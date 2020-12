Bild: © Warner Bros. Pictures

„Tom & Jerry“ von Regisseur Tim Story entfacht eine der herzlichsten Feindschaften der Filmgeschichte aufs Neue. Jerry zieht darin in das vornehmste Hotel New Yorks ein – und zwar ausgerechnet einen Tag bevor dort die prächtigste Hochzeit des Jahrhunderts stattfinden soll.

Der verzweifelten Hochzeitsplanerin bleibt nichts anderes übrig, als Tom zu engagieren, um den ungebetenen Gast loszuwerden. Dem anschließenden Katz-und-Maus-Spiel droht ihre Karriere, die Hochzeit und möglicherweise das Hotel selbst zum Opfer zu fallen. Doch schon bald taucht ein noch größeres Problem auf: ein teuflisch ehrgeiziger Mitarbeiter, der sich gegen alle drei verschwört. Tom und Jerrys neues Abenteuer auf der großen Leinwand ist eine atemberaubende Mischung aus klassischem Animations- und Realfilm. Die beliebten Charaktere gehen darin völlig neue Wege und sind gezwungen, das Undenkbare zu tun – sie müssen ihre Feindschaft begraben und zusammenarbeiten, um die missliche Lage zu bereinigen.

In den Hauptrollen von „Tom & Jerry“ sind Chloë Grace Moretz („Bad Neighbors 2“, „Die Addams Family“), Michael Peña („Cesar Chavez“, „American Hustle“, „Ant-Man“), Colin Jost („How to Be Single“, „Saturday Night Live“), Rob Delaney („Deadpool 2“, „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“), Pallavi Sharda („Lion – Der lange Weg nach Hause“), Jordan Bolger (“Peaky Blinders – Gangs of Birmingham”), Patsy Ferran (“Die dunkelste Stunde”), Nicky Jam (TV-Serie “Nicky Jam: El Ganador”), Bobby Cannavale (“The Irishman”, “Ant-Man and the Wasp”), Lil Rel Howery (“Judas and the Black Messiah”), “Angry Birds 2”) und Ken Jeong („Crazy Rich“, „Hangover“, „Transformers 3: Die dunkle Seite des Mondes“) zu sehen.

Regie führte Tim Story („Fantastic Four“, „Denk wie ein Mann“, „Barbershop – Ein haarscharfes Viertel“). Als Produzent fungierte Christopher DeFaria („The LEGO® Movie 2“, „Ready Player One“, „Gravity“).

Das Drehbuch von Kevin Costello basiert auf Figuren von William Hanna und Joseph Barbera, welche beispielsweise auch die Jetsons, die Flintstones und Scooby Doo erfunden haben. Als ausführende Produzenten waren Tim Story, Adam Goodman, Steven Harding, Sam Register, Jesse Ehrman und Allison Abbate beteiligt. Zum Kreativteam gehörten Kameramann Alan Stewart, Produktionsdesigner James Hambidge, Editor Peter S. Elliot und Kostümdesignerin Alison McCosh. Die Musik stammt von Christopher Lennertz.

