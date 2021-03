SPIRIT – FREI UND UNGEZÄHMT – TRAILER

Wahre Freundschaft und unbändige Freiheit! Mit dem Animationsfilm SPIRIT – FREI UND UNGEZÄHMT geht die Geschichte des Oscar®-nominierten Zeichentrickerfolges Spirit – Der wilde Mustang und dem Serienhit Spirit – Wild und Frei aufregend weiter.

Die junge Lucky wächst bei ihrer Tante Cora an der Ostküste auf, nachdem ihre Mutter gestorben ist, als Lucky noch klein war. Das quirlige Mädchen ist ein echter Wirbelwind, und nach ihrem neuesten Streich bringt Tante Cora sie schließlich zu ihrem Vater Jim in das Prärie-Städtchen Miradero.

Anfangs ist Lucky so gar nicht begeistert von dem verschlafenen Nest. Das ändert sich, als sie die Reitermädchen Abigail und Pru und deren Pferde Chica Linda und Boomerang kennenlernt und sich mit ihnen anfreundet. Doch Lucky ist besonders fasziniert von Spirit, einem wilden Mustang, der in einem Stall in der Nähe gefangen gehalten wird. Beide verbindet ein großer Freiheitsdrang und schnell auch eine ganz besondere Freundschaft.

Als eine Gruppe von Banditen plant, Spirit und seine Herde zu verkaufen, kann Lucky das natürlich auf keinen Fall zulassen. Gemeinsam mit ihren neuen Freundinnen reitet das mutige Mädchen in das spannendste Abenteuer ihres Lebens.

Für SPIRIT – FREI UND UNGEZÄHMT zeichnen Regisseurin Elaine Bogan (Trolljäger: Geschichten aus Arcadia) und Produzentin Karen Foster (Drachenzähmen leicht gemacht) verantwortlich.