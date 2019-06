Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail



Nach endlos langem Warten geht die Eiskönigin in diesem Jahr endlich in die zweite Runde. Knapp sechs Jahre nach DIE EISKÖNIGIN – VÖLLIG UNVERFROREN, kommt im November 2019 der zweite Teil in die Kinos.

Ein paar Details lassen sich bereits jetzt über den Film sagen. So wird es wieder viele tolle Songs geben, denn Musik spielte auch schon im ersten Teil eine mehr als tragende Rolle. Insgesamt soll die Geschichte des zweiten Teils ein noch wesentlich epischeres Ausmaß haben. Elsa und Anna begeben sich in der Fortsetzung auf eine gefährliche Reise. Der zweite Trailer zeigt packende und düstere Bilder. Wir sind gespannt!