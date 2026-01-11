Bananen-Hafer-Muffins ohne Zucker: schnell & saftig

Manchmal braucht’s einfach was, das schnell geht, alle mögen – und nebenbei noch richtig gut in die Brotdose passt. Diese Bananen-Hafer-Muffins sind genau so ein Rezept: super saftig, angenehm süß nur durch reife Banane und in unter 30 Minuten fertig. Perfekt fürs Frühstück, als Snack nach der Kita oder für „Mama/Papa, ich hab Hunger!“-Momente am Nachmittag.
Schnelle Bananen-Hafer-Muffins ohne Zucker
Utensilien
- Muffinform
Zutaten
- 3 reife Bananen
- 2 Eier
- 180 g zarte Haferflocken
- 1 TL Backpulver
- 1 TL Zimt
- 1 Prise Salz
- 80 ml Milch (oder Pflanzendrink)
- 60 g Apfelmus optional, macht extra saftig
- 50 g gehackte Nüsse oder Schokodrops optional
Anleitungen
- Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Muffinform vorbereiten (Papierförmchen oder einfetten).
- Bananen in einer Schüssel zerdrücken, Eier unterrühren.
- Haferflocken, Backpulver, Zimt und Salz zugeben. Milch (und optional Apfelmus) einrühren.
- Optional Nüsse oder Schokodrops unterheben.
- Teig auf 12 Förmchen verteilen und 12–15 Minuten backen (Stäbchenprobe).
Notizen
Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)
Wenn ihr die Muffins ausprobiert: Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr sie abgewandelt habt – Team Beeren, Team Schoko oder lieber ganz pur? 😊
