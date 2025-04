Im Familienalltag gehören das Saugen und Bödenwischen, zu den eher ungeliebten Aufgaben. Wie praktisch, dass es mittlerweile tolle Kombigeräte gibt, die beide Aufgaben gleichzeitig erledigen. Genau solch einen Nass-Trocken-Sauger durften wir für euch testen. Hier verraten wir euch unsere Erfahrungen mit dem FLOOR ONE S7 Stretch, der Marke Tineco. Dieses Modell ist seit dem 10. März 2025 auf dem Markt. Seid gespannt!

Was ist der FLOOR ONE S7 Stretch von Tineco?

Der FLOOR ONE S7 Stretch ist ein Nass-Trocken-Sauger, mit zugegeben relativ sperrigem Namen, der als Kombigerät zwei Arbeitsschritte miteinander vereint. Mit nur einem Gang, kann er den Boden saugen und feucht wischen. Das Besondere an ihm, er entfernt nicht nur Staub und die täglich aufkommenden Krümmel am Esstisch, sondern er kann auch die heruntergeworfenen Cornflakes, samt Milch aufsaugen.

Der FLOOR ONE S7 Stretch macht sich für euch ganz lang, um auch die letzte Ecke unter Möbeln zu säubern.

(Bild: © Tineco)

Der Nass-Trocken-Sauger von Tineco ist kabellos und kann seine Arbeit durch ein 180° Lay-flat Design, unkompliziert unter nahezu jedem Sofa verrichten. Die Saug- und Wischleistung lässt dabei auch nicht nach, wenn man den Sauger flach auf dem Boden unter Möbeln führt.

Das von Tineco entwickelte Wassertanksystem, trennt Frisch- und Schmutzwasser konsequent, so wird zu jeder Zeit eine saubere Reinigung garantiert. Bei diesem Modell wurde die Größe des Frischwassertanks angepasst. Durch mehr Frischwasser und mit einer Akkulaufzeit von knapp 50 Minuten, kann der neue FLOOR ONE Stretch S7, die Bodenreinigung (auch von größeren Flächen) in einem Rutsch erledigen.

Ein besonders nettes Highlight dieser Gerätereihe, ist eine echte Selbstreinigungsfunktion. Das Frischwasser-Selbstreinigungssystem reinigt innerhalb von nur zwei Minuten, gründlich das gesamte Gerät – vom Rohr bis zur Bürstenwalze, ganz automatisch – und ohne manuelles Zerlegen. Der anschließende Flash Dry-Prozess, trocknet alle Komponenten und benötigt dafür noch einmal knapp 5 Minuten. Ob und wie gut das alles funktioniert, lest ihr weiter unten.

Der FLOOR ONE im Video:

Spezifikation Features und Werte Leistung Kabellos mit Lade und Dockingstation Frischwassertank 1 L Frischwassertank Schmutzwassertank separater Schmutzwassertank mit Auffangsieb Modi 3 Modi einstellbar

(Auto / Max / Trockensaugen) Selbstreinigung 85° C Flash Dry Selbstreinigung Batterie 50 Min Laufzeit Laden < 4,5 Ladezeit Größe 267 / 221 / 1104 ( L /B /H ) Gewicht 4,5 KG Lieferumfang Lade-Dockingstation

2x Bodenbürste

2x Trockenfilter

Reinigungsbürste

500ml Reinigungsmittel

Der Nass-Trocken-Sauger von Tineco: Wir haben ihn getestet!

Auspacken, Vorbereitungen und schon startklar

Wir haben es dem FLOOR ONE S7 Stretch wirklich nicht leicht gemacht. Denn unser Haushalt besteht aus einer Teenager-Tochter im Chill-Modus, einem Sohnemann, mit dem Hang, Sportplatz, Garten und Wald mit ins Haus zu tragen, und einem 60 kg Kuschelhund (Langhaar). Natürlich gibt es dann auch noch uns Eltern, die viel ums Haus herum und im Garten basteln und werkeln. Da ergibt sich täglich eine Menge Arbeit für jeden mutigen Nass-Trocken-Sauger, der es mit uns aufnehmen möchte.

