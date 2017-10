Männerträume sind ja – laut Aussage von Männern – eher solide und von wichtiger emotionaler Bedeutung. Viele frisch verliebte Frauen hoffen dabei (insgeheim), dass sich ein paar der zu verspielten Tagträume ihrer Männer, im Laufe der Jahre verflüchtigen – oder zumindest abschwächen. Aber selbst als gestandener Familienvater reicht dann kaum der wohlverdiente Relax-Sessel. Man träumt eher von LED-Sofas mit Soundsystem.

Dass ein Mann schon alleine aus genetischen Gründen keine Kompromisse bei der Einrichtung seines Wohlfühl-Zentrums machen kann, würde jede Frau sicherlich spontan verlachen. Wäre da nicht der stattliche (zugegeben auch niedliche) Rüde Oskar: Die französische Bulldogge – in der Farbe NOIR – beweist unbestreitbar, dass ein Männertraum sogar speziesübergreifend in der maskulinen Genetik verankert ist.

Wenn es um Männerträume geht, ist auch ein Rüde ein Mann

Denn irgendjemand scheint den geheimsten Wunsch des Familienhundes beim OTTO Shopping Festival erstanden zu haben. Im Zweifel aller Fälle heißt der Verdächtige: „Papa“. Und nicht ganz ohne Zufall ist es (natürlich) ein wirklich schickes Sofa mit beleuchteten LED-Leisten und integriertem Sound-System!







Es ist übrigens nicht auszuschließen, dass der Mann des Hauses seinen Sofa-Traum in der Vergangenheit bereits mit Hilfe der Kinder realisieren wollte. Ein vollkommen legitimer Trick, den auch Mütter mitunter gerne anwenden, wenn sie – leicht berauscht – von diversen Sale-Parties heimkehren, um ihren neuesten Kaufwunsch, anhand einer „Nützlichkeits-Skala“ im Zusammenhang mit dem Familienalltag verdeutlichen. Warum also nicht die Kinder für ein vermeintlich männliches Sofa einspannen? Kinder mögen doch Musik – und bunte Lichter? In diesem Fall musste jedoch offenkundig härteres Geschütz aufgefahren werden. Und so dachte sich Papa, wenn die Begeisterung der Kinder als vernünftiges Argument nicht ausreicht, muss Mamas Rüde herhalten!

Oskar wird dank OTTO zum Internet-Star

Und so kam es, dass eine französische Bulldogge namens Oskar, Papas Männertraum zu seinem eigenen machen durfte. Geradezu „Oskarreif“ zelebriert er sein neues Sofa in einem Video. Ganz nebenbei sichert er sich damit die Thronfolge von „Grumpy Cat“. Denn ihr Thron hat ganz sicher keine LED’s …

Wenn man darüber hinweg sieht, dass Oskar noch ein wenig Nachhilfe in Etikette vertragen könnte, hat sicherlich auch die Frau von Welt einen eindringlichen Blick auf das gut gepolsterte Schnäppchen unter seinen Pfoten geworfen. Ein wirklich schickes und überaus gemütliches Sofa, welches aktuell bei OTTO zu einem beeindruckend günstigen Preis zu bekommen ist. Und wo Komfort und Funktion solch tierischen Anklang finden, darf auch ein Männertraum im Wohnzimmer seinen wohlverdienten Platz einnehmen.