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Pferde-Ausmalbilder kostenlos zum Ausdrucken 🐴

15. September 2026 · · DIY und Basteln
Mit Holzbuntstiften ausgemaltes Pferde-Ausmalbild mit Pferd und Fohlen auf einer Blumenwiese

Ob sanftes Fohlen, lustiges Pony oder kleiner Ausritt: Hier findet ihr 25 liebevoll gestaltete Pferde-Ausmalbilder für Kinder. Alle Malvorlagen könnt ihr kostenlos als PDF herunterladen, zu Hause ausdrucken und mit euren Lieblingsfarben gestalten.

Einige Pferde erleben kleine Abenteuer mit Kindern, andere genießen einen ruhigen Tag auf der Weide. Und für alle, die es besonders niedlich mögen, warten am Ende noch ein Schaukelpferd, ein Kuschelpony und weitere süße Überraschungen.

Sucht euch euer Lieblingspferd aus – los geht’s direkt auf der nächsten Seite!

Pferde und Kinder – gemeinsam wird es besonders schön

Pferde putzen, füttern, die Mähne flechten oder einfach einmal ganz fest umarmen: Diese Malvorlagen zeigen die leisen und liebevollen Momente zwischen Kindern und Pferden.

Pferde-Ausmalbild mit einem Jungen, der ein Pferd vor dem Stall putzt

Nach dem Putzen glänzt das Fell bestimmt besonders schön. Welche Farbe bekommt das Pferd – und wie sieht wohl die Bürste aus?

Pferde-Ausmalbild – Kind putzt ein PferdHerunterladen
Pferde-Ausmalbild mit zwei Kindern, die einem Pferd Zöpfe in die Mähne flechten

So viele Zöpfe und Schleifen! Malt jede Schleife in einer anderen Farbe oder erfindet einen ganz besonderen Festtagslook für das Pferd.

Pferde-Ausmalbild – Kinder flechten die MähneHerunterladen
Pferde-Ausmalbild mit einem Mädchen, das ein Pferd an der Weide füttert

Das Pferd wartet schon neugierig auf seinen kleinen Leckerbissen. Gebt der Wiese viele bunte Blumen und dem Pferd eure liebste Fellfarbe.

Pferde-Ausmalbild – Mädchen füttert ein PferdHerunterladen
Pferde-Ausmalbild mit zwei Kindern, die ein Pony im Stall umarmen

Eine Pferdeumarmung macht jeden Tag ein bisschen schöner. Malt die drei Freunde so aus, wie ihr euch euren liebsten Stallmoment vorstellt.

Pferde-Ausmalbild – Kinder umarmen ein PferdHerunterladen

Fohlen und Ponys zum Verlieben

Neugierige Fohlen, verspielte Ponys und eine liebevolle Pferdemama: Auf diesen Bildern gibt es viele kleine Pferdegeschichten zu entdecken und auszumalen.

Pferde-Ausmalbild mit einer Stute und ihrem Fohlen auf einer Blumenwiese

Das kleine Fohlen kuschelt sich ganz nah an seine Mama. Vielleicht bekommen beide ähnliche Fellfarben – oder ihr macht sie kunterbunt verschieden.

Pferde-Ausmalbild – Stute mit FohlenHerunterladen
Fohlen-Ausmalbild mit einem jungen Pferd, das durch eine Pfütze springt

Plitsch, platsch – dieses Fohlen liebt kleine Pfützenabenteuer! Malt das Wasser blau, türkis oder vielleicht sogar regenbogenbunt.

Fohlen-Ausmalbild – Sprung in die PfützeHerunterladen
Pony-Ausmalbild mit einem kleinen Pony und einem Apfel unter einem Baum

Ob der Apfel wohl für das Pony bestimmt ist? Füllt den Baum mit roten, grünen oder goldgelben Äpfeln und macht die Wiese schön lebendig.

Pony-Ausmalbild – Pony unter einem ApfelbaumHerunterladen
Pferde-Ausmalbild mit zwei jungen Fohlen, die auf einer Wiese spielen

Zu zweit macht das Herumtollen noch mehr Spaß. Sucht für jedes Fohlen eine eigene Fellfarbe aus und malt auch den kleinen Schmetterling mit.

Fohlen-Ausmalbild – Zwei spielende FohlenHerunterladen
Pferde-Ausmalbild mit einem ruhenden Fohlen und seiner Mutter im Stall

Im weichen Stroh kann sich das Fohlen wunderbar ausruhen. Gebt dem Stall warme Farben und macht es den beiden Pferden richtig gemütlich.

Fohlen-Ausmalbild – Fohlen mit Pferdemama im StallHerunterladen

Pferde auf Hof und Weide

Auf dem Hof und draußen auf der Weide begegnen Pferde vielen kleinen Freunden. Katzen, Enten und Schmetterlinge machen diese ruhigen Alltagsszenen besonders schön.

Pferde-Ausmalbild mit einem Pferd und einer Katze an einer Stalltür

Die Katze ist bestimmt eine gute Stallfreundin. Malt ihr ein besonders flauschiges Fell und gestaltet die Holztür in eurer Lieblingsfarbe.

Pferde-Ausmalbild – Pferd und Katze am StallHerunterladen
Pferde-Ausmalbild mit zwei Pferden auf einer blühenden Weide

Während ein Pferd neugierig schaut, knabbert das andere gemütlich am Gras. Vielleicht malt ihr sie als beste Freunde mit zwei ganz unterschiedlichen Fellfarben.

