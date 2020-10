Trailer: Pixars SOUL kommt ohne Umwege übers Kino zu Disney+

Ein Weihnachtsgeschenk mit ganz viele Seele

Auch die Kinowelt hat in diesem Jahr enorm unter der Pandemie gelitten. Mitunter müssen die Verleiher nach neuen Wegen suchen, um ihre Filme adäquat an Millionen wartende Fans zu streuen. In diesem Fall nimmt Disney•Pixar den direkten Weg auf ihre hauseigene Streaming-Plattform Disney+. Denn an Weihnachten kommt das neueste Kinoabenteuer „SOUL“ ganz ohne Kino, direkt in unsere Wohnzimmer.

Disney•Pixars SOUL feiert an Weihnachten seine exklusive Streaming-Premiere auf Disney+

Über den Film:

Die preisgekrönten Pixar Animation Studios gewähren uns einen Einblick in eine schier unfassbare Welt

– die der menschlichen Seele. Und die lässt tief blicken. So tief, dass Erfolgsregisseur Pete Docter

sämtliche Register zieht und ein vor Ideen sprudelndes Kreativ-Feuerwerk mit ausgefallenen Figuren,

skurrilen Situationen und jede Menge Humor zündet, das es so noch nicht gegeben hat.

Was macht uns Menschen aus? Wie werden wir zu dem, was uns ausmacht? Nun, diese Fragen stellt sich die leicht chaotische und eigensinnige Seele namens 22 nicht. Sie mag weder die Persönlichkeiten, noch die Interessen, die Menschen erhalten, bevor sie auf der Erde ankommen. Und generell will sie mit dem

ganzen Erdenkram relativ wenig zu tun haben. Bis sie eines Tages auf Joe Gardner trifft.

Durch ein dummes Missgeschick landet der aufstrebende Jazzmusiker nur wenige Stunden vor seinem großen Auftritt an einem fantastischen, mystischen Ort, an dem sich alle Seelen aufhalten, bevor sie auf die

Erde kommen. Dort muss sich er sich fortan mit der neunmalklugen 22 an seiner Seite auseinandersetzen, die noch nie verstanden hat, was an diesem menschlichen Leben eigentlich so toll sein soll. Während Joe verzweifelt versucht, 22 zu zeigen, wie großartig es ist, ein Mensch zu sein, stolpern die beiden von einem Schlamassel zum nächsten.