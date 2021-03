Endlich sind die lang angekündigten und sehnlichst erwarteten Corona-Schnelltests an immer mehr Stellen in Deutschland verfügbar. So auch mittlerweile in einigen Apotheken. Der besondere Vorteil des Kaufs und der Durchführung des Schnelltests in einer Apotheke liegt auf der Hand: der Test wird durch fachkundiges Personal durchgeführt. Wie genau das geht – und wie man sich bei welchem Testergebnis verhält, erfahrt ihr im Video.