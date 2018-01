Wer sich in der Vergangenheit ein wenig mit Kelly Clarkson auseinander gesetzt hat, der weiß, dass die junge Künstlerin ein wirklich sehr authentisches Wesen an den Tag legt. Celebrity-Reporter beschreiben sie als hochgradig ehrlich und bodenständig. Und so kam es Ende des vergangenen Jahres zu einem weiteren aufrichtigen Interview, mit dem US-amerikanischen Radiosender ‚98.9 THE BUZZ‘, in der sie offen eingestand, dass sie ihrer Tochter mitunter schon mal den Hintern versohlt.

Die 35-jährige Südstaatlerin hat zwei Kinder, die dreijährige River und einen einjährigen Sohn (Remy). Darüber hinaus gibt es noch zwei Stiefkinder, die 16-jährige Savanna und den neunjährigen Seth.

Nun sprach sie im Interview über ihre Erziehungsmethoden, und gab offen zu:

Sie beteuert, dass sie ihre Tochter immer vorher warne. Ihr sei absolut bewusst, dass es gerade in der Öffentlichkeit sehr schwierig sei, da viele Menschen auch einen Klaps nicht gut fänden. Sie selber kennt diesen sehr physischen Part der Erziehung aus der eigenen Kindheit. Auch ihre Mutter hat es bei ihr so gemacht. In den Südstaaten sei das quasi an der Tagesordnung – und absolut normal.

Und so bekam sie – auch schon während des Interviews – von einem der Moderatoren positives Feedback. Und darüber hinaus von einem nicht unerheblichen Anteil amerikanischer Bürger, welche ganz ihrer Meinung waren. Der jedoch weitaus größere Teil zeigte sich vollkommen entrüstet. Und so entbrennt aktuell im Netz eine Diskussion über die Unterschiede von ‚Schlagen und Klapsen‘.

Parents should be teaching children instead of spanking. If you're going to discipline a child, take away something they like for a bit or something like that. Don't just cause physical pain. I don't fucking care if spanking is different from beating, it's still physical harm.

