werden Trinklernbecher mit folgenden Artikelnummern (SKUs):
- TTC-CLID-MEOW
- TTC-CLID-VEGGIE
- TTC-CLID-HEA
- TTC-CLID-FUNKY
Diese Modelle wurden in verschiedenen Designvarianten verkauft.
⚠️ Risiko und Sicherheitswarnung
- Der Hersteller weist darauf hin, dass der Becherdeckel reißen kann und sich bei starkem Ziehen kleine Teile lösen könnten.
- Für Kinder, insbesondere unter ca. 3 Jahren, kann verschlucktes Material zum Ersticken führen.
- Die Nutzung der betroffenen Becher sollte umgehend eingestellt werden.
📌 Was Verbraucher jetzt tun sollten
1. Produkt prüfen:
Eltern und Erziehungsberechtigte sollten zu Hause prüfen, ob sie einen Trinklernbecher mit einer der oben genannten SKUs besitzen.
2. Nutzung sofort einstellen:
Falls das Produkt betroffen ist, darf es nicht weiter benutzt werden – aus Sicherheitsgründen.
3. Erstattung beantragen:
Der Hersteller bietet eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises an. Betroffene Käufer:innen werden gebeten, Kontakt per E-Mail an:
📩 contact@thecottoncloud.com aufzunehmen.
4. Händler kontaktieren:
Falls die Becher über einen Händler gekauft wurden, kann auch dort eine Rückerstattung oder Rücknahme möglich sein.
🧠 Hintergrund: Warum das wichtig ist
Produkte für Kleinkinder unterliegen strengen Sicherheitsanforderungen, gerade was verschluckbare Kleinteile betrifft. Selbst kleine, lose Teile können in Luftröhre oder Lunge gelangen – eine besonders gefährliche Situation. Deshalb werden freiwillige Rückrufe von Kinderprodukten sehr ernst genommen und von Verbraucherschützern intensiv kommuniziert.
