Schützt die Haut eurer Kinder mit diesen 5 Tricks

Die Haut von Kindern ist zart, empfindlich und deutlich dünner als die von Erwachsenen. Dies liegt daran, dass der körpereigene Eigenschutz gegen UV-Strahlen in den ersten Lebensjahren noch nicht komplett entwickelt ist. Daher reagiert die Kinderhaut besonders sensibel auf Umwelteinflüsse.
Und genau deshalb erhöht jeder noch so kleine Sonnenbrand im Kindesalter das Risiko für Spätfolgen sehr stark. Aus diesem Grund ist ein effektiver und vorausschauender Sonnenschutz unerlässlich, da so die Gesundheit der Haut langfristig bewahrt werden kann. Mit nur wenigen Verhaltensweisen lässt sich der Alltag im Freien vollkommen unbeschwert und sicher gestalten.
Der richtige Schutz für empfindliche Kinderhaut
Der wohl bekannteste und natürlich wichtigste Schritt beim Aufenthalt im Freien ist ganz klar das sorgfältige Eincremen. Dabei ist eine spezielle Sonnencreme für Kinder unverzichtbar.
Diese besonderen Produkte sind optimal auf die empfindliche Kinderhaut und die Bedürfnisse der jungen Haut abgestimmt. Sie enthalten zudem meistens mineralische Filter und verzichten auch weitestgehend auf Parfümstoffe, damit Allergien vorgebeugt werden kann. Dabei sollte der Lichtschutzfaktor bei mindestens 30 liegen, besser ist sogar noch 50+.
Ein weiterer Punkt ist es, die Sonnencreme etwa 30 Minuten, bevor die Kinder nach draußen gehen, sehr großzügig aufzutragen und darüber hinaus auch regelmäßig nachzucremen. Insbesondere nach dem Baden oder dem Abtrocknen ist das Nachcremen besonders wichtig, da sich durch das Wasser wie auch durch das Abrubbeln, der Schutzfilm löst.
Textiler Sonnenschutz und Schattenplätze
Ergänzend zur speziellen Sonnencreme für Kinder bietet auch Kleidung einen sehr guten Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung.
Vor allem dicht gewebte, locker sitzende Kleidung, die Arme wie auch Beine bedeckt, ist dabei ideal. Des Weiteren gibt es auch spezielle UV-Schutzkleidung, die beim Spielen am Strand oder im Freibad eine zusätzliche Sicherheit bietet. Zudem können ein breitkrempiger Sonnenhut oder eine Mütze, die Nacken und Ohren abschirmt, wie auch eine entsprechende Sonnenbrille für Kinder mit UV-Schutz die Ausrüstung für den Aufenthalt im Freien komplettieren.
Beachtet werden sollte außerdem, dass die Mittagssonne zwischen 11 und 15 Uhr ein absolutes No-Go ist, da zu diesem Zeitpunkt die Sonneneinstrahlung am intensivsten ist und aus diesem Grund am besten komplett gemieden werden sollte.
Wer zu diesem Zeitpunkt draußen ist, sollte immer darauf achten, dass sich die Kinder im Schatten befinden, um die Strahlenbelastung zu minimieren.
Die vergessenen Zonen sowie die Pflege danach
Beim Sonnenschutz ist es wichtig, alle Zonen des Körpers einzucremen. Oftmals werden Ohren, die Kopfhaut bei dünnem Haar oder auch die Fußsohlen und der Fußrücken vergessen. Diese sogenannten Sonnenterrassen des Körpers fangen die Strahlen besonders großzügig ein und benötigen daher auch eine besondere Aufmerksamkeit beim Cremen.
Doch nicht nur das. Nach einem langen Tag an der frischen Luft, braucht die Haut auch Zeit und Hilfe zur Regeneration. Ein lauwarmes Bad oder eine Dusche entfernen Sand- und Cremreste. Eine feuchtigkeitsspendende After-Sun-Lotion kann den Feuchtigkeitsspeicher der Haut wieder auffüllen und sie beruhigen.
Sonnenschutz von innen
Ein meist unterschätzter Aspekt ist der “Sonnenschutz von innen”. Durch das Schwitzen und die Wärme verliert der kindliche Organismus deutlich schneller Wasser, als ein erwachsener Körper. Das lässt die Haut austrocknen und macht sie anfälliger. Eine gut hydrierte Haut ist widerstandsfähiger und kann sich somit besser gegen äußere Reize wehren.
Wasser mit Obst oder ungesüßte Tees sollten immer dabei sein, damit die Kinder regelmäßig trinken und somit auch die Haut “von innen” schützen.
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