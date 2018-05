Teile diesen Beitrag mit Freunden pinnen

Der Sommer steht in den Startlöchern und mit ihm die Urlaubszeit. Mit der unschlagbar günstigen Europaversicherung des Auto Clubs Europa bleibt die Fahrt mit dem eigenen Auto für Sie sorgenfrei.

Mit einer Autoversicherung in ganz Europa sicher unterwegs

Die Urlaubszeit steht vor der Tür und die Vorfreude auf den langersehnten Urlaub mit der Familie und Freunden steigt. Sie wollen mit dem Auto das sonnige Spanien erkunden? Auf den Spuren der alten Römer möchten Sie die Adriaküsten Italiens erkunden? Oder Sie planen einen erholsamen Aufenthalt an den heimischen Stränden? Ganz egal, wo Sie Ihre Reise hin verschlägt, mit der ACE Classic Versicherung sind Sie in ganz Europa im Falle unerwünschter Pannen umfänglich abgesichert.

Mitgliedschaft beim Auto Club Europa

Der Auto Club Europa besteht aus rund 620.000 Mitgliedern und blickt seit seiner Gründung 1965 durch die Gewerkschaften im DGB auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Sie können sich noch heute ganz bequem online beim Auto Club Europa registrieren und bereits morgen die umfangreichen Vorteile Ihrer Mitgliedschaft genießen. Das Beantragen der Mitgliedschaft nimmt hierbei lediglich wenige Minuten in Anspruch. Für 5,73 Euro pro Monat sind Ihre Familie und Sie nicht nur umfänglich bei Fahrten in Deutschland abgesichert, sondern können auch bei Fahrten in ganz Europa vollkommen beruhigt Ihren Urlaub genießen.





Sollte Ihr Fahrzeug seinen Dienst unerwartet quittieren, wird Ihnen schnell und kompetent geholfen und das, ehe Ihre Kleinen überhaupt beginnen können, sich zu langweilen. Das besondere an Ihrem umfassenden ACE-Schutz ist, dass es keine Rolle spielt, ob Sie mit Ihrem eigenen Auto oder dem Fahrzeug eines Freundes oder einem Wohnwagen unterwegs sind. Ihr Versicherungsschutz deckt alle Fahrzeuge ab, die Sie bewegen. Dasselbe gilt übrigens auch für Ihren Partner und alle Kinder, die unter 18 Jahren alt sind und in Ihrem Haushalt leben.

Jetzt Mitglied werden und einen 100 Euro Reisegutschein erhalten

Wenn Sie sich bis zum 30.06.2018 dazu entscheiden, Mitglied im Europa Club Europa zu werden, erhalten Sie zu Ihrem Rundumschutz zusätzlich einen Reisegutschein im Wert von 100 Euro. Diesen können Sie direkt im ACE-Reisebüro einlösen und Ihre Reise zu Lande, zu Wasser oder in der Luft planen. Haben Sie schon ein Reiseziel? Dann können Sie den Gutschein auch ganz einfach für einen Mietwagen verwenden.

Wir wünschen Ihnen allzeit eine gute Fahrt!

