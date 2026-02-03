Auf die Plätze, fertig, fit: Deutschlands fitteste Grundschule wird wieder gesucht

Mehr Bewegung im Schulalltag? Genau darum geht es bei der bundesweiten Initiative „Deutschlands fitteste Grundschule“, die 2026 bereits in die dritte Runde geht. Seit Anfang Februar können sich Grundschulen aus ganz Deutschland anmelden und gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern ein Zeichen für mehr Bewegung setzen.
Initiator ist Deichmann, der mit der Aktion zeigen will: Bewegung gehört fest in den Schulalltag – gerade in Zeiten von Smartphone, Konsole und langen Sitzphasen.
Worum geht es bei „Deutschlands fitteste Grundschule“?
Ziel der Initiative ist es, Kinder frühzeitig und spielerisch für Bewegung zu begeistern. Teilnehmende Schulen erhalten dafür:
- ein abwechslungsreiches Bewegungsprogramm mit kurzen, flexibel einsetzbaren Einheiten
- ein Konzept für eine komplette Sportstunde, inklusive Bewegungsparcours
Im Mittelpunkt stehen Freude an Bewegung, regelmäßige Aktivität und das Entwickeln gesunder Gewohnheiten – ohne Leistungsdruck, aber mit viel Motivation.
Das zeigen die Erfahrungen aus den letzten Jahren
Dass das Konzept funktioniert, zeigen die Zahlen aus 2025 deutlich:
Mehr als 230 Grundschulen nahmen teil, über 25.000 Kinder sammelten von Februar bis Mai gemeinsam mehr als 500.000 Bewegungseinheiten.
Den Titel holte sich zuletzt die Grundschule Alter Leuchtturm Balje aus Niedersachsen. Im Jahr davor gewann eine Grundschule aus dem niederbayerischen Rohr.
Warum mehr Bewegung so wichtig ist
Bewegungsmangel bei Kindern ist längst kein Randthema mehr. Die World Health Organization (WHO) empfiehlt für Kinder mindestens 60 Minuten Bewegung pro Tag. Doch laut Daten des Robert Koch Institute erreichen dieses Ziel nur rund 22 % der Mädchen und 29 % der Jungen.
Die Folgen sind bereits sichtbar: Nach Angaben der Kaufmännische Krankenkasse (KKH) waren 2023 mehr als 311.000 Kinder und Jugendliche von motorischen Entwicklungsstörungen betroffen – ein Anstieg von rund 64 % im Vergleich zu 2008.
Gerade im Grundschulalter wird jedoch die Basis für eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung gelegt. Regelmäßige Bewegung stärkt den Bewegungsapparat, das Herz-Kreislauf-System und wirkt sich positiv auf Konzentration und Wohlbefinden aus.
So können Grundschulen mitmachen
Die Teilnahme ist unkompliziert: Über die Website „DEICHMANN bewegt“ können sich Grundschulen online anmelden. Nach der Registrierung erhalten sie Zugang zu einem digitalen Dashboard, über das:
- alle Materialien abrufbar sind
- die durchgeführten Bewegungseinheiten dokumentiert werden können
Diese Preise winken den Schulen
- In jedem Bundesland werden vor den Sommerferien drei Grundschulen ausgezeichnet
→ Urkunde + 500 Euro Preisgeld
- Bundesweit werden zusätzlich drei weitere Schulen prämiert
→ Geldpreise von bis zu 5.000 Euro
- Der bundesweite Sieger darf sich außerdem über ein Siegerehrungs-Event vor Ort freuen
Mitmachen macht Sinn!
Mehr Bewegung im Schulalltag ist kein „Nice to have“, sondern dringend nötig. Aktionen wie „Deutschlands fitteste Grundschule“ zeigen, dass Förderung auch niedrigschwellig, spielerisch und mit Spaß funktionieren kann – und am Ende profitieren vor allem die Kinder.
Alle Infos & Anmeldung:
