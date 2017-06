Im Mai 2017 wurden am Frankfurter Flughafen insgesamt 35 Tonnen Fingerdrehkreisel, jeweils als „Fidget Spinner“ oder als „Finger Spinner“ benannt, beim Zoll zur Einfuhrgenehmigung angemeldet. Die Spielzeuge wurden laut Informationen der Generalzolldirektion allesamt als gefährlich eingestuft und sichergestellt.

Die aus China stammenden Spinner wurden nach einem anfänglichen Verdacht der zuständigen Zollbediensteten der Marktüberwachungsbehörde zur Prüfung vorgelegt. Diese bestätigten den Verdacht und stuften die Kreisel allesamt als unsicheres Spielzeug ein.

„Dieses Spielzeug hätte gerade für kleine Kinder eine Gefahr bedeuten können: So ließen sich zum Beispiel bei den Kreiseln die LED-Lichter leicht herauslösen, sodass diese verschluckt werden könnten. Außerdem fehlten die zum Schutz der Verbraucher vorgeschriebenen CE-Kennzeichnungen, lesbare Gebrauchsanweisungen sowie Modellnummern zur näheren Beschreibung und Identifizierung des Spielzeugs. Es gab auch keine Hinweise auf Firmen oder Personen, die für das Produkt verantwortlich sind, weder auf der Verpackung noch auf dem Spielzeug“, erläuterte Christine Straß vom Hauptzollamt Frankfurt am Main.

Fidget Spinner sind aktuell der absolute Renner auf den Schulhöfen. Die Verkaufszahlen und Umsätze des beliebten Hype-Spielzeugs gehen seit Wochen durch die Decke. Die Kombination aus Spaß und Konzentrationsübung macht die recht neuen Fingerkreisel extrem beliebt.

Dabei ist natürlich nicht jeder Fidget Spinner eine Gefahr für unsere Kinder. Jedoch sollte man – wie bei jedem anderen Spielzeug auch – auf Kennzeichnungen und Gütesiegel achten. Jedes nicht gekennzeichnete Produkt kann eine potenzielle Gefahr (nicht nur für Kleinkinder) sein. Denn eine schlechte Verarbeitung – oder minderwertige Materialien – können das absplittern von Kleinteilen, das auseinander fallen von Spielzeugen, oder Giftstoffe im Produkt bedeuten.

Also heißt es natürlich auch beim Kauf eines Fidget Spinners, darauf zu achten, was man seinen Kindern in die Hände gibt.