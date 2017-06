Bessere Perspektiven in der Karriere, die Freude an der Fortbildung oder der Abschluss eines Master-Studiums nach einem Bachelor-Studium. Es gibt viele Gründe, ein Studium zu beginnen – auch für Menschen mit Handicap, chronischer Erkrankung oder Behinderung. Doch trotz aller Fortschritte ist ein Präsenzstudium an einer Hochschule für viele Menschen (gerade mit Handicap) noch immer eine Herausforderung oder nur schwer umsetzbar. Dabei gibt es Alternativen, die immer beliebter werden – beispielsweise das Studium an einer Fernhochschule, also ein Fernstudium.

Barrierefreies Fernstudium für Menschen mit Handicap

Ein Fernstudium ist barrierefrei, flexibel gestaltbar und in den persönlichen Alltag bestens zu integrieren. Anfahrtswege, Treppen oder schwere Türen entfallen. Dank der ausgefeilten E-Learning-Methoden moderner Fernhochschulen ist das Studium mit Handicap als Fernstudium die Alternative für Menschen mit körperlicher Einschränkung oder chronischen Krankheiten. Durch modernste Lehrmethoden, Online-Campus, virtuellen Hörsälen und interaktiven Übungen auf Tablet und Co. erlauben Fernhochschulen Menschen mit und ohne Behinderung den erfolgreichen Abschluss eines Bachelor-Fernstudiums oder Master-Fernstudiums.

Beispielsweise bietet die SRH Fernhochschule mit ihrem mobilen Studienkonzept Menschen mit Handicap beste Voraussetzungen für ein Studium. Die SRH Fernhochschule verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung und wurde als erste private Fernhochschule in Deutschland akkreditiert.

Flexibles und mobiles Fernstudium als Alternative zum Präsenzstudium

Die flexiblen und mobil nutzbaren Angebote von Deutschlands Fernhochschulen sowie der Fernuniversität Hagen bieten Menschen mit Handicap oder chronischer Krankheit viele weitere mögliche Vorteile. Über den sogenannten elektronischen Campus einer Hochschule können Studierende einfach mit der Hochschulverwaltung, den Dozenten und Kommilitonen in Kontakt treten.

Online-Lerngruppen ersetzen klassische Lerngruppen an Präsenzunis. Natürlich werden an Fernhochschulen alle benötigten Studienmaterialien online zur Verfügung gestellt, so dass auch im Urlaub oder auf Reisen, in Elternzeit oder parallel zu Ausbildung oder Beruf flexibel und nach dem eigenen Tempo studiert werden kann. Umfangreiche digitale Bibliotheken erlauben es, online zu recherchieren.

Besondere Angebote für blinde und taube Menschen

Ein weiterer großer Vorteil für Menschen mit körperlicher Einschränkung ist der Wegfall von Präsenzterminen, die an den meisten Fernhochschulen volontativ sind. Einige Fernhochschulen bieten zudem ein engmaschiges Netz an Standorten, so dass sehr weite Reisen in jedem Fall nicht bewältigt werden müssen. Zudem sind Fernhochschulen meist sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.

Mit Tablet und Headset können Sie an diversen Fernhochschulen live die Vorlesung Ihres Professors mitverfolgen und bei Fragen sofort nachhaken – egal wo Sie sind. Zudem bieten viele Anbieter von Fernstudiengänge multimediale Lerninhalte wie Videos oder Podcasts zur Verfügung. Oftmals gibt es auch spezielle Tools, die Sprachbeiträge in Gebärdensprache übersetzen – ideal also für taube Menschen. Umgekehrt gibt es teilweise Tools, die blinden Studenten die entsprechenden Lernmaterialien vorlesen.