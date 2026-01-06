Nach Anschlag auf Berliner Stromnetz: Labyrinth Kindermuseum öffnet kostenlos für betroffene Familien

Viele Familien im Südwesten Berlins sitzen seit Tagen im Kalten und Dunkeln: Nach einem Brandanschlag auf Teile des Stromnetzes sind dort zehntausende Haushalte betroffen – und bei vielen sind auch Kitas, Schulen oder Wege zur Betreuung gerade ein echtes Organisations-Chaos.
Damit ihr wenigstens für ein paar Stunden Wärme, Licht und Ablenkung habt, reagiert das Labyrinth Kindermuseum Berlin kurzfristig mit einem solidarischen Angebot: Betroffene Kinder und Familien dürfen kostenlos rein – zum Spielen, Kreativsein und Aufwärmen.
Wann könnt ihr kommen?
- Heute (Dienstag, 6. Januar 2026): 12–16 Uhr
- Mittwoch (7.1.) und Donnerstag (8.1.): jeweils 10–16 Uhr
(Hintergrund: Die Stromversorgung in Teilen des Südwestens könnte laut aktuellen Berichten noch bis Donnerstag beeinträchtigt sein.)
Für wen gilt das?
Das Angebot richtet sich an Kinder und Familien, die aktuell vom Stromausfall betroffen sind – ausdrücklich auch an Familien, deren Kitas und Schulen deshalb geschlossen sind.
Wie funktioniert der kostenlose Eintritt?
Eine formlose Selbstauskunft an der Kasse genügt.
Auf einen Blick
- Wer: Vom Stromausfall betroffene Kinder und Familien
- Was: Kostenloser Eintritt ins Labyrinth Kindermuseum (Spielen & Aufwärmen)
- Wann: Di 12–16 Uhr | Mi & Do 10–16 Uhr
Adresse
Labyrinth Kindermuseum Berlin (Klick zur Webseite des Museums)
Osloer Straße 12, 13359 Berlin
Hinweis: Nach dem Anschlag laufen die Ermittlungen zur Tat/Urheberschaft aktuell noch.
