Hulk Ausmalbilder – Malvorlagen zum Ausdrucken

Hier findet ihr unsere kostenlosen Ausmalbilder und Malvorlagen von Hulk, dem heroischen aber gefürchteten Marvel-Superhelden. Der Hulk hat eine lange Geschichte – und eine weltweite Fangemeinde, bei Groß und Klein. Und das nicht ganz ohne Grund. Gerechtigkeit ist sein großes grünes Thema. Die hier von uns zur Verfügung gestellten Bilder könnt ihr direkt downloaden und ausdrucken. Wir wünschen euch viel Spaß! 🤗
Ausmalbild Hulk
Der Hulk ist eine Naturgewalt mit starken Kompass für Gerechtigkeit. Dieses Ausmalbild zeigt ihn in all seiner düsteren Emotion.
Hulk rennt in einen Kampf
Setzt sich der Koloss einmal in Bewegung, kann ihn niemand mehr aufhalten. Schenke Hulk etwas Farbe, damit er für uns die Welt retten kann.
Niemand legt sich mit dem Hulk an
Das Besondere an Hulk ist, dass er sich in dieses grüne Monster verwandelt, wenn er wütend wird. Sobald er sich wieder beruhigt, zieht sich das Monstrum zurück – und Bruce Banner kommt zum Vorschein. Ein eher sanftmütiger und selbstloser Wissenschaftler.
Ausmalbild Incredible Hulk
Auf diesem Ausmalbild feixt der Hulk seinem Widersacher entgegen. Wenn man böses im Sinn hat, sollte man spätestens jetzt seine Füße in die Hand nehmen.
Malvorlage lachender Hulk
Wer ein offenes Lachen zeigt, sollte auf seine Zahnhygiene achten. In dieser Malvorlage habt ihr die Qual der Wahl: Hat der Hulk blinkend weiße Zähne? Oder eher modrig grün-braune Beisser? Eure Entscheidung!
Der Hulk Ausmalbild Portrait
Unschwer zu erkennen, wird der Hulk für Marvel von dem Schauspieler Mark Ruffalo gespielt. In diesem Ausmalbild zeigt das Gesicht das beste aus zwei Welten. Drucke es aus und koloriere es nach deinen Wünschen.
Ausmalbild und Malvorlage von Hulk
So sieht es offenbar aus, wenn sich der Hulk ein paar Tage nicht rasiert hat. Grüner Koloss mit Dreitagebart, als Ausmalbild. Gern geschehen! ☺️
Teenager Hulk Ausmalbilder und Malvorlagen
Das Teenageralter ist doch ein wenig wie die Trotzphase in Groß. 🤗 Im Falle von Hulk wohl eher besonders groß – auf jegliche Weise! 💪☺️ Hier findet ihr Ausmalbilder aus der Kindheit und der Jugendzeit unseres grünen Lieblings-Vorschlaghammers. War er nicht ein echter Wonneproppen? 😃
Hulk der liebende Kinderfreund – Ausmalbild
Aber es muss auch erwähnt sein, dass der Hulk einer der missverstandenen Superhelden ist. Denn eines ist klar: Er IST ein echter Superheld! Ja, es gab Situationen, in denen er ein Kind zum Weinen gebracht hat. Davon war er jedes Mal tief betroffen. Denn er liebt Kinder. Kinder sind für ihn das Gute auf der Welt.
