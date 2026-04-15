Was ist eine Capsule Wardrobe?
In einer Zeit, in der es immer mehr Auswahl gibt, müssen sich viele Menschen gleichzeitig mit einem immer knapperen Budget begnügen. Gerade, wenn es um die persönliche Ausstattung geht, kann eine Capsule Wardrobe hier genau die richtige Lösung sein. Das bedeutet im Prinzip, dass man seine Garderobe modular zusammenstellt und sich auf wenige, vielseitige Teile konzentriert, mit denen man über lange Zeit immer viele angemessene Outfits zaubern kann.
Wenn man sich eine solche Capsule Wardrobe günstig zusammenstellen möchte, dann ist für viele Menschen ein Besuch bei einem preisgünstigen Anbieter wie SHEIN die erste Anlaufstelle. Mit unserem vergleichenden Ratgeber findest du die besten Tricks, um auf dieser mittlerweile berühmten Website zu sparen und gleichzeitig an der aktuellen Modewelt teilzuhaben.
So baust du eine günstige Capsule Wardrobe auf, ohne zu viel zu kaufen
Wenn es um den Aufbau einer Capsule Wardrobe geht, dann gibt es ein paar grundsätzliche Dinge, die man dabei beachten sollte:
- Zunächst einmal geht es um das Grundthema. Entscheide dich für einen Casual Look, Business oder elegant. Behalte dieses Thema immer im Hinterkopf.
- Dann geht es an das Rückgrat deiner Wardrobe: baue dir deinen modularen Sandkasten mit nicht mehr als 15 Teilen auf. Da sollte auf jeden Fall eine Jeans dabei sein, eine Bluse, ein leichter Pullover, ein Paar Sneaker und ein paar etwas elegantere Schuhe. Ergänzend kannst du auch noch einen Mantel und ein schlichtes Kleid mit dazunehmen.
- Beim Kauf solltest du immer daran denken, ob das ein Teil ist, das du eher einmal oder vielleicht 10 mal trägst. Konzentriere dich also auf eine langfristige Investition.
- Prüfe die Teile im Webshop auf Größe, realistische Maße und die angegebenen Materialien. Zieh die wichtigsten Bewertungen zu Rate und achte auf echte Fotos. Wenn sich ein Teil im Grenzbereich bewegt, dann ist das ein Nein zum Kauf.
- Mach dir ein paar Einkaufslisten und markiere die Teile, die dir noch fehlen. Erst, wenn deine Capsule Wardrobe vollständig ist, kannst du dich wieder auf andere Teile konzentrieren.
Wie Gutscheincode-Seiten funktionieren
Falls dich unsere Vorschläge überzeugt haben und du Lust hast, deinen Kleiderschrank zu revolutionieren, um Platz für deine neue Capsule Wardrobe zu schaffen, können Sparsamkeit und Preisvorteile dein bester Verbündeter sein. Und genau deshalb kann SHEIN mit seiner großen Auswahl und seinen günstigen Preisen die perfekte Wahl sein.
Wenn du bei SHEIN oder einem vergleichbaren Anbieter die besten Deals nutzen möchtest, dann solltest du dich unbedingt mit einem SHEIN Rabattcode ausstatten. Für Rabattcodes gelten oftmals bestimmte Bedingungen, wie etwa ein Mindestbestellwert oder ein Code speziell für Neukunden. Auch haben Rabattcodes oftmals ein Verfallsdatum und manche Kategorien sind vom Kauf ausgeschlossen.
Für alle, die nach solchen Sparmöglichkeiten suchen, ist es wichtig, sich auf seriöse Plattformen zu verlassen, die auf das Sammeln von Angeboten und Rabattcodes spezialisiert sind.
Ein sehr guter Ausgangspunkt für diesen Vergleich ist Discoup DE. Die Plattform bietet eine Vielzahl aktiver SHEIN Rabattcodes, die direkt kopiert und im Shop eingefügt werden können. Die Codes wechseln regelmäßig, sind geprüft und ihre Nutzungsbedingungen werden klar und transparent kommuniziert.
Natürlich lohnt es sich, für den besten Deal mehrere Optionen zu vergleichen. Weitere verlässliche Adressen sind ShoppingSpout.de und Rewardo. ShoppingSpout.de bietet sowohl feste, als auch prozentuale Rabattcodes, während Rewardo mit immer aktuellen und einfach zu verwendenden Gutscheinen überzeugt. Auch hier sind die Bedingungen klar ersichtlich, was die Nutzererfahrung erheblich erleichtert.
Um den besten Rabattcode für eure Bedürfnisse zu finden, ist der Vergleich mehrerer Plattformen die beste Strategie, um sich einen umfassenden Überblick über die aktuell verfügbaren Angebote zu verschaffen.
Woran du seriöse Coupon-Seiten erkennst
Auf der Suche nach einem guten Anbieter für Rabattcodes gibt es ein paar hilfreiche Tipps:
- Die Website muss transparent sein, unbedingt als HTTPS Domain abgesichert
- Bei den Codes muss das Verfallsdatum klar sichtbar sein
- Wenn ein Anbieter überzogene Werbungen macht, dann ist das meist kein gutes Zeichen
- Die Unterscheidung zwischen einem Angebot und einem Rabattcode muss offensichtlich und transparent erklärt sein
- Wenn möglich, dann nimm einfach ein oder zwei Codes vom Anbieter, wende sie an, und schau dann nach, was im Warenkorb tatsächlich passiert
Neben den Rabattcodes gibt es natürlich zum Sparen noch ein paar allgemeine Hinweise, die hilfreich sind:
- Versuche, saisonale Aktionen zu timen, wie etwa den Sommerschlussverkauf oder den Black Friday
- Sammle deine Einkäufe und kaufe dann mehrere Teile auf einmal. So sparst du oftmals Versandkosten und kannst Mengenrabatte in Anspruch nehmen
- Prüfe alle Bedingungen, wie etwa die Möglichkeit der Rücksendung und wie lange die Lieferzeit ist. Das kann bei einem Umtausch relevant sein
In 5 Schritten zu deiner Capsule Wardrobe
Wenn dich jetzt das Capsule-Fieber gepackt hat, dann fange am besten mit diesen Schritten an:
- Entscheide dich für deine Farbpalette und für deine Basisteile
- Prüfe die Teile auf Größe, Material und auf die Bewertung durch andere Nutzer
- Lege alles in den Warenkorb
- Such dir deine Coupons auf Discoup, ShoppingSpout.de oder Rewardo heraus
- Prüfe die Bedingungen, wende alle Codes an und prüfe dann die Endsumme
Um deine Capsule auf dem neuesten Stand zu halten, kannst du immer wieder einmal bei den Gutscheinseiten vorbeischauen.
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