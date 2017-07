Wenn es um die persönlichen Finanzen geht, entwickelt jeder von uns – im Laufe von Jahren (und vielleicht auch nach der einen oder anderen Fehlentscheidung) – eine ganz eigene Strategie, mit der man sich wohl und gut abgesichert fühlt. Aber gerade junge Paare und Familien haben oft noch einen geringeren finanziellen Rahmen, mit dem sie besonders sorgsam umgehen müssen.

Junge Menschen und Familien brauchen ein faires, flexibles und günstiges Girokonto, bei einer ebenso vertrauenswürdigen Bank. Dabei widersprechen sich diese Attribute bei vielen Banken enorm. Was immer man neben das Attribut günstig setzt – am Ende lauern versteckte Kosten. Nicht so bei der Postbank.

Nun bietet natürlich auch die Postbank diverse Modelle an Girokonten an. Unter anderem ein an ganz junge Menschen gerichtetes Kontomodell. Das Postbank Giro start direkt kann nur von Kunden unter 22 Jahren abgeschlossen werden und ist bei belegloser Kontoführung bis zur Veollendung des 22. Lebensjahres kostenlos. Das ist eine klare Ansage der Bank an die Konkurrenz …

Flexibel und günstig: Das Postbank Giro plus Konto

Wir wollen uns aber speziell dem Postbank Giro plus widmen. Dem besonders flexiblen Konto für alle Lebenslagen und Bedürfnisse. Dieses Konto hat bei einer Monatsgebühr von 3,90 EUR alles zu bieten, was man für den täglichen Bedarf einer Familie braucht. Dabei sind die Kosten extrem transparent und mehr als konkurrenzfähig.

Flexibilität

Das Postbank Giro plus ist immer und überall erreichbar. Ganz bequem und zu jeder Tages- und Nachtzeit von zu Hause, per Onlinebanking, Mobilebanking (mit der Postbank-App), und dem Telefonbanking (tagsüber auch ganz persönlich mit einem Call Center-Agenten). Natürlich ist auch der ganz direkte Service in der Filiale inklusive, sowie das SB-Banking nutzbar, mit dem man zum Beispiel Ein- und Auszahlungen am Geldautomaten

tätigen und Überweisungen am Service-Terminal

durchführen kann.

Dabei bietet die Postbank Deutschlands größtes Filialnetze. Mit knapp 1.100 Postbank Finanzcentern und um die 4.500 Partnerfilialen, ist die persönliche Zugänglichkeit für Kunden ungeschlagen. An über 9.000 Geldautomaten der Cash Group können Kunden mit der Postbank Card kostenlos Bargeld abheben. Dabei ist die Karte mit der V PAY Technologie gesichert.

Apropos kostenlos: Besonders erwähnenswert ist die kostenlose Erstellung und Versendung von TANS für das Online-Banking. Diverse Banken erheben hier pro generierter TAN ein Endgeld. Nicht so bei der Postbank.

Das Online-Banking der Postbank

Die Qualität unterschiedlicher Online-Banking Plattformen lässt mitunter viele Wünsche und offen. Sie sind unübersichtlich, wirken selbst grafisch veraltet – und bekommen in punkto Sicherheit sehr verhaltene Bewertungen. Das System der Postbank dagegen ist mittlerweile mehrfach prämiert:

Sicherste Online Bank – 1. Platz (Fokus Money 28/15)

– 1. Platz (Fokus Money 28/15) Beste Banking App 2016 (CHIP 10/2016)

(CHIP 10/2016) Sicherheit Online Banking – 1. Platz (Handelsblatt 04/2017)

Beim Online-Banking der Postbank hat man sehr übersichtlich alle Konten und weitere genutzte Produkte im Blick – und kann sie bequem und unkompliziert verwalten. So sind alle Optionen des Postbank Giro plus vorhanden und vollständig nutzbar. Darüber hinaus findet sich dort ebenfalls das inklusive Tagesgeldkonto. Wer zusätzlich eine SparCard direkt der Postbank besitzt (das digitale „Sparbuch“ der Postbank), kann auch diese direkt im Online-Banking verwalten. Gelder kann man auch dort quasi live ein- und auszahlen.

Alles inklusive - das Postbank Giro plus Girokonto 1 of 3

Wichtigste Funktionen des Online-Bankings des Postbank Giro plus Kontos:

Überweisungen

Auslandsüberweisungen

Digitale Kontoauszüge

Daueraufträge

Sparaufträge (Komfort-Sparen)

Dispositionskredit verwalten

Alle Konten auf einen Blick (inkl. Tagesgeldkonto etc.)

Depots verwalten

Prepaid Handys aufladen

paydirekt wird unterstützt

Optionale Flexibilität

Die Postbank Visa Card ist im ersten Jahr bei gleichzeitiger Kontoeröffnung kostenlos. Danach fallen jährlich 29 Euro an. Auch eine schicke goldene Version ist verfügbar. Diese schlägt dann allerdings – neben ihren Vorteilen gegenüber der blauen Kreditkarte – nach dem ersten Jahr, mit 59 Euro zu Buche.

Wer beim Sparen gerne auf Aktien, Wertpapiere und Depots setzen möchte, kann auch das im Rahmen des Postbank Giro plus vollkommen effizient erledigen. Die Finanzexperten der Postbank schnüren passende Pakete, welche sich über das Online-Brokerage System der Postbank einsehen und verwalten lassen. Wer sich traut, kann natürlich auch vollkommen selbstständig über das System agieren.

Das Postbank Giro plus Konto ist ein Frustkiller

Im oftmals stressigen Alltag mit Job und Familie, ist es unfassbar wichtig, eine absolut effiziente und sichere Lösung für seine persönlichen Finanzen an der Hand zu haben. Das Postbank Giro plus Girokonto ist preislich so ziemlich das fairste Angebot, welches es aktuell auf dem Markt gibt. Darüber hinaus ist der digitale Zugriff auf das Konto in punkto Sicherheit und Handling mehrfach prämiert. Auch der rein physische Zugriff auf alle Funktionen und auf Bargeld ist mit einem riesigen Filialnetz und einer mehr als beachtlichen Anzahl an Geldautomaten enorm aufgestellt. Mehr Flexibilität kann man sich eigentlich kaum erträumen …

