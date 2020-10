Applaus, Applaus, Applaus: Mit sechs halbstündigen Episoden feiern die Muppets auf Disney+ Premiere. „Und jetzt: Die Muppets“ startet am 6. November.

Viel zu lange mussten echte Muppet-Fans auf ein Comeback warten. Nun macht Disney+ das Jahresende zu einer wahren Freude, denn die quirligen Puppen kommen zurück in euer Wohnzimmer. Und zwar so frech und lustig wie eh und je. Was es alles zu sehen gibt, erzählen euch die Muppets aber gerne selber in obigem Trailer.