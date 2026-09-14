Pferde-Ausmalbilder kostenlos zum Ausdrucken 🐴

Ob sanftes Fohlen, lustiges Pony oder kleiner Ausritt: Hier findet ihr 25 liebevoll gestaltete Pferde-Ausmalbilder für Kinder. Alle Malvorlagen könnt ihr kostenlos als PDF herunterladen, zu Hause ausdrucken und mit euren Lieblingsfarben gestalten.



Einige Pferde erleben kleine Abenteuer mit Kindern, andere genießen einen ruhigen Tag auf der Weide. Und für alle, die es besonders niedlich mögen, warten am Ende noch ein Schaukelpferd, ein Kuschelpony und weitere süße Überraschungen.

Sucht euch euer Lieblingspferd aus – los geht’s direkt auf der nächsten Seite!

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