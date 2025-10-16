Achtung Glassplitter: Edeka ruft Eis-Riegel zurück!

Edeka ruft dringend Eis-Riegel der Eigenmarke “Gut&Günstig” zurück. In einzelnen Eisriegeln könnten sich Glassplitter bzw. Scherben befinden. Vom Verzehr wird dringend abgeraten. Prüft eure Packungen sorgfältig darauf, ob sie betroffen sind.
Falls ihr Edeka-Kunden seid, die in letzter Zeit Erdnuss-Eis-Riegel gekauft haben, solltet ihr bitte dringend eure Packungen mit folgenden Daten abgleichen: Vom Rückruf betroffen ist das Produkt „Gut & Günstig Crunchy Peanut Ice Cream“ in der 6×53-Milliliter-Packung.
Entscheidend ist allerdings auch das Mindesthaltbarkeitsdatum: 23. Mai 2027.
Wir können nur dringend an euch appellieren, kein Risiko einzugehen. Bitte entsorgt betroffene Packungen, oder nutzt die Möglichkeit, euch das Geld in der Filiale erstatten zu lassen. Das ist auch ohne Vorlage eines Kassenbons möglich.
Das betroffene Produkt wurde laut Meldung überwiegend bei Edeka und Marktkauf verkauft. Was genau mit dem Begriff überwiegend gemeint sein könnte, bleibt leider offen. Also bitte schaut auch bei Packungen, die euch überraschend ähnlich vorkommen, ihr jedoch an anderer Stelle gekauft habt, einfach einmal vorsichtshalber auf das Mindesthaltbarkeitsdatum. Vorsicht ist in diesem Fall sicherlich besser, als Nachsicht.
Offenbar sind jedoch das Saarland und Südhessen nicht betroffen. Für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz heißt es, dass sie größtenteils nicht betroffen seien. Aber auch hier gilt, nicht nach Bauchgefühl handeln. Bitte fragt in eurem Laden nach, bevor ihr euch sorgenfrei mit einem Eis auf die Couch setzt.
Edeka versichert, dass sich mittlerweile keine betroffenen Packungen mehr in den Regalen befinden. Solltet ihr also nach Rückgabe trotzdem noch Lust auf euer Lieblingseis haben, könnt ihr ohne große Sorgenfalten eine neue Packung mit nach Hause nehmen.