Bild: © Tineco

Schon beim Auspacken und Aufbauen des Geräts, war ich positiv überrascht. Kein langes Fummeln und Ärgern, weil man noch das halbe Gerät montieren muss. Der FLOOR ONE war in wenigen Minuten einsatzbereit. Die Ladestation, die gleichzeitig auch zur stationären Aufbewahrung des Saugers dient, hatte ebenfalls schnell ihren Platz gefunden. Eine gut formulierte Kurzanleitung liegt ebenfalls bei. Alle nötigen Modi und ersten Schritte sind leicht verständlich erklärt.

Im Lieferumfang findet sich neben dem Gerät, die Dockingstation (zum Aufladen und für den Selbstreinigungsmodus), ein Trockenfilter, ein Reinigungswerkzeug, eine Reinigungslösung und eine zusätzliche Bürstenrolle.

Was kann die Saug-Wisch-Leistung in der Praxis?

Der Frischwassertank war schnell befüllt, die erste neugierige Tour durch das Wohnzimmer konnte also starten. Da wir an diesem Punkt unsere Böden knapp 48 Stunden lang, absichtlich weder mit Besen oder Sauger, angerührt hatten, war ich schon ehrlich gespannt, was der Sauger von üblen Pfotenabdrücken, aber vor allen Dingen, vom Fellwechsel unseres Rüden hält. Die ganze Etage war gespickt von Unterfell-Büscheln. Aus unserer Erfahrung, eine echte Herausforderung, auch für teils wesentlich teurere Markengeräte der Konkurrenz.

Das Ergebnis hat mich (und das schreibe ich ganz freimütig) wirklich beeindruckt! Der Fliesenboden im Wohnzimmer war nach dem ersten Gebrauch von wirklich allen Flecken befreit. Unsere zickigen Hochglanzfliesen waren streifenfrei sauber. Nicht ein einziges Hundehaar blieb verschont.

Um dieses Ergebnis irgendwie in Relation zu setzen: Wer aktive Kinder und einen Langhaar-Rüden im Haus hat, wird eventuell schon so einige Geräte durchhaben, die allesamt versprechen, mit Tierhaaren klarzukommen. Der Tineco FLOOR ONE S7 Stretch, hält bei der Reinigungsleistung beinahe mehr, als er verspricht. So ein tolles Ergebnis war für mich wirklich überraschend.

Ja, er kann das wirklich: Auch verschüttete Flüssigkeiten, werden anstandslos aufgesaugt.

(Bild: © Tineco)

Besonders angenehm fand ich übrigens, dass die Fliesen nach der Reinigung blitzschnell aufgetrocknet sind. So konnten auch unsere Teenager wieder schnell auf die Couch, zum Chillen – und um neue Krümel zu produzieren. Soll ja nicht langweilig werden ..

Die Handhabung des Saugers ist denkbar einfach. Die einzelnen Modi sind leicht einzustellen. Im Auto-Modus erkennt der Nass-Trocken-Sauger, den Verschmutzungsgrad des Bodens und setzt so gezielt die Wassermenge und das Reinigungsmittel ein. Die Erkennung läuft in diesem Modus permanent. Ist also der Gesamtboden eher sauber, lediglich an ein paar Stellen besonders verschmutzt, passt sich der FLOOR ONE S7 für diese Segmente an.

Das Handling des FLOOR ONE S7

Der Nass-Trocken-Sauger ist mit seinen 5 Kilo Eigengewicht, weder zu leicht, noch zu schwer. Er lässt sich daher gut über den Boden führen, ist wendig und lässt sich leicht um die Möbel lenken. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, den FLOOR ONE S7 Stretch im 180° Winkel auf den Boden legen zu können. So konnte ich mühelos unter der Couchlandschaft saugen und wischen, ohne das tonnenschwere Möbelstück umständlich zu verschieben. In unserem Fall eine echte Zeitersparnis um fast 15 Minuten.

Selbstfahrendes Leichtgewicht, das jede Ecke und Kante erreicht.

(Bild: © Tinceo)

Das LED-Display zeigt dauerhaft den Akkustand an, und macht auf einen vollen Schmutzwassertank, oder zu wenig Frischwasser aufmerksam. Ein nettes Extra am FLOOR ONE S7 Stretch, sind Informationen über Sprachansagen des Gerätes. Die sind zwar nicht unbedingt nötig, da wirklich alles am Display abgelesen werden kann. Aber gerade die Kids finden es schon sehr hipp, wenn der Stausauger reden kann. So informiert uns “Betty” (so haben wir den Sauger spontan getauft), wenn eine Selbstreinigung notwendig ist, oder der Akkustand niedrig ist. Wem diese Funktion zu aufdringlich ist, kann sie ohne großen Aufwand deaktivieren.

