Es gibt ein paar Themen, die uns alle – alleine aufgrund ihrer Natur – an beinahe 365 Tagen im Jahr, fest im Griff haben. Eines davon sind die Familien-Finanzen. Dabei gibt es zwei ganz wichtige Dinge, die man fortwährend im Blick hält. Das sind die monatlichen Kosten – und typische Zahlungen, die uns einmal im Jahr eiskalt erwischen können, weil man sie entweder vollkommen aus den Augen verliert, oder mit einer Höhe zu Buche schlagen, dass es einen aus den Schuhen haut.

Auf der Suche nach „Finanz-Killern“

Ein paar ganz typische finanzielle Tipps und Stellschrauben, wie das Haushaltsbuch, oder was speziell Eltern von der Steuer absetzen können, haben wir euch bereits in der Vergangenheit beschrieben. Ein ganz großer finanzieller Brocken sind aber die monatlichen – und unter Umständen auch die jährlichen Kosten – für Strom. Denn nur die wenigsten Familien können eine eventuell hohe Nachzahlung auf der Jahresendabrechnung locker verkraften. Gerade bei jungen Eltern, die noch keine großen finanziellen Rücklagen bilden konnten, reißt eine ausgiebige Nachzahlung ein dickes Loch in die Familienkasse.

Finanzielle Sicherheit mit der kWhapp

Das ist übrigens auch den Stromanbietern recht bewusst. Bei Yello hat man aufgrund dieser Tatsache die Köpfe intensiv angestrengt und eine echte Lösung für ein Problem gefunden, welches tatsächlich Millionen Haushalten ein unglaubliches Mehr an finanzieller Sicherheit bieten kann.

Mit der kWhapp kann man vollkommen selbstständig und kinderleicht echte Kontrolle über die monatlichen Stromkosten bewahren. Die App wird entweder manuell oder per Scan-Funktion mit dem aktuellen Zählerstand gefüttert. Nun berechnet sie aufgrund der Abschlagszahlungen im Jahr, wieviel Strom-Volumen man zu diesem Zeitpunkt bereits vom monatlichen „Guthaben“ verbraucht hat.

Grafisch ist die kWhapp sehr intuitiv und ansprechend gehalten. So signalisiert ein grüner Daumen, dass der Abschlag sehr gut zum aktuellen Verbrauch passt. Ein roter Daumen hingegen warnt vor einer eventuell drohenden Nachzahlung auf der Jahresrechnung.

Dabei ist der Strom-Check der kWhapp bis zu diesem Punkt auch für Nicht-Kunden nutzbar. Einen kleinen Schritt weiter geht sie dann jedoch für Yello Kunden. Denn diese können über die App jederzeit ihren Abschlag selbstständig anpassen. Theoretisch so oft sie wollen.

Echte Kostenkontrolle bei der Stromrechnung: das ist neu und innovativ!

Wer in die Zukunft, die Ausbildung seiner Kinder, oder in einen erholsamen Jahresurlaub investieren möchte, braucht generell eine bestmögliche finanzielle Planbarkeit und Sicherheit. Die meisten von uns schauen recht genau auf ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben. Umso mehr Mühe man sich mit der Planbarkeit des monatlichen Budgets macht – jede Stellschraube bis ins kleinste Detail ausreizt – so groß ist dann der Schock, wenn eine unnötig hohe Rechnung ins Haus flattert, welche einen Großteil der hart erkämpften Rücklagen wieder auffrisst.

Die üblichen Verdächtigen, auf die man in jedem Jahr mit ein wenig Ehrfurcht und Respekt wartet, sind die Jahresabrechnungen von Miete, Gas und Strom. Mit kWhapp hat man auf ganz einfache Weise eine große Last weniger durch das Jahr zu tragen. Denn sie ist simpel zu bedienen und macht ihren Job absolut zuverlässig!

