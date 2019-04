Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail



(Video startet eventuell nach einer ganz kurzen Werbung)

Natürlich will das Teilen erst einmal gelernt sein. Irgendwann zwischen 1,5 und 2 Jahren werden dann auch schon die ersten Löffel mit Essen geteilt. Probleme in der familiären Chemie könnten jedoch zuweilen auftauchen, wenn ausgerechnet der Papa noch nicht verstanden hat, wer denn im Haus die Hosen an hat! 🙂

Die kleine Maus in unserem Video ist ganz klar der Mensch mit den Hosen. Und so zeigt sie uns beherzt – vehement – und beinahe geduldig, wie sie mit dem „Dickkopf“ ihres Vaters erzieherisch ein Zeichen setzt.

-Anzeige-

Besonders beeindruckend ist übrigens: sie ist streng und konsequent – wird jedoch niemals ausfallend oder aggressiv! Für eine Zweijährige ist diese kleine Große Maus besonders weit in ihrem Verständnis gegenüber Zwischenmenschlichkeiten. In diesem Zusammenhang ein dickes Lob an die Eltern: das habt ihr eurer Tochter offensichtlich sehr toll vorgelebt!

Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail