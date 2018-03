Sarah Lombardi spricht über weiteren Nachwuchs

Sarah Lombardi gesteht ihren Baby-Wunsch. Sie möchte sehr gerne für ihren Sohn Alessio noch ein kleines Geschwisterchen haben.

Ein Wunsch, den man ganz sicher nachvollziehen kann. Geschwister tun Kindern gut, wenn man die „Großen“ gut auf das neue Baby vorbereitet. Auch dem kleinen Alessio sei diese Erfahrung gegönnt. Ziemlich sicher wird er dadurch zwar in eine Patchwork-Situation geraten. Aber dieses Modell ist ja nun seit langem keine Seltenheit mehr – und auch für die jeweiligen Elternteile gut zu bewältigen. Am Ende halten Kinder vieles zusammen, was zusammen gehört …





Advertisements