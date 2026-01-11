Bananen-Hafer-Muffins ohne Zucker: schnell & saftig

Bananen Hafer Muffins Rezept - süß ohne Zucker

Bild: © 1-2-family.de

Manchmal braucht’s einfach was, das schnell geht, alle mögen – und nebenbei noch richtig gut in die Brotdose passt. Diese Bananen-Hafer-Muffins sind genau so ein Rezept: super saftig, angenehm süß nur durch reife Banane und in unter 30 Minuten fertig. Perfekt fürs Frühstück, als Snack nach der Kita oder für „Mama/Papa, ich hab Hunger!“-Momente am Nachmittag.



Schnelle Bananen-Hafer-Muffins ohne Zucker

Süß durch Banane, perfekt als Snackbox-Muffin oder schnelles Frühstück.
Vorbereitungszeit 10 Minuten
Zubereitungszeit 15 Minuten
Gesamtzeit 25 Minuten
Gericht Backen, Snack
Küche Familienküche
Portionen 12 Muffins
Kalorien 123.02 kcal

Utensilien

Zutaten
  

Zutaten

  • 3 reife Bananen
  • 2 Eier
  • 180 g zarte Haferflocken
  • 1 TL Backpulver
  • 1 TL Zimt
  • 1 Prise Salz
  • 80 ml Milch (oder Pflanzendrink)
  • 60 g Apfelmus optional, macht extra saftig
  • 50 g gehackte Nüsse oder Schokodrops optional

Anleitungen
 

  • Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Muffinform vorbereiten (Papierförmchen oder einfetten).
  • Bananen in einer Schüssel zerdrücken, Eier unterrühren.
  • Haferflocken, Backpulver, Zimt und Salz zugeben. Milch (und optional Apfelmus) einrühren.
  • Optional Nüsse oder Schokodrops unterheben.
  • Teig auf 12 Förmchen verteilen und 12–15 Minuten backen (Stäbchenprobe).

Notizen

Tipp: Für kleinere Kinder Nüsse weglassen oder sehr fein mahlen. Mit Beeren im Teig schmeckt’s auch super.

Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)

Kalorien: 123.02kcal (6%)Kohlenhydrate: 18.86g (6%)Protein: 4.6g (9%)Fett: 4.11g (6%)Gesättigte Fettsäuren: 0.84g (5%)Mehrfach ungesättigtes Fett: 0.96gEinfach ungesättigte Fettsäuren: 1.93gTFS (trans-Fettsäuren): 0.003gCholesterin: 28.11mg (9%)Natrium: 55.66mg (2%)Kalium: 207.5mg (6%)Ballaststoffe: 2.71g (11%)Zucker: 4.58g (5%)Vitamin A: 71.94IU (1%)Vitamin B1: 0.14mg (9%)Vitamin B2: 0.1mg (6%)Vitamin B3: 0.53mg (3%)Vitamin B5: 0.29mg (3%)Vitamin B6: 0.16mg (8%)Vitamin B12: 0.1µg (2%)Vitamin C: 2.64mg (3%)Vitamin D: 0.22µg (1%)Vitamin E: 0.19mg (1%)Vitamin K: 0.24µgKalzium: 30.71mg (3%)Kupfer: 0.08mg (4%)Eisen: 1.02mg (6%)Mangan: 0.18mg (9%)Magnesium: 41.47mg (10%)Phosphor: 119.31mg (12%)Selen: 2.69µg (4%)Zink: 0.79mg (5%)Cholin: 25.79mgNetto-Kohlenhydrate: 16.15g
Zuordnungen Haferflocken, Kinder Snack, Meal Prep, Muffins, ohne Zucker

Wenn ihr die Muffins ausprobiert: Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr sie abgewandelt habt – Team Beeren, Team Schoko oder lieber ganz pur? 😊



