Wir haben einen Namen: so heißt das royale Baby Nummer drei!

Am Montag, den 23. April, um 11:01 Uhr hat das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Kate das Licht der Welt erblickt. Nun ist der Name des Kindes bekanntgegeben worden.

Wer die Briten kennt, weiß dass sie mit Vorliebe dem Wetten nachgehen. Und so hatten die Buchmacher alle Hände voll zu tun, um Tipps für die Namensgebung des kleinen – bisher namenlosen – Babys anzunehmen. Den ersten Vornamen hatte dabei keiner so recht in Verdacht. Wer ihn erraten hat, wird den heutigen Tag sicherlich sehr feiern. Wie das Baby nun heißt, erfahrt ihr im Video …