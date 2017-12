Missgeschicke und daraus folgende Schäden, sind bei Familien mit Kindern leider absoluter Bestandteil des Alltags. So sehr Eltern auf die geliebten teuren Dinge aufpassen, kann es immer passieren, dass ein Trinkbecher umkippt, oder die Kleinen unbeabsichtigt etwas vom Tisch fallen lassen. Sei es das Smartphone, der Laptop, oder das Tablet – im Schadensfall hat man enormen Respekt vor den potenziellen Hürden einer Regulierung. Aber dank einer Wertgarantie geht es auch besser.

Auch wir hatten bereits mehrere Missgeschicke, die uns teuer zu stehen kamen. Eine aktive Familie, in der beide Elternteile Vollzeit arbeiten, lebt einen relativ strikten und turbulenten Alltag. Und bei aller Vorsicht gehen Dinge manchmal auf die haarsträubendste Weise kaputt. In unserem Fall war es ein ziemlich teures Tablet mit „Apfel-Logo“. Besonders ärgerlich: es war noch keine 3 Monate alt. Besonders beruhigend: wir hatten es relativ frisch bei der Wertgarantie versichert!

Und so fiel es an jenem Tag dem unbändigen Spieltrieb unserer geliebten Kids zum Opfer. Mama einkaufen – Papa unter der Dusche – und unsere kleinen Schätze konnten sich nicht darauf einigen, wessen Lieblingsserie denn zuerst auf dem schicken Hightech-Display zum besten gegeben werden sollte. Auf Nachfrage, war das Gerät eingeschnappt auf den Boden gehüpft und wollte zu Papa laufen, um dem Streit ein Ende zu setzen. Wem es letztendlich aus der Hand gefallen war, konnte weder Papa noch Mama bis zum heutigen Tag endgültig klären. Das Ergebnis: schwerer Displayschaden und kleine Delle am Gehäuse …

Keine Zeit für lange Telefonate und Schadensregulierung

Mussten wir bisher einen Schaden melden und baten um Regulierung, standen wir vor einem enormen Zeitaufwand und umständlichen (teils schriftlichen) Erklärungen, bis wir unser Ziel erreichen konnten. Bei einer Familie, in der beide Elternteile in Vollzeit berufstätig sind, bleibt kaum Zeit, um zu den Geschäftszeiten unserer Versicherung jemanden telefonisch zu erreichen. Auch per Email zog sich eine Schadensmeldung mitunter sehr lange hin. Und allzu oft blieben wir am Ende dann doch noch auf den Kosten sitzen, weil dies oder jenes nicht in der Police abgedeckt war.

So kommt es dann, dass man manchen Schaden erst gar nicht meldet, da man den Aufwand und den Frust scheut!

Komplettschutz mit der Wertgarantie

Im Fall des kaputten Tablets, nutzten wir erstmalig den Versicherungsschutz der Wertgarantie. Diese Versicherung hat sich unter anderem auf Elektro- und Elektronikgeräte des gesamten Haushalts spezialisiert. Und zwar mit einer traumhaften Abdeckung der ungewöhnlichsten und gleichzeitig ärgerlichsten Schäden: