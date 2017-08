Nickelallergie: Das ist beim Schmuckkauf zu beachten

Eine Nickelallergie ist prinzipiell nicht angeboren. Der Stoff wird sogar als Spurenelement vom menschlichen Körper benötigt, allerdings nur in geringen Dosen. Doch viele Kinder und Jugendliche entwickeln nach einer gewissen Zeit trotzdem eine Sensibilisierung und infolgedessen mit der Zeit eine ausgeprägte Nickelallergie. Der Grund ist oftmals nickelhaltiger Modeschmuck. Was es beim Schmuckkauf – für Eltern selbst wie auch für ihre Kinder – zu beachten gibt, erklärt unser Ratgeber.

Diagnose einer Nickelallergie ist schwierig

Hat ein Kind oder man selbst plötzlich gerötete Stellen beispielsweise am Arm, am Finger oder am Hals, kann das auf vieles hindeuten. Eine Nickelallergie hat man oftmals nicht sofort in Verdacht, da diese zu den sogenannten Spättyp-Allergien gehört. Das heißt, sie tritt erst 24 bis 72 Stunden nach dem Kontakt mit dem Material auf, erklärt Prof. Torsten Zuberbier, Leiter der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF), in diesem Artikel auf sueddeutsche.de. Die lokale Begrenzung bringt Hautärzte jedoch zumindest auf die Spur, dass die Rötung mit Schmuck zusammenhängen könnte. Ein Epikutantest gibt schließlich Aufschluss, welches Material nicht verträglich ist.

Worauf beim Kauf achten?

Stellt sich also nur die Frage, welchen Schmuck man für sich und die Kinder sicher kaufen kann. Eine EU-Verordnung begrenzt zumindest hierzulande den gesetzlich erlaubten Nickelgehalt in Schmuck. Grundsätzlich vorsichtig sollte man daher bei günstigem Modeschmuck sein, den man auf Märkten im Nicht-EU-Ausland ersteht. Eine Gewährleistung, dass keine Reaktionen auftreten kann, ist der geringere Gehalt in günstigem Modeschmuck aus dem EU-Raum jedoch nicht.

Daher sollte man eher auf hochwertige und möglichst reine Legierungen achten, wie sie beim Juwelier angeboten werden. Fachleute können zudem einwandfrei Aufschluss über die Legierung eines Schmuckstücks geben. Wer lieber online einkauft, ist bei Marktplätzen wie Finejewels24 richtig: Hier bieten lokale Juweliere ihren Schmuck online an. Wer Fragen zum Produkt hat, findet bei den Händlern in der Regel alle nötigen Kontaktdaten. So kann man auch online sicher erfragen, ob ein Schmuckstück für Allergiker geeignet ist.

Besonders verträglich sind laut Zuberbier Schmuckstücke aus Feingold und Platin.

Welcher Schmuck für Kinder?

Kinder sollten natürlich noch keinen allzu wertvollen Goldschmuck tragen – nur allzu leicht gehen Ohrringe oder Ketten beim Spielen im Garten verloren. Doch welche Alternativen gibt es für die Kleinen, die früher oder später Interesse an Schmuck finden?

Das Gesundheitsportal www.nickelfrei.de rät Eltern, für Kinder und Jugendliche, bei denen bereits eine andere Allergie aufgetreten ist, keinen Ohrschmuck zu kaufen. Denn Allergiker seien besonders anfällig, auch eine Sensibilisierung für Nickel zu entwickeln.

Ist das Kind in einem Alter, in dem es nicht mehr davon abzubringen ist, sollte Titan oder Platin für den Erststecker genutzt werden, um das Risiko einer Sensibilisierung zu minimieren. Nickelfrei.de nennt als Alternativen zu teurem Weißgold, Platin und Titan auch Sterling-Silber, das zumindest in Deutschland nicht mehr mit Nickelsalzen behandelt werden darf.