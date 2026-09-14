Pferde-Ausmalbilder kostenlos zum Ausdrucken 🐴

Ob sanftes Fohlen, lustiges Pony oder kleiner Ausritt: Hier findet ihr 25 liebevoll gestaltete Pferde-Ausmalbilder für Kinder. Alle Malvorlagen könnt ihr kostenlos als PDF herunterladen, zu Hause ausdrucken und mit euren Lieblingsfarben gestalten.
Einige Pferde erleben kleine Abenteuer mit Kindern, andere genießen einen ruhigen Tag auf der Weide. Und für alle, die es besonders niedlich mögen, warten am Ende noch ein Schaukelpferd, ein Kuschelpony und weitere süße Überraschungen.
Sucht euch euer Lieblingspferd aus – los geht’s direkt auf der nächsten Seite!
Pferde und Kinder – gemeinsam wird es besonders schön
Pferde putzen, füttern, die Mähne flechten oder einfach einmal ganz fest umarmen: Diese Malvorlagen zeigen die leisen und liebevollen Momente zwischen Kindern und Pferden.
Nach dem Putzen glänzt das Fell bestimmt besonders schön. Welche Farbe bekommt das Pferd – und wie sieht wohl die Bürste aus?
So viele Zöpfe und Schleifen! Malt jede Schleife in einer anderen Farbe oder erfindet einen ganz besonderen Festtagslook für das Pferd.
Das Pferd wartet schon neugierig auf seinen kleinen Leckerbissen. Gebt der Wiese viele bunte Blumen und dem Pferd eure liebste Fellfarbe.
Eine Pferdeumarmung macht jeden Tag ein bisschen schöner. Malt die drei Freunde so aus, wie ihr euch euren liebsten Stallmoment vorstellt.
Fohlen und Ponys zum Verlieben
Neugierige Fohlen, verspielte Ponys und eine liebevolle Pferdemama: Auf diesen Bildern gibt es viele kleine Pferdegeschichten zu entdecken und auszumalen.
Das kleine Fohlen kuschelt sich ganz nah an seine Mama. Vielleicht bekommen beide ähnliche Fellfarben – oder ihr macht sie kunterbunt verschieden.
Plitsch, platsch – dieses Fohlen liebt kleine Pfützenabenteuer! Malt das Wasser blau, türkis oder vielleicht sogar regenbogenbunt.
Ob der Apfel wohl für das Pony bestimmt ist? Füllt den Baum mit roten, grünen oder goldgelben Äpfeln und macht die Wiese schön lebendig.
Zu zweit macht das Herumtollen noch mehr Spaß. Sucht für jedes Fohlen eine eigene Fellfarbe aus und malt auch den kleinen Schmetterling mit.
Im weichen Stroh kann sich das Fohlen wunderbar ausruhen. Gebt dem Stall warme Farben und macht es den beiden Pferden richtig gemütlich.
Pferde auf Hof und Weide
Auf dem Hof und draußen auf der Weide begegnen Pferde vielen kleinen Freunden. Katzen, Enten und Schmetterlinge machen diese ruhigen Alltagsszenen besonders schön.
Die Katze ist bestimmt eine gute Stallfreundin. Malt ihr ein besonders flauschiges Fell und gestaltet die Holztür in eurer Lieblingsfarbe.
Während ein Pferd neugierig schaut, knabbert das andere gemütlich am Gras. Vielleicht malt ihr sie als beste Freunde mit zwei ganz unterschiedlichen Fellfarben.
Am Wassertrog ist heute richtig etwas los. Malt das Wasser schön frisch und gebt den beiden Enten bunte Schnäbel und weiche Federfarben.
Dieses Pferd gönnt sich eine kleine Pause im Gras. Wählt sanfte Farben für die ruhige Szene oder lasst die Blumen besonders kräftig leuchten.
Mit wehender Mähne trabt das Pferd über die Weide. Malt die Mähne mit feinen Strichen aus, damit sie richtig schön in Bewegung wirkt.
Reiten und Abenteuer – Pferde unterwegs
Ob im Wald, am Strand oder mitten durch einen kleinen Bach: Mit einem Pferd wird jeder Ausflug zu einem Abenteuer. Hier dürfen Wege, Wasser und Landschaften besonders fantasievoll werden.
Wohin der Wegweiser die beiden wohl führt? Malt einen bunten Wald und denkt euch ein eigenes Ziel für diesen kleinen Ausritt aus.
Hui, das klappt ja schon richtig gut! Gebt dem Hindernis fröhliche Farben und malt dem Pferd vielleicht passende Gamaschen dazu.
Zusammen reitet es sich besonders schön. Malt die beiden Pferde verschieden aus und gebt auch den Reithelmen eure Lieblingsfarben.
Das Wasser spritzt bei jedem Schritt ein bisschen höher. Malt den Bach glitzernd blau und versteckt zwischen den Steinen ein paar kleine Farbtupfer.
Ein Ausritt am Meer fühlt sich nach Freiheit an. Malt den Himmel weit und hell und gebt den Muscheln am Strand besonders schöne Farben.
Nach dem Ausritt braucht das Pferd eine kleine Trinkpause. Malt das Wasser ganz ruhig und gestaltet ringsherum einen herrlich grünen Bachrand.
Besonders niedliche Pferde-Ausmalbilder
Jetzt wird es extra süß: Ein Comicfohlen, eine Pferdefigur aus Klemmbausteinen, ein Kuschelpony und ein Schaukelpferd warten auf besonders fröhliche Farben und kreative Ideen.
Ganz vorsichtig schaut das Fohlen dem Schmetterling beim Landen zu. Hier dürfen Blumen, Flügel und Fell so farbenfroh werden, wie ihr möchtet.
Dieses kleine Spielzeugpferd wartet auf eine ganz eigene Farbkombination. Vielleicht passen Sattel, Eimer und Bausteine am Ende perfekt zusammen.
Pssst, das Pony und sein Teddy schlafen schon. Malt ihnen eine besonders weiche Decke und macht aus dem Stall einen gemütlichen Traumplatz.
So viele Herzen wollen bunt werden! Probiert verschiedene Lieblingsfarben aus und schenkt auch dem kleinen Vogel ein besonders hübsches Federkleid.
Dieses Schaukelpferd wartet auf seine erste bunte Reise durchs Kinderzimmer. Malt auch Ball, Bauklötze und Stifte so aus, dass alles wunderbar zusammenpasst.
Mehr Ausmalbilder findet ihr hier:
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