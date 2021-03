RAYA und der letzte Drache – offizieller Trailer in HD

In diesem Frühjahr nehmen uns die Walt Disney Animation Studios mit auf eine atemberaubende Reise voller Humor, Magie und Abenteuer! Das epische Animationshighlight RAYA UND DER LETZTE DRACHE präsentiert großen und kleinen Fans eine neue, tapfere und junge Heldin, in deren Händen das Schicksal ihrer geliebten Heimat Kumandra liegt: Raya!

RAYA UND DER LETZTE DRACHE wird am 5. März 2021 auf Disney+ mit VIP-Zugang starten. Mit dem VIP-Zugang können Disney+ Abonnenten mit einem aktiven Abo RAYA UND DER LETZTE DRACHE gegen eine einmalige Gebühr von € 21,99 auf Disney+ beliebig oft ansehen – und das auf jeder Plattform, auf der Disney+ verfügbar ist.

Seht hier den tollen Trailer zum Film

Weitere Informationen unter http://www.disneyplus.de/rayainfo.

Was müsst ihr über Raya wissen?

Inspiriert von den Kulturen und Einwohnern Südostasiens entführt Disneys RAYA UND DER LETZTE DRACHE kleine und große Zuschauer in eine Welt voller magischer Wesen, Abenteuer und täuschend echt animierter Landschaften. Mit viel Herz und einer großen Portion Humor wird die tapfere Kriegerin Raya die Zuschauer auf eine mitreißende und spannende Reise mitnehmen, die niemand jemals vergessen wird.

Bild: © 2021 Disney. All Rights Reserved.

Vor langer Zeit lebten in Kumandra Menschen und Drachen in völliger Harmonie zusammen. Aber als finstere Monster, die sogenannten Druun, das Land bedrohten, opferten sich die Drachen, um die Menschheit zu retten. Jetzt, 500 Jahre später, sind dieselben düsteren Wesen zurückgekehrt und das Schicksal von Kumandra liegt in den Händen einer einzigen Kriegerin: Raya! Um die Druun endgültig aufzuhalten, muss sie den letzten verbliebenen Drachen aufspüren. Während ihrer aufregenden Reise stellt Raya jedoch fest, dass es mehr als nur Drachenmagie braucht, um die Welt zu retten…

Über Disney+

Disney+ ist der ultimative Streaming-Service für Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sowie für General Entertainment Inhalte unter der Marke Star in ausgewählten internationalen Märkten. Als Teil von Disneys Media und Entertainment Distribution bietet Disney+ ein werbefreies Programm auf den meisten internetfähigen Endgeräten an mit einer Vielzahl von Spielfilmen, Dokumentationen, Live-Action- und Animationsserien sowie Kurzfilmen. Neben dem noch nie dagewesenen Zugang zu Disneys unglaublichem Katalog an Film- und TV-Klassikern ist der Streaming-Service das Zuhause für die neuesten Filme der Walt Disney Studios.