Mode: Einkaufstipps für Eltern der „geforderten Generation“

Als Mama oder Papa hat man nicht viel Zeit zum Shoppen gehen, und in einer jungen Familie gibt es Dringlicheres als Modetrends – dennoch möchte man natürlich gut angezogen sein und immer saubere Klamotten im Schrank haben. Deshalb sollte neue Kleidung schnell zu finden, leicht zu kombinieren, sowie bequem und stylisch sein. Hier findet ihr die besten Shopping-Tipps für das neue Jahr.

Die Kinder sind endlich im Bett, die Geschäfte schließen – doch die Onlineshops haben noch geöffnet. Nicht zuletzt deshalb eignet sich das Netz gut, um in Ruhe für sich selber einzukaufen. Sind die Kinder schon etwas größer, kann man sich auch gemeinsam neue Teile bestellen. Für ein unkompliziertes (und geldsparendes) Shopping sollte man aufschreiben, was man braucht oder haben möchte und gezielt danach suchen. Oft ist nämlich die Versuchung groß, mit wenigen Klicks mehr zu bestellen, als man eigentlich braucht.

Außerdem sollte man vor dem Kauf prüfen, ob das Teil zu mindestens zwei Outfits aus dem Kleiderschrank passt, damit es möglichst gut kombinierbar ist.

Effektives Onlineshopping

Wer sich Größe und Bezugsquelle der neuen Lieblingsteilen notiert, erleichtert sich den nächsten Einkauf. Das gilt umso mehr für passgenaue Kleidungsstücke wie Anzug, Jeans oder BH. Praktisch ist es, wenn ein Laden das exakt zu den eigenen Bedürfnissen passende Sortiment führt. Für große Größen bietet beispielsweise der Online-Shop von Ulla Popken ein Rundum-Angebot sowohl für Damen als auch für Herren. Frauen, die Second-Hand-Kleidung schätzen, werden wiederum auf Marktplätzen wie Kleiderkreisel.de fündig. Männer, die sich von einem Stylisten beraten, aber dennoch beim Online Shopping bleiben wollen, können das Angebot von Outfittery.de ausprobieren. Von Läden, die sich für das Shopping bewährt haben, sollte man ruhig den Newsletter abonnieren, um über Sales informiert zu werden.

Wer viel anderes im Kopf und bereits genügend Ausgaben hat, kann auf diese Art sowohl etwas Geld sparen als auch an die Sale-Zeiten erinnert werden.

Die Modetrends des neuen Jahres

Wer mit der Mode gehen will, für den hat das Portal „Pinterest“ (bei dem auch wir einen Social-Channel haben) vorsorglich die größten Trends des neuen Jahres ausgewertet: So soll sich 2017 in der Damenmode alles um weite Ärmel, hinten offene Schuhe, Ansteck-Pins und T-Shirts mit politischen Statements drehen, wie dieses T-Shirt mit Aufdruck aus dem Onlineshop von „Me, Myself & Child“ illustriert. Stilbewusste Väter hingegen machen mit einem sportlichen-schicken Stil in Jogginghose, Longsleeve und puristischen Sneakers nichts verkehrt.

Fazit: Eltern shoppen gerne online

Gerade die „geforderte Generation„, so wird die heutige Elterngeneration von Familienministerin Schwesig benannt, hat neben Job und Kindern mitunter nur sehr wenig Zeit, um gemütlich und effizient shoppen zu gehen. Wer sein Jagdrevier auf die 24-Stunden Shops im Internet ausweitet, bastelt dabei nicht nur an seinem modischen Selbsterhaltungstrieb, sondern kann mitunter einige Euros sparen!

