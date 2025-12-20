Healthy Starts: Das Familienprogramm von Juice Plus+ – Gemeinsam gesunde Routinen aufbauen

Familienleben ist bunt – und oft auch ein bisschen chaotisch. Zwischen Kita, Schule, Arbeit und Freizeit bleibt die Frage nach ausgewogener Ernährung oder ausreichend Bewegung manchmal auf der Strecke. Viele Eltern wünschen sich jedoch Unterstützung, um ihre Kinder spielerisch an gesundheitsbewusste Gewohnheiten heranzuführen. Genau hier setzt das Healthy Starts Programm von Juice Plus+ an.
Seit 25 Jahren Begleiter für Familien
Healthy Starts existiert bereits seit einem Vierteljahrhundert und hat über 4 Millionen Menschen erreicht. Das Grundprinzip: Wenn ein Erwachsener Juice Plus+ Produkte – wie Superfood Powder, Kapseln oder Pastillen mit pflanzenbasierten Bestandteilen – als wiederkehrende Bestellung bestellt und sich für das Programm anmeldet, erhält ein Kind oder junger Erwachsener im Alter von 4 bis 21 Jahren ein entsprechendes Produkt kostenfrei (lediglich eine kleine Bearbeitungsgebühr fällt an). Doch das ist längst nicht alles – denn Healthy Starts möchte Familien nicht nur versorgen, sondern aktiv begleiten.
Mehr als Produkte: Ideen, die Familien in Bewegung bringen
Was Healthy Starts besonders macht, ist der große Fokus auf spielerische Anregungen, die den Familienalltag bereichern. Die Programmelemente sollen motivieren – nicht belehren. Viele Familien entdecken so neue Rituale, die Spaß machen und gleichzeitig zu bewussteren Alltagsentscheidungen führen.
Hier einige Beispiele, die im Rahmen des Programms genutzt werden können:
🌙 Bastelideen für Rituale – wie ein Traumfänger für entspannte Abende
Gemeinsame Bastelmomente fördern den Austausch und bieten Kindern die Möglichkeit, ihr eigenes Schlafritual mitzugestalten.
🌈 Regenbogen-Wochenplan mit Ausmalvorlagen
Ideal, um gemeinsam zu strukturieren: Welche Obst- und Gemüsesorten sollen diese Woche auf den Teller? Oder welche Aktivitäten stehen an? So wird Planung bunt und kreativ.
🎲 Bewegungsspiele – vom Krebsgang bis zum Hampelmann
Ein Würfel-Workout sorgt für Spaß im Wohnzimmer und bringt Schwung in den Tag. Jede Augenzahl steht für eine Bewegungsaufgabe – perfekt für kleine Aktivpausen.
✔️ Gewohnheitstracker für sichtbare Fortschritte
Kinder (und Erwachsene!) lieben es, Kästchen abzuhaken. Der Tracker hilft dabei, neue Routinen auf spielerische Weise zu festigen.
💡 Inspirationen, die motivieren statt belehren
Tipps und Ideen regen dazu an, Schritt für Schritt bewusster zu leben – ohne Druck, sondern mit alltagsnahen Impulsen für die ganze Familie.
Was Familien aus dem Programm berichten
Healthy Starts begleitet seit Jahrzehnten Familien und befragt sie regelmäßig zu ihren Erfahrungen. Über 250.000 Familien haben ihre Rückmeldungen gegeben* – mit positiven Veränderungen in ihren Alltagsgewohnheiten:
- 61 % integrieren mehr Obst und Gemüse in ihre täglichen Mahlzeiten.
- 71 % reduzieren Fast Food und Softdrinks.
- 71 % trinken mehr Wasser.
- 89 % leben insgesamt bewusster.
*Diese Ergebnisse spiegeln das veränderte Verhalten der Familien wider und sind keine Wirkungsversprechen der Juice Plus+ Produkte.
So funktioniert die Teilnahme:
👉 1. Ein Erwachsener (18+) bestellt ein Juice Plus+ Produkt
Kapseln, Pastillen oder Superfood Powder mit pflanzenbasierten Bestandteilen werden als wiederkehrende Bestellung ausgewählt.
👉 2. Kind oder jungen Erwachsenen anmelden
Im Anmeldeprozess zum Healthy Starts Programm wird das Kind (4–12 Jahre) oder der junge Erwachsene (13–21 Jahre) eingetragen.
👉 3. Produkte für den Nachwuchs – gratis
Alle vier Monate wird das passende Produktpaket für das Kind oder den jungen Erwachsenen an dieselbe Adresse geliefert. Es fällt nur eine geringe Bearbeitungsgebühr an.
4–12 Jahre:
- 2 Beutel Obst-Auslese Pastillen
- 2 Beutel Gemüse-Auslese Pastillen
13–21 Jahre:
- 2 Dosen Obst- und Gemüse-Auslese Kapseln – oder –
- 4 Beutel Obst- und 4 Beutel Gemüse-Auslese Pastillen
👉 4. Flexible Teilnahme
Die wiederkehrende Bestellung kann jederzeit im Rahmen der Bedingungen angepasst oder beendet werden.
Warum Healthy Starts bei vielen Familien so beliebt ist
Das Healthy Starts Programm verbindet Versorgung mit Motivation: Produkte mit pflanzenbasierten Bestandteilen unterstützen Erwachsene und Jugendliche im gemeinsamen Projekt „gesündere Alltagsroutinen“, während die kreativen Inhalte spielerische Wege eröffnen, neue Gewohnheiten auszuprobieren. Für viele Familien wird Healthy Starts zu einem Ritual – nicht als Pflicht, sondern als Gelegenheit, gemeinsam bewusste Entscheidungen zu treffen und den Alltag lebendig zu gestalten.