Pferde-Ausmalbild – Zwei Pferde auf der WeideHerunterladen
Pferde-Ausmalbild mit einem trinkenden Pferd und zwei Enten am Wassertrog

Am Wassertrog ist heute richtig etwas los. Malt das Wasser schön frisch und gebt den beiden Enten bunte Schnäbel und weiche Federfarben.

Pferde-Ausmalbild – Pferd am Wassertrog mit EntenHerunterladen
Pferde-Ausmalbild mit einem ruhenden Pferd und einem Schmetterling auf der Wiese

Dieses Pferd gönnt sich eine kleine Pause im Gras. Wählt sanfte Farben für die ruhige Szene oder lasst die Blumen besonders kräftig leuchten.

Pferde-Ausmalbild – Ruhendes Pferd auf der WieseHerunterladen
Pferde-Ausmalbild mit einem trabenden Pferd vor einem Weidetor

Mit wehender Mähne trabt das Pferd über die Weide. Malt die Mähne mit feinen Strichen aus, damit sie richtig schön in Bewegung wirkt.

Pferde-Ausmalbild – Trabendes Pferd am WeidetorHerunterladen

Reiten und Abenteuer – Pferde unterwegs

Ob im Wald, am Strand oder mitten durch einen kleinen Bach: Mit einem Pferd wird jeder Ausflug zu einem Abenteuer. Hier dürfen Wege, Wasser und Landschaften besonders fantasievoll werden.

Pferde-Ausmalbild mit einem Kind auf einem Pferd und einem Wegweiser im Wald

Wohin der Wegweiser die beiden wohl führt? Malt einen bunten Wald und denkt euch ein eigenes Ziel für diesen kleinen Ausritt aus.

Pferde-Ausmalbild – Kind beim Ausritt im WaldHerunterladen
Pferde-Ausmalbild mit einem Mädchen auf einem springenden Pferd

Hui, das klappt ja schon richtig gut! Gebt dem Hindernis fröhliche Farben und malt dem Pferd vielleicht passende Gamaschen dazu.

Pferde-Ausmalbild – Sprung über ein HindernisHerunterladen
Pferde-Ausmalbild mit zwei Kindern, die gemeinsam auf Pferden reiten

Zusammen reitet es sich besonders schön. Malt die beiden Pferde verschieden aus und gebt auch den Reithelmen eure Lieblingsfarben.

Pferde-Ausmalbild – Zwei Kinder beim gemeinsamen AusrittHerunterladen
Pferde-Ausmalbild mit einem Kind auf einem Pony, das durch einen Bach läuft

Das Wasser spritzt bei jedem Schritt ein bisschen höher. Malt den Bach glitzernd blau und versteckt zwischen den Steinen ein paar kleine Farbtupfer.

Pony-Ausmalbild – Kind reitet durch einen BachHerunterladen
Pferde-Ausmalbild mit einem Mädchen auf einem Pferd am Strand

Ein Ausritt am Meer fühlt sich nach Freiheit an. Malt den Himmel weit und hell und gebt den Muscheln am Strand besonders schöne Farben.

Pferde-Ausmalbild – Mädchen beim Ausritt am StrandHerunterladen
Pferde-Ausmalbild mit einem Kind auf einem Pferd, das aus einem Bach trinkt

Nach dem Ausritt braucht das Pferd eine kleine Trinkpause. Malt das Wasser ganz ruhig und gestaltet ringsherum einen herrlich grünen Bachrand.

Pferde-Ausmalbild – Pferd trinkt bei einem AusrittHerunterladen

Besonders niedliche Pferde-Ausmalbilder

Jetzt wird es extra süß: Ein Comicfohlen, eine Pferdefigur aus Klemmbausteinen, ein Kuschelpony und ein Schaukelpferd warten auf besonders fröhliche Farben und kreative Ideen.

Niedliches Fohlen-Ausmalbild mit einem Schmetterling und Blumen

Ganz vorsichtig schaut das Fohlen dem Schmetterling beim Landen zu. Hier dürfen Blumen, Flügel und Fell so farbenfroh werden, wie ihr möchtet.

Süßes Fohlen-Ausmalbild mit SchmetterlingHerunterladen
Ausmalbild einer Pferdefigur in einer Spielwelt aus Klemmbausteinen

Dieses kleine Spielzeugpferd wartet auf eine ganz eigene Farbkombination. Vielleicht passen Sattel, Eimer und Bausteine am Ende perfekt zusammen.

Pferde-Ausmalbild – Pferdefigur aus KlemmbausteinenHerunterladen
Niedliches Ausmalbild mit einem schlafenden Pony und einem Teddybär

Pssst, das Pony und sein Teddy schlafen schon. Malt ihnen eine besonders weiche Decke und macht aus dem Stall einen gemütlichen Traumplatz.

Kuschelpony-Ausmalbild mit TeddybärHerunterladen
Niedliches Pony-Ausmalbild mit Herzmustern und einem Vogel auf dem Rücken

So viele Herzen wollen bunt werden! Probiert verschiedene Lieblingsfarben aus und schenkt auch dem kleinen Vogel ein besonders hübsches Federkleid.

Herzpony-Ausmalbild mit kleinem VogelHerunterladen
Ausmalbild mit einem niedlichen Schaukelpferd und Spielzeug im Kinderzimmer

Dieses Schaukelpferd wartet auf seine erste bunte Reise durchs Kinderzimmer. Malt auch Ball, Bauklötze und Stifte so aus, dass alles wunderbar zusammenpasst.

Schaukelpferd-Ausmalbild im KinderzimmerHerunterladen

Mehr Ausmalbilder findet ihr hier:

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