ÖKO-TEST: Kinderjacken für Herbst und Winter

Öko-TEST hat 15 verschiedene Kinderjacken für Herbst und Winter eingekauft, um sie einem Test zu unterziehen. Die Jacken waren unterschiedlichster Art, da der vielfältige Geschmack und die Ansprüche von Verbrauchern im Test abgebildet werden sollten. Eines vorweg: Man vergab nur einmal die note „Gut“ und es gab ein „mangelhaft“.

Das Fazit von Öko-Test ist, dass es besser geht. Die meisten Jacken landen aufgrund diverser Schadstoffe lediglich im Bereich des faden Mittelmaß. Das Problem sei hier Polyester. Aus Polyester kann sich giftiges Antimon lösen. Dieser Stoff wurde immerhin in 13 von 15 Jacken gefunden. Lediglich in der Jacke „Esprit Jacket Outdoor“ in der Farbe pink wurde das Antimon nicht gefunden. Auch die Jacke „Rebel by Primark Parka“ in khaki, lag unter den Abwertungsgrenzen, so dass es keine Herabstufung der Note.

Umweltbelastende Aufheller machen gute Noten kaputt

Besonders ärgerlich für diverse Hersteller dürfte (ebenfalls bei 13 Jacken) der Fund von umweltbelastenden optischen Aufhellern sein. ÖKO-TEST gibt an, dass ganze sieben Jacken mit der Note „Gut“ hätten bewertet werden können, wenn es diese Belastung nicht gegeben hätte. Ein kleiner optischer Effekt hat so eine gute Note verhindert.

Lob der Tester: Alle Jacken sind farbecht

Alle Jacken wurden einer sogenannten Echtheitsprüfung unterzogen. Dabei wurden die verwendeten Materialien daraufhin untersucht, ob sie ausfärben. In diesem Teilbereich staubten alle Testjacken ein „Sehr Gut“ ab. Alle getesteten Jacken waren „farbecht“. ÖKO-TEST spricht an dieser Stelle ein explizites Lob aus.

Mehr über den Kinderjacken ÖKO-TEST für Herbst und Winter erfährt man im Beitrag des zugehörigen Magazins.

Hinterlasse einen Kommentar

-Werbung-