Selbstreinigungsfunktion im Härtetest

Nach dem Härtetest war ich dann wirklich auf die Selbstreinigungs-Funktion gespannt. Als ich den Schmutzwassertank vom Gerät löste, traf mich erstmal (bei allem Realismus) der Schlag. Das Wasser war Pech-Schwarz. Das Auffangsieb war nicht nur irgendwie voller Haare – es hatte glatt eine Frisur. Gespickt voller Krümel und grobem Schmutzschlamm. Hier wurde mir dann noch einmal intensiv vor Augen geführt, warum unsere Fliesen so intensiv blinken.

Bild: © Tineco

Völlig klar, wie der Rest unseres Testgeräts von Innen ausgesehen haben muss. Die Wischwalze und der Weg bis zum Schmutzwassertank, standen förmlich vor Schmutz.

Aber auch hier kann ich mit einem guten Gefühl berichten, dass der Tineco Nass-Trocken-Sauger, nicht nur Böden meistert, sondern auch sich selbst. Also eine Selbstreinigungsfunktion, die ihren Namen verdient. Das Gerät reinigt sich tatsächlich gründlich. Auch die Bodenbürste wird anstandslos sauber und trocken. Es blieben weder in den Wassertanks, noch an der Bürste, unangenehme Gerüche zurück. Das ist wirklich top!

Akkuleistung und Ladezeit

Während ich das Gerät getestet habe, bin ich hauptsächlich im Automodus geblieben. Damit konnte ich gute 45-50 Minuten arbeiten, ohne dass der Akku in die Knie ging. Für uns als 4 köpfige Familie, mit einigen Zimmern im Haus, ist die Akkukapazität sehr angenehm und tatsächlich ausreichend.

Die Ladestation stand in dieser Zeit in einer Ecke im Esszimmer. Sie ist so angenehm kompakt, dass sie optisch überhaupt nicht stört. So ist der Nass-Trocken-Sauger jederzeit erreichbar und wird nach dem Gebrauch sofort wieder in seine Ecke gestellt. Dadurch wird auch der Akku immer direkt geladen und ist nach spätestens 5 Stunden (wenn völlig entladen), wieder bei 100%.

Alle Besonderheiten im Überblick:

Bilder: © Tineco

Mein Fazit zum FLOOR ONE S7 Stretch:

Wir sind allesamt vom FLOOR ONE S7 Stretch begeistert. Nach (mittlerweile) einigen Wochen, in denen wir den Nass-Trocken-Sauger täglich genutzt haben, hat das Tineco-Gerät unseren Alltag tatsächlich angenehm erleichtert.

Vor allen Dingen ist es nicht so, dass der Sauger nach vielmaligem Benutzen irgendwie nachgelassen hätte, oder es an jedem Verbindungsstück rappeln würde. Auch da haben wir in der Vergangenheit schon ganz andere Erfahrungen mit ähnlichen Geräten machen müssen.

Einziger Wermutstropfen ist eventuell (auf lange Sicht), dass der Frischwassertank, welcher sich unten im Fuß befindet, nicht aus Hartplastik gefertigt ist. Langfristig könnten da ein paar Kratzer entstehen, die zwar ganz sicher der Funktion des Saugers nicht schaden, aber dennoch bei einem Gerät dieser Preisklasse (aktuell um die 600 Euro UVP) ärgerlich wären.

Wer nach einem Nass-Trocken-Sauger sucht, der all das kann, was er verspricht, ist mit dem FLOOR ONE S7 Stretch von Tineco, auf der richtigen Spur.

Die Möglichkeit gleichzeitig zu saugen und die Böden zu wischen, spart uns viel Zeit. Vor allen Dingen, weil es wirklich zuverlässig funktioniert. Das ist schon toll! Gerade in unserem turbulenten Familienhaushalt, bei dem auch der eine oder andere Termin dafür sorgt, dass das Putzen und Räumen effizient passieren muss, zeigt der Sauger mehr als nur guten Willen. Ein wirklich gutes Gerät mit Spaßfaktor!

Falls auch ihr jetzt unbedingt in den Genuss dieses Sahnestücks eines Bodenreinigungsgeräts kommen möchtet, dann bekommt ihr ihn aktuell zum Aktionspreis bei Cyberport (🛒) und OTTO (🛒). [Stand: 15.04.2025]

