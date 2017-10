Der Tag hat 24 Stunden – eigentlich viel Zeit, um all das zu erledigen, was der Familienalltag so verlangt. Doch irgendwie bleibt immer irgendetwas auf der Strecke. Mal ist es die Wäsche, dann wollte man noch die Fenster putzen, oder lästigen Papierkram erledigen. Irgendwann sind dann die Kinder schon längst im Bett – und man hängt noch immer über den Familien-Akten. Der Tag ist einfach so dahin geflossen – und man fragt sich oft genug, oft manche Dinge nicht einfach besser oder schneller laufen könnten.

Gerade wenn es um die Verwaltung der „Familiengeschäfte“ geht, sind seit einer Weile Überweisungen beinahe zu einer Qual geworden. Dank des IBAN-Systems sind – selbst im Online-Banking – die monatlichen manuellen Geldausgänge, zu einem abendfüllenden Programmpunkt angeschwollen. Wer mit der Zeit geht, zahlt und überweist jedoch mittlerweile immer öfter seine Rechnungen mit dem Smartphone. Hier braucht man spätestens nach der fünften IBAN eine Valium, um bis zur achten Überweisung durchzuhalten, ohne sein Gerät mutwillig zu entsorgen. Denn auf den – für solche Zwecke – doch recht kleinen Touchscreens, sind die diffizilen Daten inklusive IBAN, BIC und Verwendungszweck, nur mühsam manuell einzugeben.

Eine Überweisung per Foto ist schnell und sicher

An diesem Punkt kommt uns der technische Fortschritt jedoch sehr angenehm entgegen. Seit einer Weile gibt es die Möglichkeit der Fotoüberweisung. Und es tut wirklich genau das, wonach es klingt: Es macht Fotos – und spart uns eine Menge Lebenszeit. Und zwar so:

Wenn also künftig der Briefkasten mit all unseren Rechnungen klappert, schreiten wir gemütlich mit unserem Smartphone, allen relevanten Überweisungsträgern und Rechnungen zum Schreibtisch, und öffnen die App unserer Hausbank. Dort wählen wir den Menüpunkt „Überweisung“ und haben die Möglichkeit ein Foto vom jeweils vor uns liegenden Dokument zu machen. Die App analysiert durch künstliche Intelligenz (wie von Zauberhand) alle wichtigen Daten für die Überweisung: IBAN, BIC, Verwendungszweck – und natürlich die zu überweisende Summe. Wenn das erledigt ist, wird das Überweisungsformular der App automatisch vor-ausgefüllt. Es ist kein Abtippen mehr nötig. Nun muss man die Daten lediglich noch auf ihre Richtigkeit abgleichen. Wenn alles passt, kann die Überweisung sofort in Gang gesetzt werden. Man gibt wie üblich seine TAN ein – und hat die erste Überweisung in knapp 30 Sekunden erledigt.

Klingt nach „Zukunftsmusik“, ist aber vollkommen aktuell, da immer mehr Banken genau diese Technik in ihre Online-Banking-Apps integrieren. Die zeitsparende und absolut alltagstaugliche Fotoüberweisung kann bereits von sehr vielen Bankkunden in Deutschland genutzt werden, wenn sie nur wissen, dass es sie gibt.