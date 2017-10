Traumhochzeit: Gibt euer Sternzeichen das perfekte Heiratsalter vor?

Du bist in einer glücklichen Beziehung – und spielst mit dem Gedanken zu heiraten? Ob du tatsächlich dafür bereit bist, kann dir offenbar dein Sternzeichen verraten.

Wer regelmäßig sein Horoskop zu rate zieht, wird nicht davon überrascht sein, dass das eigene Sternzeichen gewisse Charaktereigenschaften mit sich bringt. So hat der Stier mitunter vollkommen andere Bedürfnisse, als es der Wassermann hätte. Die Unterschiede gehen so tief, dass daraus gänzlich unterschiedliche Lebensstile entstehen. So folgert man, dass unterschiedliche Sternzeichen – ziemlich sicher – erst zu unterschiedlichen Lebensphasen für den Bund der Ehe bereit sind.