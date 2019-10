Letztes Jahr eroberte PETER HASE die Herzen von kleinen und großen Hasenfans im Sturm und lockte rund 1,5 Millionen Besucher in die deutschen Kinos. Das ebenso schelmische wie rebellische Langohr begeisterte dabei mit viel Witz und Charme und einer unerwartet großen Portion Frechheit.

Pünktlich zu Ostern hoppelt Peter am 26. März in PETER HASE™ 2 – EIN HASE MACHT SICH VOM ACKER in neue, aufregende Abenteuer und verlässt dafür den heimischen Garten. Aber auch ein Hase kann eben nicht so leicht aus seiner Haut und daher hat es Peter wieder faustdick hinter seinen langen Löffeln und jede Menge Unfug im Sinn.

Hier kommt der deutsche Trailer

Worum geht es im Film?

In PETER HASE™ 2 – EIN HASE MACHT SICH VOM ACKER kehrt der liebenswerte, schelmische Hase Peter wieder zurück. Bea, Thomas und die Hasen haben eine glückliche Patchwork-Familie gegründet, aber auch wenn er sich redlich bemüht, gelingt es Peter nicht, seinen Ruf als kleiner Schlawiner loszuwerden. Als er sich auf ein Abenteuer außerhalb des Gartens einlässt, findet er sich in einer Umgebung wieder, wo seine spitzbübische Art gut ankommt. Aber als seine Familie alles riskiert, um ihn wiederzufinden, muss Peter sich selbst fragen, was für ein Hase er sein will.

Hintergründe

Die menschlichen Hauptrollen an der Seite der Hasenfamilie übernehmen wieder Rose Byrne („X-Men: Apocalypse“) und Domhnall Gleeson („Star Wars – Episode VIII: Die letzten Jedi“), zusammen mit David Oyelowo („Selma“) und Elizabeth Debicki („Guardians of the Galaxy Vol. 2“). Regie führte erneut Will Gluck, der zusammen mit Patrick Burleigh auch das Drehbuch schrieb. Der Film basiert auf den Figuren und Geschichten über „Peter Hase“ von Beatrix Potter. Als Produzenten fungieren Will Gluck und Zareh Nalbandian. Als Executive Producer zeichnen Doug Belgrad, Jodi Hildebrand, Catherine Bishop, Emma Topping, Thomas Merrington und Jonathan Hludzinski verantwortlich.

In der deutschen Fassung wird Christoph Maria Herbst Peter Hase wieder seine prägnante Stimme leihen.